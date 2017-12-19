Будущее подписанного в 1987 году Договора между США и Советским Союзом о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) находится под угрозой, и вызвано это выбранным Москвой курсом. Пренебрежительное отношение Кремля к соглашению негативно сказывается на стабильности глобальной системы безопасности и требует решительного ответа со стороны США, пишут Лоуренс Дж. Корб и Шеннон МакКаун в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетное оружие

Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв и президент США Р. Рейган подписывают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Белом доме, 1987 год

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Авторы подчеркивают, что в отличие от своего предшественника Михаила Горбачева, нынешний глава Кремля Владимир Путин продемонстрировал абсолютное нежелание обсуждать или признать возможность нарушения Россией условий Договора по РСМД: в Москве отвергают любые обвинения в свой адрес и указывают на то, что США сами его не соблюдают, размещая в странах ЕС системы ПРО, чьи пусковые установки могут использоваться для применения крылатых ракет.

На этом фоне, уверены эксперты, наибольших успехов в борьбе с недобросовестностью Москвы можно добиться с помощью дипломатии, поэтому администрация президента США Дональда Трампа должна пойти на прямые переговоры с Кремлем, чтобы заставить его вновь соблюдать условия Договора о РСМД. При этом придется с осторожностью, но указать на факты нарушения Россией своих обязательств. Безусловно, признают авторы, у такого шага могут быть непредвиденные последствия, однако бездействие в этом вопросе может привести к еще большей напряженности в отношениях двух стран, а также подорвать международную безопасность.

RIA Novosti archive Связка из трёх ракет РСД-10, подготовленных к уничтожению, полигон Капустин Яр, Астраханская область, 1 августа 1988 года

Предпринять шаги в этом направлении будет непросто, поскольку традиционные дипломатические каналы — из-за сообщений о вмешательстве России в выборы 2016 года — потеряли былую эффективность. Так, летом 2017 года из России было выслано 755 американских дипломатов, в результате чего численность дипломатического персонала США в России существенно сократилась. В ответ на это Вашингтон вынудил Москву закрыть консульство в Сан-Франциско. Процесс обсуждения будущего Договора о РСМД осложнился и ввиду странных отношений Трампа с Путиным.

Из-за того, что подобной напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона не было со времен холодной войны, перед дипломатами США встает сложнейшая задача, связанная с нежеланием Кремля признавать свои нарушения. Добиться же от России такого признания является первоочередной задачей для Белого дома. Решить эту задачу будет крайне сложно, если учесть, что Москва в прошлом успешно придерживалась практики отвергать все выдвинутые против нее обвинения. Несмотря на это, США должны идти в направлении дипломатического решения, в основе которого должен лежать диалог с Россией. В его рамках Кремлю можно будет продемонстрировать, к чему приведет несоблюдение договора.

Советский инспектор изучает ракету Томагавк наземного базирования перед её уничтожением, октябрь 1988

В частности, ряд экспертов призывает для оказания более действенного давления на Россию к более решительному подходу, в том числе увеличение ядерного арсенала США, снятие жестких ограничений на его применение, разворачивание дополнительных систем ПРО в странах-членах НАТО в Европе, а также размещение самими США крылатых ракет наземного базирования. Тем не менее подобные шаги приведут к гонке вооружений. Более того, даже простые испытания таких ракет являются нарушением Договора о РСМД, тогда как США не могут позволить, чтобы прежде запрещенный тип ядерного оружия стал вновь чем-то допустимым.

Поэтому в сложившихся обстоятельствах США лучше — с политической, экономической и стратегической точек зрения — развернуть наступательные и оборонительные неядерные силы в Европе в качестве инструмента принуждения России к соблюдению Договора по РСМД. Превосходство США в неядерных силах над Россией неоспоримо, и использовать нужно именно его вместо размещения систем ПРО.

Среди других вариантов можно назвать проведение совместных военных учений с партнерами США в Европе или даже размещение на их территории подводных лодок или неядерных ракет, запускаемых вне зоны действия ПРО. Кроме того, в случае необходимости Вашингтон может развернуть в странах-союзниках США в Европе крылатые ракеты воздушного базирования, которые не запрещены в рамках соглашения.

B-1B, в 1996 году переведённые из расформированного в 1992 году Стратегического командования в Национальную гвардию ВВС штата Джорджия

Риски, связанные с выходом из Договора о РСМД, невозможно переоценить. Такой шаг не только будет символизировать недостаточную приверженность со стороны США данному слову, но и может привести к дестабилизации других договоров о контроле за вооружениями, например, СНВ-III. Так, срок его действия подходит к концу, и в 2021 году его нужно будет продлевать. При этом многие законодатели в США выразили нежелание проводить переговоры с Россией о его продлении, пока Москва нарушает Договор о РСМД.

Таким образом, необходимо как можно скорее применить ряд дипломатических и иных мер, чтобы появилось время для длительных и изматывающих переговоров. В противном случае под угрозой оказываются и глобальные влияние и безопасность США, особенно тогда, когда страна сталкивается с ядерными рисками в связи с КНДР и Ираном.