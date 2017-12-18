В столице Монголии, на центральной площади имени Сухэ-Батора состоялось торжественное открытие главной ёлки страны при участии мэра Улан-Батора и представители сферы культуры и спорта.

«Банкет князя Нацагдоржа»

Unen.mn Елка на главной площади столицы Монголии

Монголы встречают новый год дважды. Первый раз — в ночь с 31 декабря на 1 января по григорианскому календарю. Второй раз — по лунному календарю. Этот праздник называется «Цагаан сар» (в переводе означает «Белый месяц»).

Новый год по григорианскому календарю в Монголии празднуют традиционно: украшают елку, Дед Мороз со Снегурочкой дарят детям подарки.

Обычаю этому всего 70 лет: это следствие влияния культуры и образования Советского Союза. Такой новый год в Монголии впервые отметили только 31 декабря 1947 года. Тогда же страну впервые посетил Дед Мороз. Его роль сыграл народный артист Монголии Гомбожавын Гомбосурэн. На тот момент «дедушке» было всего 28 лет. Он был главным исполнителем этой роли в течение 50 лет и стал заслуженным Дедом Морозом страны. Монгольский Дед Мороз отличается от русского прежде всего нарядом: национальный головной убор, костюм «дээл» и обувь.

Марка, выпущенная монгольской почтой в 1984 году

Интересно, что до того, как григорианский Новый год стал разрешенным праздником, его в стране отмечали нелегально. А великий монгольский писатель Дашдоржийн Нацагдорж даже был за это осужден. В 1931 году известный прозаик, поэт, считающийся одним из основоположников современной монгольской литературы, Дашдоржийн Нацагдорж с русской женой Ниной Шестаковой пригласили домой целую компанию, куда входили известный писатель Донровын Намдага и представители русской диаспоры, проживавшей в то время в столице Монголии. Они вместе отметили новый год. Среди гостей был и некий Бат-Очир, который вел фотосъемку мероприятия. На обороте одного из снимков он написал «Банкет князя Нацагдоржа» и отправил это фото в министерство внутренней обороны. 18 мая 1932 года Дашдоржийн Нацагдоржа арестовали и допрашивали, чтобы выяснить, почему он отмечал «феодальный праздник». Писатель провел в тюрьме шесть месяцев.

«Банкет князя Нацагдоржа»

Прошло чуть больше десяти лет, и во время Второй мировой войны монгольский политик Сономын Лувсан стал участником празднования Нового года в Советском Союзе. После возвращения на родину заявил:

«Надо отмечать красивый новогодний праздник, который отмечают русские братья». Так в стране узаконили эту традицию.

Второй новый год — «Белый месяц» — кочевые монголы отмечают более 800 лет. Праздник связан с началом весны. Цагаан сар («Белый месяц») выпадает чаще всего на февраль. Традиция зародилась в стране еще во времена Чингисхана. Монголы встречают Цагаан сар не в узком семейном кругу, а в обществе друзей и соседей, поскольку с давних времен существует поверье, что чем больше народа соберется в доме на праздник, тем богаче и счастливее будет наступающий год. Правда, во времена Чингисхана монголы отмечали этот новогодний праздник осенью. А на весну его перенесли только после смерти полководца, в XIII веке.