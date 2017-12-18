С 18 декабря 2017 года в России официально началась президентская кампания: постановление Совфеда «О назначении выборов президента Российской Федерации» опубликовано в «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Теперь партии и самовыдвиженцы могут официально выдвинуть кандидатуру на съездах или собраниях инициативных групп. Также им следует подать документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Назначена и дата выборов — 18 марта 2018 года.

К настоящему времени о своем желании принять участие в выборах заявили 23 человека. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, число претендентов, скорее всего, будет расти. Тем не менее это не означает, что все они подадут документы в Центризбирком.

«Условия сейчас гораздо более легкие, чем когда бы то ни было, потому что количество подписей существенно снижено. Поэтому, видимо, желающих будет больше», — сказала Памфилова, выступая в Совфеде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

На днях ЦИК России представила специализированное программное приложение, с помощью которого кандидаты и политические партии могут готовить документы на всех этапах избирательной кампании по выборам президента РФ. С его помощью можно изготовить заявление кандидата о согласии баллотироваться, подготовить справки о наличии зарубежной недвижимости, расходах кандидата и его супруга или супруги. Также можно создать все документы, связанные с назначением кандидатом доверенных лиц.

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За день до пресс-конференции представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путину конкурентов на выборах нет: достойных людей много, а конкурентов нет, они еще «не созрели».

О своем участии в выборах ранее также заявили телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, бизнесмен Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Причем Собчак не исключила снятия своей кандидатуры, если кандидатом на выборах будет зарегистрирован дважды судимый блогер Алексей Навальный.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

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Известно также, что на организацию и проведение выборов выделено 14,807 млрд рублей. Из них Московская область получит 492 млн, Москва — 575 млн, Санкт-Петербург — 309 млн.

Есть также новшества в избирательном законодательстве: 1 июня президент РФ подписал законопроект о внесении ряда поправок. Так, согласно изменениям, на выборах президента РФ в 2018 году отменены открепительные удостоверения.

Желающие принять участие в выборах граждане, которые в день голосования будут находиться в другом регионе, смогут написать заявление в избирком о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

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Также закон предусматривает возможность применения видеонаблюдения и в помещениях для голосования территориальных избирательных комиссий, а не только на участках.