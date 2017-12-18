Что бы кто ни говорил об «умеренно успешной» внешней политике президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, такие оценки неверны и лишь вводят в заблуждение. Напротив, выбранный Трампом внешнеполитический курс провален и сопряжен с большими издержками, пишет Дэниэл Ларисон в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, в заслугу Трампу ставят то, что он не поддался соблазну самых воинственных республиканцев, умерив свою позицию по Ирану, смирившись с президентом Сирии Башаром Асадом и избежав обострения напряженности в отношениях с Россией. Благодаря этому нынешняя минихолодная война по-прежнему является относительно холодной, а США и Россия не бомбят друг друга из-за Сирии. Также некоторые считают заслугой нынешней администрации уже то, что Белый дом при Трампе хотя бы призвал Эр-Рияд к снятию блокады Йемена, гуманитарная катастрофа в котором назревала еще при администрации Барака Обамы.

Уничтоженная деревня в Йемене

Всё это не так, отмечает автор, поскольку Трамп выступил с довольно жесткой позицией по Ирану, стремясь ограничить его влияние в регионе. Более того, военнослужащие США, по всей видимости, останутся в Сирии на неопределенное время, тогда как их задача будет заключаться в том, как указывает целый ряд официальных лиц администрации США, чтобы не дать Ирану и подконтрольным ему силам обеспечить собственное присутствие в арабской республике.

Кроме того, в отличие от Обамы, Трамп всё же отдал приказ о нанесении удара по сирийской армии, США также неоднократно наносили удар по союзникам Дамаска, когда те приближались к поддерживаемым Вашингтоном группировкам. Создается впечатление, подчеркивает автор, что Трамп стремится противостоять Ирану везде, где только возможно, невзирая на издержки.

При Трампе США в еще большей степени погрязли в сирийской трясине. Вашингтон всё ближе к конфронтации с Дамаском и его союзниками. Всё это совершается без авторизации со стороны Конгресса. Скорее всего, указывает автор, Трампу в заслугу не особо ставят борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во-первых, потому что он возглавляет военную кампанию, которая из незаконной войны превратилась во что-то еще, во-вторых, из-за того, что эскалация боевых действий США привела к росту численности жертв среди мирного населения.

army.mil Американские солдаты на Ближнем Востоке

Война же в Йемене при Трампе лишь стала набирать обороты. Так, пустая риторика Трампа о необходимости снятия блокады со стороны коалиции во главе с Саудовской Аравией ни к чему не привела, поскольку президент-республиканец очевидным образом не готов оказывать давление на Эр-Рияд, чтобы тот отказался от попыток голодом принудить Йемен к покорности.

Напротив, при Трампе блокада была лишь ужесточена. Поэтому единственное, в чем Трамп добился «умеренных успехов», — это помог Эр-Рияду и его коалиции в совершении военных преступлений. Получается, что администрация Трампа больше заинтересована в том, чтобы публично обвинять Иран якобы в поставках нескольких ракет повстанцам-хуситам, нежели остановить преступления против человечности, совершаемые Саудовской Аравией или ее союзниками.

Если в ближайшее время не будут приняты необходимы меры, Йемен, скорее всего, ожидает крупнейший голод за десятилетия. Безусловно, политика поддержки войны и блокады началась еще при Обаме, однако Трамп продолжил ее и дал свое одобрение правительству, ответственному за уничтожения целой страны. Выходит, что бывший телеведущий смог взять худшее в курсе своего предшественника и сделать всё, чтобы этот курс был сопряжен с еще большими негативными последствиями.

Кроме того, довольно странную реакцию вызвало и решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Безусловно, реакция на шаг Трампа оказалась не столь яростной, как стоило ожидать, что, тем не менее, не является основанием называть его правильным или умным. Трамп обосновал свое решение тем, что оно якобы в интересах США и мирного процесса.

По сути же, оно является не чем иным, как одобрением незаконной аннексии и оккупации и может быть воспринято как сигнал к дальнейшему захвату территорий и возведения поселений. Запланированный визит вице-президента США Майкла Пенса в Израиль, скорее всего, приведет к дальнейшему обострению. Местные христианские лидеры уже решили проигнорировать его.

Andrew Shiva Храмовая гора. Иерусалим

Кроме того, ряд экспертов забывает о дипломатическом кризисе вокруг Катара, ставшим непосредственным результатом одобрения Трампом политики Эр-Рияда. Благодаря же этому кризису Тегеран стал ближе к Дохе. Не стоит забывать и о том, что Трамп отказался подтверждать соблюдение Ираном его обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США могут вообще выйти в ближайшее время.

Таким образом, если Трамп и заслуживает похвал в достижении желательных результатов в том курсе, который он лишь продолжил, то он несет ответственность и за продолжение деструктивной и необоснованной политики своих предшественников в других областях. И анализ внешней политики Трампа не вызывает ощущения «умеренного успеха». Наоборот, почти везде его решения привели к провалу и значительным издержкам.