В пресс-центре ИА REGNUM выборы в Учредительное собрание в декабре 1917 года и их последствия обсуждают кандидат исторических наук, доцент МГУ Олег Айрапетов, доктор исторических наук, доцент МГУ Фёдор Гайда, доктор исторических наук, профессор МГУ Александр Полунов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник МГИМО Вадим Муханов, главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Колпакиди, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического университета Всеволод Воронин, кандидат исторических наук Александр Гронский, доктор исторических наук Кирилл Шевченко, научный сотрудник МГИМО Михаил Волхонский, кандидат исторических наук, сотрудник Института Востоковедения РАН Александр Скаков. Дискуссию ведёт главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров.

Плакат к выборам в Учредительное Собрание