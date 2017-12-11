Политическая программа, с которой Дональд Трамп шёл на президентские выборы в 2016 году, отличалась радикальностью, по меркам американской политики граничащей с революционностью. Надежда на осуществление кардинальных реформ зиждилась на нечастой для Вашингтона ситуации, когда в обеих палатах Конгресса большинство удерживается одной партией. В теории, если президент принадлежит к той же партии, то для его начинаний почти нет преград.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тормоз

На практике выяснилось, что план Трампа «сделать Америку снова великой» разделяют не все члены доминирующей в Конгрессе Республиканской партии. Демократическая партия, напротив, оказалась куда более дисциплинированной и всякий раз в полном составе голосовала против ключевых инициатив президента. В этой ситуации «бутылочным горлышком» на пути реформ Трампа стал Сенат, где республиканцы лишь немного превосходили количеством оппонентов — 52 мандата против 48.

На каждом голосовании американские «правые» могли позволить уклониться от линии партии всего двум сенаторам, ещё хотя бы один, и победа ускользала из их рук. Именно так, благодаря решающему голосу сенатора Джона Маккейна, провалилось принятие реформы здравоохранения.

Заседание сената США

Таким образом, для проведения серьезных реформ, которых так жаждет президент, республиканским лидерам в Сенате необходимо было добиться от коллег-однопартийцев полного единодушия, что чрезвычайно трудно, так как каждый сенатор связан по рукам и ногам обещаниями своим избирателям, обременён интересами компаний, наполняющих кассу его следующей предвыборной компании, и скован неофициальными сделками с теми или иными индустриальными, национальными или финансовыми лобби.

Несмотря на сложность задачи, республиканцам, казалось бы, удалось в значительной степени побороть разброд и шатание в своих рядах. Это показало голосование по проекту налоговой реформы — ключевого элемента всей внутриполитической программы президента. В ходе этого голосования лишь один сенатор — Боб Коркер — оказался «против».

Поражение в Алабаме

На минувшей неделе и так сложная для республиканских сенаторов ситуация ещё сильнее усугубилась. Трампа и его команду ждал неожиданный удар, вдвойне неприятный оттого, что стал прямым последствием непродуманного и недальновидного шага президента, раз за разом приносящего одни разочарования.

Вскоре после избрания Дональда Трампа на его высокий пост стало известно, что генеральным прокурором при нем станет Джефф Сэшнс — сенатор, двадцать лет представлявший в верхней палате парламента штат Алабама. Несмотря на хорошую репутацию Сэшнса среди республиканцев, по поводу его назначения было сказано много недоуменных слов, ведь новоиспеченный генеральный прокурор (по российским меркам также наделённый большей частью функционала министра внутренних дел) не обладал авторитетом в кругах правоохранителей, не отличался выдающимися юридическим познаниями и не мог похвастаться так нужной публичной фигуре харизмой.

Gage Skidmore Джефф Сэшнс

И действительно, у пожилого хрупкого Сэшнса, говорящего с режущим вашингтонское ухо характерным алабамским выговором, на новом посту сразу начались проблемы. Во-первых, он взял самоотвод от самого громкого дела в его ведомстве, а именно от расследования возможных преступных связей предвыборного штаба Трампа с Россией. Во-вторых, он чуть сам не стал фигурантом этого дела, «забыв» упомянуть в своих показаниях парламентскому комитету, что был на одном мероприятии с русским послом Сергеем Кисляком. Своему начальнику — президенту — Сэшнс, вместо облегчения, приносил и приносит одни неприятности. Трамп, в свою очередь, периодически неодобрительно высказывается о своём подчиненном, но уволить его не может, так как это сильно подорвало бы его команду, и так всё время торпедируемую оппозицией.

И всё же решение о назначении Сэшнса, о котором Трамп, похоже, уже не раз пожалел, оказалось проигрышным в ещё одном, достаточно неожиданном смысле.

После ухода сенатора-ветерана со своего поста на его место были объявлены досрочные выборы. Так как Алабама на протяжении последних двадцати лет стабильно голосовала за республиканцев, большой проблемы эти выборы, казалось бы, не представляли. Президент Трамп и руководство партии уделяли Алабаме довольно мало внимания, пока не «запахло жареным».

Кандидат от республиканцев Рой Мур был обвинён в совращении несовершеннолетних, якобы совершенном 40 лет назад. Обычно решаемые в судебном или даже досудебном порядке, эти обвинения стали, в условиях шагающих по стране и миру сексуальных скандалов, мощнейшей приманкой для СМИ, которые с присущей им категоричностью приравняли недоказанные в суде обвинения к истине и принялись втаптывать кандидата в грязь.

Чувствуя приближение страшной репрессивной машины управляемого общественного мнения, лидеры Республиканской партии поначалу поспешили открестится от Мура, заявив, что ему следует отказаться от участия в выборах. На помощь незадачливому кандидату, и то с существенной задержкой, пришёл президент, уверенно подержавший его кампанию и напомнивший маститым республиканцам, что потеря драгоценного места в Сенате куда страшнее каких угодно репутационных издержек. После президента последние, хоть и с неохотой, тоже поддержали товарища по партии.

Но время было уже упущено, а политическая нерешительность уже была продемонстрирована. На состоявшихся в минувший вторник выборах в Алабаме Мур уступил своему сопернику-демократу полтора процента голосов и проиграл. Вместе с ним проиграла и республиканская партия и Дональд Трамп. Назначение четырежды выигрывавшего в Алабаме Сэшнса прокурором привело к новому разочарованию.

С 3 января, когда победивший Мура новоиспечённый сенатор Даг Джонс приступит к обязанностям, большинство республиканцев в Сенате скукожится до символического. Расклад составит 51 против 49-ти сенаторов. Это значит, что требования к достигаемой неимоверным трудом партийной дисциплине возрастут ещё больше, ведь даже два республиканца, отклонившихся от общего курса, смогут загубить любое начинание президента или своих однопартийцев.

Ещё более плачевной для команды Трампа ситуация представляется в свете того, что многие сенаторы-республиканцы — весьма пожилые люди, которые порой по медицинским причинам неделями не могут присутствовать на заседаниях, а вместо товарищей в американском парламенте голосовать запрещено.

Поражение в Алабаме ставит под угрозу срыва всю законодательную программу Трампа на 2018 год, ведь ближайшее изменение состава Сената произойдёт только после выборов в следующем ноябре.

Налоговая реформа под угрозой провала

Хуже того, из-за этого провала в опасности уже, казалось бы, принятая налоговая реформа. Дело в том, что на протяжении последних двух недель представители Сената и Палаты представителей устраняли различия в вариантах законопроекта, принятых каждой палатой парламента по отдельности. В пятницу они обьявили, что этот процесс закончен. Теперь необходимо ещё одно голосование Сената, которое должно утвердить окончательный текст, после чего он ляжет на стол президента.

Это голосование, ещё недавно рассматривавшееся в свете победного марша республиканцев как чистая формальность, теперь представляет куда большую опасность. Тому есть несколько причин.

1. Приободрённые успехом в Алабаме, демократы в сотрудничестве с большинством крупных СМИ предприняли новую атаку на Трампа. Убедившись в действенности методики сексуального скандала, они решили применить именно ее. «Из-под спуда» были извлечены на год преданные забвению обвинения Трампа в сексуальных домогательствах со стороны нескольких его бывших сотрудниц и участниц конкурсов красоты. Каждое из этих обвинений было ранее использовано Хиллари Клинтон как козырь в ходе предвыборной гонки, а теперь они снова пришлись ко двору в качестве рычага давления на Сенат.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуэль Клинтон и Трампа

После пресс-конференции самопровозглашенных жертв президента сразу несколько сенаторов-демократов потребовали немедленной отставки Трампа или хотя бы начала официального расследования по этому поводу одним из сенатских комитетов. В то же время «левая» пресса позаботилась о распространении обвинений, как правило, «забывая» сообщать о подозрительной связи одной из «жертв» с фондом Клинтон и об отрицающих всякое непотребное поведение показаниях свидетелей.

Острая и подозрительно своевременная реакция на «новые данные» со стороны Сената заставляет задуматься об истиной цели этого политического манёвра. Представляется, что в условиях нагнетаемой СМИ истерии сенаторы-демократы хотят надавить на своих коллег из другой партии и отговорить хотя бы двух из них от безоговорочной поддержки «монстра и преследователя женщин».

2. Уже упоминавшееся слабое здоровье некоторых сенаторов-республиканцев угрожает стать причиной новых трудностей на пути к финальному голосованию. Так, всю прошлую неделю двое сенаторов — Джон Маккейн и Тэд Кокран — не присутствовали на рабочем месте по болезни, и насчёт их состояния нет точных данных.

ВО Свобода Джон Маккейнн

Без них победа республиканцев все ещё возможна, но куда менее вероятна в свете большого давления на каждого сенатора в отдельности, что может заставить руководство партии подумать о переносе голосования. Но и перенос опасен, так как гарантий скорого выздоровления товарищей нет, а каждая проволочка приближает злосчастное 3 января, когда баланс сил в Сенате изменится в неблагоприятную для «правых» сторону.

Таким образом, республиканские сенаторы оказались практически загнаны в угол. С одной стороны, провал в Алабаме и обещание президента подписать закон о реформе до Рождества подталкивают их голосовать как можно скорее. С другой стороны, сиюминутная политическая напряженность и отсутствие в строю двух уважаемых товарищей делают победу если и не совсем маловероятной, то уж точно не предрешённой. А ведь именно такие предрешенные голосования ценятся в американском парламенте больше всего.

Президент латает дыры

Пока сенаторы решают вставшие перед ними проблемы в кулуарах, Дональд Трамп использует последние в этом году возможности, чтобы подлатать репутацию, подпорченную историей с выборами в Алабаме и новым старым скандалом о сексуальных домогательствах.

Президент выступил в Национальной Академии ФБР пред выпускниками специальных курсов для шерифов и полицейских, где выразил им свою полную поддержку и высказался за смертную казнь для убийц сотрудников правоохранительных органов.

Он анонсировал новую космическую программу, подразумевающую высадку человека на Луну и на Марс, но никак не конкретизирующую сроки достижения этих целей или хотя бы задачи, которые должны быть выполнены астронавтами в ходе этих высадок.

Наконец, он провёл отдельное мероприятие, посвящённое подведению промежуточных итогов борьбы с избыточной зарегулированностью бизнеса. По его словам, за год было упразднено полторы тысячи регулирующих постановлений различных министерств и ведомств, а соотношение отменяемых к вновь принимаемым постановлениям составило 22 к 1.

Эти пышные, но почти что лишенные собственного смысла действия, в сочетании с почти полным молчанием по всем потенциально опасным темам, как, например, последствия решения о переносе посольства в Иерусалим или целесообразность дальнейшего военного присутствия в Ираке и Сирии, заставляют предполагать, что под видимостью бурной деятельности президент скрывает некоторую тактическую паузу, которая, скорее всего, продлится вплоть до голосования по налоговой реформе.

Стена плача. Иерусалим

Противники Трампа смогли прервать длившуюся несколько недель серию побед президента. Они сумели одержать победу на выборах в штате, давно считающемся неоспоримой вотчиной республиканцев. Это не только поставило под угрозу всю программу Трампа на 2018 год, но и вселило в оппонентов надежду на полную блокировку его инициатив в течение всего оставшегося срока в случае такого же успеха на парламентских выборах в ноябре 2018 года. Готов ли Дональд Трамп к такому развитию событий, и есть ли ему чем ответить?