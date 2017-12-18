В день, когда Улюкаеву вынесли приговор, я находился в Петербурге, и у меня был очень плотный график.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных. 1890 (фрагмент)

Вот я вернулся.

Обязан высказать мою точку зрения.

По радио провещали, что Улюкаев помещён в СИЗО. В «Кремлёвский Централ». Поскольку я никогда не слышал о таком пенитенциарном заведении, то я навёл справки. У сведущих в теме людей.

Предполагая от себя, что «Кремлёвский централ» — это не название новооткрытого СИЗО, предположим, на территории Кремля, а скорее народное название СИЗО, о существовании которого я знаю, но фигурирует в судебной жизни страны этот следственный изолятор под другим именем.

Так и оказалось, мне сообщили, что речь идёт о четвёртом этаже следственного изолятора «Матросская тишина», о его левом крыле, точнее, о левом угле этого изолятора.

Там, «на Матроске», на четвёртом, содержались когда-то гэкачеписты, затем сидели участники антиельцинского бунта Верховного Совета РФ осени 1993 года, а сейчас содержатся такие люди, как отец полковника Захарченко, националист Тесак (настоящая фамилия Марцинкявичус) бывший губернатор, кажется, Игорь Пушкарёв, подельник Кириллла Серебренникова господин Новобродский. Не особо так уж государственные преступники, но хотя бы заметные, поразившие нас с вами.

Вот туда и определили министра, поэта, экономиста-гайдаровца, потерпевшего поражение в схватке со всемогущим Игорем Ивановичем Сечиным. Не из «грязи да в князи», но из князей да в тюрьму. У Александра Блока есть подходящие к случаю строки:

«Сегодня ты на тройке звонкой,

Летишь — богач, гусар, поэт,

И каждый, обойдя сторонкой,

Завистливо посмотрит вслед,

Но жизнь проезжая дорога,

…

Здесь всякой праздной голи много

Остаться хочет в барыше…».

Радио подробно поведало мне, что Улюкаев приходит в себя, что к посадке он не готовился, потому привезли его из зала Замоскворецкого суда в СИЗО даже без гигиенических принадлежностей, без письменных принадлежностей. Что хочет Улюкаев посидеть один, будет писать стихи и думать. Но сидеть ему одному не дадут, вот подыскивают сейчас сокамерников.

Далее последовали сведения о том, что Улюкаев отказался от передач в СИЗО и сообщил, что дополнительные вещи ему не нужны. Ну, понятно, он выбрал путь аскета, путь человека, которого обидели и принесли в жертву свои.

По моему мнению, если бы он-таки преступно вытащил из Сечина на деле взятку в два миллиона, то был бы сейчас умеренно доволен тем, что ещё дёшево отделался. Ведь прокурор запросил ему десять лет, а дали восемь.

Был бы умеренно грустен, а не корчил бы из себя печального и невозмутимого даоса, мудрого монаха, который стал таковым потому, что его обидел мир, и более того — обидели и наказали свои.

История в самом деле выглядит натянуто. Два достаточно близких друг к другу человека вдруг начинают вести себя как как незнакомые.

Почему-то в Гоа Улюкаев (якобы) показывает Сечину два пальца. Во время игры на биллиарде Сечина с третьим лицом. Подходит министр российского правительства и показывает главе могучей корпорации «Роснефти» два пальца. И всё это в Гоа, индийский штат Гоа, знаете, где даун-шифтеры.

Два пальца! Два пальца, как в чебуречной-стоячке, как будто мелкий вор продаёт снятую вчера в тёмном переулке с прохожего куртку из кож. заменителя, опасаясь, что в «стоячке» может находиться рядом оперативник.

У них что, у Сечина и Улюкаева, не было случая пересечься в одном из мест, где встречаются люди их круга? На каком-нибудь общем совещании, на концерте там, на коктейле после трудов праведных, а не в экзотическом Гоа? Ещё можно подумать, что Улюкаев — министр какого-нибудь китайского правительства, а не российского. Если бы китайского, можно было бы понять.

Мне кажется, моё личное мнение мне подсказывает, что два пальца в Гоа Улюкаеву «нарисовали», чтобы обвинение подпереть. Я неправ? Вы считаете, что так себя и вели два крупнейших персонажа российской правящей элиты: биллиардная, Гоа и два пальца? Я не верю, что так себя вели, но это исключительно, повторяю, моё личное мнение.

Потрясло страну поведение Игоря Ивановича Сечина, случайно обнажившееся, когда следователь, — честный как лопата, зачитал полностью показания Игоря Ивановича, каковой «аки чудище обло, огромно, зловеще, и лаяй» написал на Улюкаева в ФСБ. Это что, так принято в высших, как говорят, «эшелонах» власти? Увидел два пальца, и бегом в ФСБ?

«Против меня была совершена чудовищная провокация», — сказал Улюкаев после приговора.

«А у Игоря Ивановича Сечина не было мотива, чтобы оговорить Алексея Валентиновича Улюкаева», — утверждает прокуратура. А без мотива чего, не мог? Из истории тюремного быта мы с вами знаем, бывали многочисленные случаи, когда заключённые играли в карты на чью-то жизнь, постороннего человека жизнь, и проигрывали эту жизнь в карты. Мотивов в таких случаях не прослеживалось. Мотивом в таких случаях служили воровские неписаные законы, только они. Вот такое у меня впечатление от процесса и осуждения Улюкаева, что как будто министра проиграли в карты, так всё выглядит. Что Игорь Иванович проиграл свободу Алексея Валентиновича кому-то и не мог не отдать проигранное. Тут должен вдруг грянуть хор заключённых про то, что к ним приехал, к ним приехал Алексей Валентиныч дар-агой! Лёша, Лёша, Лёша, пей до дна, пей до дна, пей до дна!

Всю горечь…

По-моему, Улюкаева «проиграли». Это моё сугубо личное мнение, а как же иначе. И судья Лариса Семёнова тут ни при чём. И весь Замоскворецкий суд ни при чём. И вся правосудебная система Российской Федерации ни при чём.

Налицо лишь страшно обиженный Алексей Валентинович, выглядит он так и ведёт себя так, как будто его принесли в жертву свои.

И это тоже моё сугубо личное мнение.