Энергоблоки

Запорожская АЭС

По состоянию на 15 декабря 2017 года в работе находилось 12 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоке №6 Запорожской АЭС — капитальный плановый ремонт; на энергоблоке №3 Ровенской АЭС — средний плановый ремонт; на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС — капитальный плановый ремонт.

После завершения ремонтных работ на Южно-Украинской АЭС (замена конденсаторов турбин энергоблоков №1 и 2) фактическая мощность станции выросла до 101,67—101,8% от номинальной и составляет на сегодня 3050—3055 МВт.

«Энергоатом»

По состоянию на январь-сентябрь (наиболее актуальная информация на сегодня) «Энергоатом» закупил для АЭС Украины ядерное топливо на сумму 331,69 млн долл. Из них 220,87 млн было потрачено на топливо от концерна «ТВЭЛ», 110 млн — от компании Westinghouse. Таким образом, за последние 5 лет изменилось не только соотношение затрат на топливо российского и шведского производства (с 7,5% в 2012 году до 33,3% в текущем), но и заметно снизились расходы на закупку топлива. Если динамика расходов в последнем квартале не изменится, то годовые затраты составят порядка 450 млн долл., тогда как в 2012—2016 гг. Украина в среднем тратила на покупку ТВС порядка 600 млн долл.

За январь-ноябрь украинские АЭС выработали 78,59 млрд кВт•ч (+5,1 млрд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), что составило 55,5% от общего производства электроэнергии на Украине за этот период. Плановое задание для компании предусматривало увеличение производства электроэнергии, однако совсем не такое активное — всего на 1,5—1,7 млрд кВт•ч. «Энергоатому» пришлось пересматривать производственные планы на ходу из-за транспортной блокады Донбасса, в результате которой украинская тепловая энергетика осталась без антрацита, и на атомную генерацию легла дополнительная нагрузка. Впрочем, предварительные расчёты показывают, что компании не удастся достигнуть производственных показателей 2015 года, когда выработка электроэнергии достигла почти 88 млрд кВт•ч.

Также компания сообщает, что коэффициент использования установленной мощности за указанный период составил 70,2% (+4,8 п.п. к аппг), а доход от реализации электроэнергии вырос до 41,937 млрд грн. (+9,4% к аппг).

«Линии электропередач от энергоблока №2 ХАЭС на польский Жешув и на Западноукраинскую подстанцию и далее на венгерскую подстанцию Альбертирша в перспективе могут стать не только энергомостом в Европу, но и энергомостом между севером и югом Европы. Пропускная способность такого моста составит около 2 тысяч мегаватт с каждой стороны», — заявил глава компании «Энергоатом» Юрий Недашковский во время встречи с вице-министром энергетики Польши Анджеем Пиотровским.

Как мы помним, частично финансировать проект собирается консорциум Westinghouse, Polenergia и EDF, однако они суммарно покроют около четверти затрат на реализацию проекта. А значит, слова Недашковского можно расценивать как попытку убедить Польшу раскошелиться.

Шансы, в принципе, есть, поскольку проект энергомоста нужен и самим полякам.

«У нас обязательства снизить долю угольной генерации в балансе. К 2026 году мы должны иметь до 15% энергии из возобновляемых источников — ветровой и солнечной. Пока мы будем менять баланс, нам нужны резервные и регулирующие источники», — раскрывает карты Пиотровский.

Тендер на реализацию проекта «Энергетический мост «Украина — ЕС», как ожидается, должен состояться в I квартале будущего года. До конца года будет объявлен его победитель.

Тендер ещё не проведён и даже не объявлен, а «Энергоатом» уже готовится к достройке Хмельницкой АЭС. Если говорить о бумажной работе, то в целом всё готово.

«…произведена корректировка документации, где предусмотрено использование реакторной установки ВВЭР-1000 производства фирмы SKODA. Материалы прошли комплексную государственную экспертизу в ГП «Укргосстройэкспертиза» и получили положительный отчет. Компанией подготовлен также информационно-аналитический обзор материалов технико-экономического обоснования строительства третьего и четвертого блоков ХАЭС и заявление об экологических последствиях сооружения и эксплуатации блоков. Проинформированы соседние государства в рамках Конвенции ЭСПО, подготовленные ответы на запросы Беларуси, Польши, Австрии и Словакии. Общественные слушания по строительству состоялись в Славутском, Изяславском, Белогорском, Шепетовском районах Хмельницкой области. Общины районов и городов поддержали строительство новых энергоблоков», — перечисляет Недашковский в своём материале для издания «Голос Украины».

Таким образом, сделан окончательный выбор в пользу Skoda, хотя ещё осенью это было неочевидно.

«Наиболее продвинутые переговоры у нас с китайской CNNC International, именно это подразделение занимается экспортом ядерных технологий и строительством новых энергоблоков. Они предложили формулу «1+1», которая предусматривает строительство третьего энергоблока по технологии ВВЭР-1000, а четвертого — по технологии Hualon HPR-1000, это китайская разработка реактора поколения 3+», — приводит mind.ua слова главы украинской атомной компании.

«У украинской власти есть две «добрых» традиции: проводить энергетические эксперименты и заниматься чистым прожектёрством. Вот мечты об энергомостах и достроенной ХАЭС без финансирования — это и есть чистое прожектёрство. К тому же у Украины вскоре появится мощный энергетический конкурент в лице Беларуси с её БалАЭС», — напоминает в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан.

И случится это даже раньше, чем починят ЛЭП «Хмельницкая АЭС — Жешув».

Panoramio Хмельницкая АЭС

«Энергоатом» излишне увлёкся повышением эффективности АЭС, и теперь это аукнется ему разбирательством, в т.ч. и в суде. Осенью было принято решение о повышения уровня Александровского водохранилища до отметки 20,7 м (ещё в августе глубина была более чем на 7 м меньше). Однако компания предварительно не согласовала своё решение с местными жителями и властями. В компании оправдываются тем, что общественные слушания по поднятию уровня Александровского водохранилища не относятся к компетенции городского совета, а это полномочия минприроды, президента Украины, кабинета министров Украины. Однако в конце ноября Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование законности действий должностных лиц компании.

Напомним, увеличение объёма водохранилища — один из пунктов инвестиционной программы «Энергоатома»: в летнее время недостаточное охлаждение Южно-Украинской станции не позволяет ей работать на полную мощность.

Директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная не скрывает беспокойства по поводу конфликта «Энергоатома» и Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Ранее сообщалось, что НКРЭКУ в очередной раз урезала тариф, по которому «Энергоатому» возмещаются затраты на поставку электроэнергии в «общий котёл» ОЭС Украины. Кроме того, Нацкомиссия значительно урезала инвестпрограмму «Энергоатома», оставив атомщикам всего 6,75 млрд грн. — в 2,4 раза меньше от заявки оператора АЭС Украины.

«Самое ужасное то, что «Энергоатом» может войти в 2018 год с тарифом 0,466 грн./кВт•ч [без НДС — Ред]. Это катастрофа… НКРЭКУ однозначно превышает свои полномочия, поскольку регулятор, не понимая технической сути, ориентируется только на деньги, сокращая расходы компании по инвестиционной программе, и не несет никакой ответственности», — заявила она в беседе с корреспондентом УНИАН.

К слову, в свете сложностей выполнения инвестпрограммы следует напомнить, что стоимость топлива Westinghouse примерно на ⅓ (по другим данным — в 1,5 раза) превышает цену российских топливных элементов.

«В урезании пайка атомщиков нет ничего удивительного — это в целом подход любой украинской власти, а не только текущей. Атомная энергетика традиционно является «дойной коровой», которую много доят и мало кормят. Но теперь ситуация другая: кормить АЭС деньгами нужно усиленно по причине необходимости продления сроков эксплуатации АЭС и кризиса в тепловой энергетике. Но, как видно, подход не изменился, потому недофинансирование атомной генерации ещё станет проблемой», — констатирует Иван Лизан.

Atomic-energy.ru Ядерное топливо

Хранилище отработанного ядерного топлива

Правительство Украины утвердило государственные гарантии на кредит в размере 250 млн долл., который Киев получит от США для строительства хранилища отработанного ядерного топлива. Напомним, что к началу ноября были завершены работы по подготовке строительной площадки будущего хранилища, а затем, в присутствии посла США Мари Йованович, строительные работы стартовали. Первая очередь хранилища будет сдана уже в 2019 году, однако полная реализация проекта займёт более 16 лет, поскольку будет вестись т.н. пусковыми комплексами — автономными единицами хранения, которые можно вводить в строй по мере необходимости.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, выступая на конференции, посвящённой оценкам рисков строительства, выделил две, по его мнению, ключевые угрозы:

«При постройке хранилища отработанного радиоактивного топлива близ столицы не было учтено мнение широких масс местной общественности, а также мнение Белоруссии. Ядерное топливо будут везти через Киев, и это в стране, где всё переворачивается, сталкивается, взрывается и где царит безалаберность».

В ответ специалисты «Энергоатома» в материале, подготовленном kievvlast.com.ua, опровергли одну из претензий эколога.

«Логистика перевозок ядерного материала является закрытой информацией. В любом случае она проектируется таким образом, чтобы исключить крупные населенные пункты с маршрута перевозок. Через Киев отработанное ядерное топливо перевозиться в ЦХОЯТ не будет», — говорится в публикации.

Похоже, что сотрудники «Энергоатома» говорят правду. Напомним, весной украинские СМИ сообщали о начале строительства железнодорожной ветки в зоне отчуждения в направлении будущего комплекса. Ветка — восстановление ответвления железной дороги Овруч — Чернигов, что значительно севернее Киева.

Карты железных дорог Украины дают возможность частично понять, каким может быть будущий маршрут. В любом варианте отходы будут прибывать в Овруч. В случае Ровенской АЭС это может быть маршрут Сарны — Олевск — Овруч — он наиболее короткий. Хмельницкая АЭС находится недалеко от города и узловой станции Шепетовка. Поэтому отходы логично везти сюда, а дальше — через станции Новоград — Волынский — Коростень — Овруч. Южно-Украинская АЭС расположена слишком далеко, в её случае предсказать маршрут мы не возьмёмся. У Запорожской АЭС есть собственное пристанционное хранилище, — ОЯТ с этой станции, по крайней мере, пока не планируют вывозить под Киев.

Ключевой станцией для логистики будет именно Овруч, а не Чернигов, поскольку ж/д Овруч — Чернигов на участке северо-восточнее Чернобыля пересекает территорию Белоруссии. Следовательно, перевозку из Чернигова пришлось бы согласовывать с руководством РБ. Учитывая же, что при проектировании хранилища с белорусами не советовались, вряд ли Украина выберет именно такой вариант. А Минску, в свою очередь, нет смысла разрешать перевозку украинского ОЯТ по своей территории, даже если речь идёт о паре десятков километров.

Отметим также, что в ответ на критику эколога представители «Энергоатома» обвинили его в госизмене (!) и «работе на Путина», призвав СБУ разобраться с экспертом. Резкую реакцию вызвал более ранний комментарий эксперта, в котором тот указал на нарушение Украиной устава МАГАТЭ: принятия решения о строительстве ядерного объекта без обсуждения с общественностью.

Westinghouse

Любопытную информацию обнародовала компания «Энергоатом» — Ровенская АЭС может стать очередным клиентом Westinghouse.

«В рамках технического совещания, состоявшегося на Ровенской АЭС, обсуждены вопросы возможного сотрудничества в сфере ядерной энергетики с компанией Westinghouse Electric Company», — говорится в пресс-релизе.

Необычность такого заявления в том, что до последнего времени Westinghouse поставлял ядерное топливо только для энергоблоков с реакторами ВВЭР—1000, тогда как на Ровенской станции установлен более ранний тип — ВВЭР—440. В двух этих типах реакторов используются ТВС различных типов, и сочетать (заменять) один тип другим технически невозможно. Ранее Westinghouse производил ТВС для ВВЭР—440 на своей производственной площадке в Испании. Однако после того, как во второй половине 2000-х «Росатом» выиграл все тендеры на поставку топлива для АЭС советской/российской конструкции в Европе, производство законсервировали.

Теперь же готовятся возобновить. Ещё в июле прошлого года компания получила от ЕС субсидию на налаживание поставок ядерного топлива для реакторов российского дизайна.

Поэтому поставка сборок на Ровенскую АЭС — для Westinghouse скорее приятный бонус. Для понимания смысла поставки ТВС нового типа на украинскую АЭС следует вспомнить, что в 2014 году в Европе была принята стратегия энергобезопасности, которая касается и атомной отрасли. Всего на территории ЕС имеется 14 действующих энергоблоков с реакторами типа ВВЭР—440 (в Финляндии, Венгрии, Чехии, и Словакии). Причём изначально их было больше, в одной только Болгарии перед вступлением в ЕС закрыли 4 таких энергоблока, мотивируя это отсутствием у них гермооболочки. По слухам, первой топливо от Westinghouse может получить АЭС Московце (Словакия). Поставки на Ровенскую АЭС, скорее всего, должны компенсировать убытки от возобновления производства (2 млн евро от ЕС для этого, конечно же, не хватит).

Постепенному захвату украинского рынка, вытеснению с него российского топлива, а также возврату утерянных позиций на рынке Европы должно способствовать… киноискусство. Слово колумнисту armeniasputnik. am Владимиру Лепёхину:

«Общаясь с российскими и зарубежными кинематографистами, автор этих строк узнал, что в настоящее время в США идет подготовка к съемкам фильма об одном из знаковых событий второй половины XX века — о Чернобыльской трагедии. Полагаю, не нужно быть конспирологом со стажем, чтобы понимать: за подобным проектом стоит не только, а может, и не столько коммерческий интерес кинодельцов, сколько конкретный политический заказ… Лично у меня нет сомнений, что создание ужастиков о чернобыльской катастрофе, произошедшей, как утверждается на Западе, по вине советского руководства, выгодно крупным транснациональным энергетическим компаниям, ведущим агрессивную политику в странах Восточной Европы и по всему миру с целью вытеснения с рынков атомной энергии российской госкорпорации «Росатом».

Всё это не означает, что в России только лишь наблюдают. Так, для венгерской АЭС «Пакш» корпорация «ТВЭЛ» будет поставлять топливные кассеты второго поколения, что позволит нарастить мощность энергоблоков на несколько процентов выше номинальной и сделать эксплуатацию блоков более выгодной.

Украина же последовательно отказывается от закупки модернизированных ТВС, поэтому будет продолжать использовать устаревшие кассеты, хотя ВВЭР-440 на станциях в Европе постепенно перейдут на те же ТВС, что вскоре будут поставлены для АЭС «Пакш».