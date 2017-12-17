



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Прошедшая неделя в Турции оказалась довольно богатой на события. В первую очередь турецкие СМИ обсуждали заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, а также визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток, в том числе посещение им Анкары.

Сначала российские военные, потом С-400

Как сообщает газета Hurriyet, генеральный директор российской оборонной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о том, что прежде, чем произойдет установка ракетных систем С-400, необходимо будет подписать соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Москвой и Анкарой. Россия, возможно, потребует у Турции предоставления военной базы для дислокации своих военных. Москва, которая ранее продавала системы С-300 Греции и Ирану, обеспечила себе право на использование военных портов, аэропортов, а также некоторые права на военный транзит. Скорее всего, подобные требования будут предъявлены и Анкаре. По словам изучавшего этот вопрос журналиста издания Бюлента Айдемира, визит Путина в Турцию помог значительно продвинуться в процессе поставки С-400. Россия готова предоставить в общей сложности 4 батареи немедленно и в связи с тем, что ее целью является обеспечение безопасности полетов над Крымом — Черным морем — Турцией — Сирией, а также укрепление комплексной стратегии на Ближнем Востоке и Сирии.

Mil.ru ЗРК С-400

С точки зрения Анкары, миссия, возложенная С-400, является более срочной и критической. Турция собирается с помощью этой системы прекратить операции Центрального командования США с организацией «Отряды народной самообороны» (YPG) в Сирии, предотвратить возможную воздушную блокаду в отношении турецких Вооруженных сил и предотвращать косвенную опасность. Центральное командование США обеспечивает важную авиационную поддержку YPG в Сирии, а также поддерживает их техническими средствами и разведывательными данными для того, чтобы обезвредить турецкие Вооруженные силы. Вашингтон используют любые материальные, технические, технологические инструменты для помощи Рабочей партии Курдистана (РПК) и YPG.

Лига Арабских Государств призвала Трампа отменить решение по Иерусалиму

Согласно BBC Türkçe, Лига Арабских Государств (ЛАГ) призвала США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Министры иностранных дел 22 стран-участников ЛАГ собрались на экстренном заседании в Каире, чтобы обсудить политику Трампа в отношении Иерусалима. Выступивший в начале встречи генеральный секретарь Лиги Ахмед Эбу Гайт призвал международное сообщество объявить Восточный Иерусалим столицей Палестины.

Организация исламского сотрудничества собралась в Стамбуле

Как сообщает новостной портал SonDakika.com, Организация исламского сотрудничества (ОИС) была созвана президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на внеочередной саммит в Стамбуле после объявления американцами Иерусалима столицей Израиля. Лидеры стран ОИС сделали совместную «семейную» фотографию. Эрдоган не отходил от палестинского лидера Махмуда Аббаса. Во внеочередном саммите приняли участие представители 48 стран, в том числе главы Афганистана, Азербайджана, Брунея, Индонезии, Палестины, Гвинеи, Ирана, Катара, Кувейта, Коморских островов, Ливана, Судана, Иордании и Йемена, а также глава президентского совета Ливии, Джибути, председатель парламента Казахстана, премьер-министры Пакистана и Малайзии, председатель сената Узбекистана и специальный представитель султана Омана. В качестве представителя страны-наблюдателя на съезде присутствовал президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи, а также президент Венесуэлы Николас Мадуро в качестве гостя.

Иерусалим

Исторические решения, принятые во время саммита по вопросу Иерусалима в Стамбуле

Как сообщает канал CNN Turk, в СМИ была опубликована итоговая декларация по завершению экстренного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Согласно полученной информации, в ней говорится о том, что исламские страны признают Восточный Иерусалим «оккупированной столицей Палестинского государства» и призывают другие страны признать это решение. Также в декларации отмечаются следующее:

Одностороннее решение президента США, признавшего Иерусалим в качестве столицы страны-«оккупанта» Израиля, было категорически отвергнуто и осуждено.

Принятое решение было объявлено юридически недействительным. Это провозглашение является нападением на историю палестинского народа, юридические, природные и национальные права, а также преднамеренным саботажем против мирных инициатив, провокацией, рассматриваемой в качестве угрозы международному миру и безопасности, которая дает толчок развитию экстремизма и терроризма.

Отмечается, что в случае, если администрация США откажется отозвать свое решение, то она будет нести полную ответственность за все вытекающие последствия.

Парламент Турции поддержал историческое решение

Партия справедливости и развития (ПСР), Народно-республиканская партия (НРП) и Партия национального движения (ПНД) во время Генеральной ассамблеи парламента Турции подписали декларацию, призывающую всех мировых парламентариев признать Восточный Иерусалим столицей независимой Палестины. Турецкий парламент, известный своими постоянными политическими дебатами, впервые за долгое время представил совместное решение всех основных партий.

Москва не согласна с Анкарой по вопросу Иерусалима

По данным Hurriyet, Россия объявила о том, что не согласна с Турцией в вопросе дальнейшей эскалации израильско-палестинского конфликта после объявления США Иерусалима столицей Израиля. Критическое сообщение поступило из Москвы после завершения 13-го саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выступил со следующим заявлением: «Мы знаем эту позицию, она в данном случае не совпадает с нашей. Позиция России по Иерусалиму, по ближневосточному урегулированию очень хорошо известна».

«Генеральное консульство Иерусалима должно быть доведено до уровня посольства»

Председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели сделал письменное заявление о «Решениях, принятых в отношении Иерусалима» по итогам внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества. «В предстоящий непростой период заговор по поводу Иерусалима должен быть рассмотрен Советом Безопасности Организации Объединенных Наций и передан Генеральной Ассамблее для того, чтобы все страны могли принять общее справедливое решение по этому вопросу. США должны быть разоблачены. Статус генерального консульства Турции в Иерусалиме, отвечающего за Восточный Иерусалим, сектор Газа и Западный берег реки Иордан, относящихся к Палестинской национальной администрации, должен быть официально повышен до уровня посольства. Исходя из решений Организации исламского сотрудничества, наша дипмиссия в Восточном Иерусалиме должна быть сформирована, закреплена и определена в качестве посольства», — заявил Бахчели.

«Четыре сотрудника разведки находятся в плену у РПК»

Согласно газете Cumhuriyet, депутат НРП в Измире и член парламентской Комиссии по безопасности и разведке Тунджай Озкан заявил о том, что четыре сотрудника отделов Национальной разведывательной организации (MİT), планирующие проведение операции в отношении РПК, были взяты в заложники и по сей день являются «пленниками террористов». Выступая в парламенте на тему бюджета MİT на 2018 год, Озкан отметил, что несмотря на создание комиссии по безопасности и разведке в парламенте, советник Национальной разведывательной организации не явился в парламент для того, чтобы предоставить информацию по этому вопросу.

Решение Путина разозлило США

Как сообщает портал SonDakika.com, пресс-секретарь министерства обороны США полковник Роб Маннинг прокомментировал решение президента России о «выходе из Сирии». Отвечая на вопросы журналистов о сокращении Россией военного присутствия в Сирии, он отметил: «Заявления о выходе из Сирии зачастую не соответствуют реальной ситуации на полях». Подчеркнув, что присутствие американских войск в регионе будет зависеть от некоторых обстоятельств, Мэннинг заявил, что сокращение военного присутствия России не повлияет на приоритеты США. «Глобальная коалиция будет продолжать оказывать поддержку местным силам в сирийском регионе для того, чтобы одержать полную победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил Маннинг.

Вывод российских войск из Сирии открыл дорогу Вооруженным силам Турции

По словам Йылмаза Билгена из газеты Yeni Şafak, решение Путина о выводе войск из Сирии изменит ситуацию в «оккупированном» РПК Африне. Вывод войск означает, что операция турецких Вооруженных сил в Африне может начаться в любой момент. Россия, которая непосредственно участвует в войне в Сирии с сентября 2015 года, является элементом, способным изменить уравнение в регионе. Африн, в котором до сих пор присутствует более 300 российских военных, подвергается «оккупации» РПК начиная с 2012 года. Вывод дислоцированных российских войск из «оккупированного» Африна, растянувшегося на 170 километров и представляющего самую большую угрозу для Турции, рассматривается в качестве последнего шага перед началом проведения турецкой операции. Также сообщается о том, что Иран, Турция и Россия работают над совместным силовым проектом. Появилась информация, что общий военный проект по установлению мира и обеспечению безопасности в регионах Хама, Гумус, Латакия, Дера и Алеппо находится сейчас на уровне переговоров членов делегаций. На первом этапе проекта, призванного обеспечить постоянный мир в Сирии, планируется создать объединенную армию, обеспечить проведение демократических выборов, положить конец террористической угрозе и создать обстановку доверия. В нём будет задействовано 20 тысяч военнослужащих.

Путин предложил Анкаре допустить участие «курдов, не являющихся членами PYD», в Конгрессе национального диалога

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и независимость Курдистана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы в прямом эфире канала NTV, оценил последние события в Сирии. «Мы передали список курдских представителей российской стороне», — заявил Чавушоглу. Путин предложил Анкаре, не желающей, чтобы члены партии «Демократический союз» (PYD) участвовали в Конгрессе национального диалога, призванного объединить сирийскую оппозицию и правящий режим, допустить участие «курдов, не являющихся членами PYD». Турция отреагировала положительно. Как сообщают дипломатические источники в Анкаре, это означает, что Путин практически взял на себя роль «модератора» между сирийским президентом Башаром Асадом и Эрдоганом, чтобы собрать Конгресс и удовлетворить ожидания сторон, и подготовил «формулировку на формулировке». Более того, Путин во время встречи с Эрдоганом в Анкаре отметил, что он с пониманием относится к настойчивости Анкары в вопросе участия PYD в Конгрессе. Дипломатические источники, внимательно наблюдавшие за встречей Эрдогана и Путина, отметили тот факт, что российская и турецкая сторона сошлись во мнении о том, что курды, не являющиеся членами PYD, могут принять участие в сирийском Конгрессе национального диалога.

Конституционный суд предъявил обвинения НРП

Глава Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу на прошлой неделе во время собрания парламентской группы сделал заявление о том, что родственники президента Эрдогана располагают оффшорными счетами на британском острове Мэн. После этого на голову НРП свалилось множество проблем. Согласно CNN Turk, Конституционный суд предъявил обвинение представителям НРП в связи с тем, что их партия не предоставила необходимые документы и информацию по поводу регистрации в Казначействе активов НРП на сумму в 108 тысяч 779 лир.

ПСР готовит операцию против 5 мэров, представляющих НРП

Согласно SonDakika.com, глава отделения НРП в Стамбуле Джемаль Джанполат сообщил, что правительство готовит операцию в отношении мэров муниципалитетов, представляющих НРП, в городах Айдын, Адана, Анкара, Измир и Стамбул. На прошлой неделе уже был снят с должности депутат НРП — глава стамбульского района Аташехир. Предполагается, что давление на центральное управление партии и мэров началось после того, как на встрече парламентской группы Кылычдароглу заявил о том, что родственники президента Эрдогана располагают оффшорными счетами на острове Мэн.

23 тысячи полицейских были уволены со своих должностей

Начальник Главного управления полиции Турции Селами Алтынок объявил количество уволенных сотрудников полиции. На примере конкретных цифр он показал, в каком состоянии находятся службы безопасности Турции после коррупционного скандала и признания Резой Заррабом взяточничества и отмывания денег. По словам Алтынока, за этот период со своих должностей было отстранено 22 987 полицейских. В то время, как начальник Главного управления полиции делал заявление, службы безопасности Турции задержали десятки человек в Стамбуле, Анкаре, Кайсери и Элазыге. В рамках «охоты на ведьм», проводимой прокуратурой города Кайсери, десятки человек, среди которых числятся студенты высших учебных заведений, домохозяйки, бухгалтера, инженеры и отстраненные сотрудники полиции, были задержаны по обвинению в использовании приложением Bylock, наличии счетов в банке Asya, а также упоминании их имен в записях компаний, которые были закрыты в соответствии с законодательством.

Voice of America Турецкие полицейские

Рассуждения о пытках в прямом эфире

Джем Кючук, вместе с Фуатом Угуром выступающий на приближенном к правящей партии ПСР канале TGRT, в прямом эфире заявил о том, что в отношении так называемых гюленистов, арестованных в рамках «охоты на ведьм», необходимо применять пытки, а также рассказал, какие именно пытки следует использовать. Кючук заявил о возможности проведения массовых казней этих людей. Упомянув имена некоторых заключенных, Кючук перечислил методы разведывательной организации Израиля «Моссад»: «У них есть и другие методы получения признаний, например, подвешивать за ноги вниз из окна. Есть еще техника полотенца, когда на лицо бросают полотенце, а сверху в рот течет вода, и человек задыхается. Можно много чего применить».

ПСР конфисковали самолеты

Депутат НРП в Трабзоне Халук Пекшен вынес в парламент вопрос о конфискованных после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года частных самолетах, принадлежавших турецким бизнесменам. Он отметил, что во время расследования было конфисковано большое количество частных самолетов, и добавил следующее: «Эти самолеты должны были быть немедленно проданы, а доходы от продажи зарегистрированы в государственной казне, но этого не произошло. Эти украденные самолеты были присвоены себе членами ПСР. А был ли на самом деле переворот? Закончились ли суды? В то время, как остается еще множество вопросов, эти конфискованные самолеты в руках ПСР теперь являются настоящим источником растрат». Пекшен обратил внимание на то, что расходы на пилотов, персонал, топливо, аренду, простой, проживание и прочее обходятся в миллионы долларов: «Эти деньги берутся из государственной казны для развлечения джентльменов. Почти каждый министр имеет частный самолет, которыми они пользуются под видом государственной службы для посещения конгрессов ПСР. Все расходы на обслуживание самолетов оплачивает государство. Я хочу спросить, на чьей это совести?»

«Первым номером в расследовании является Эрдоган»

Согласно материалам Aktif Haber, третья неделя заседаний по делу о нарушении санкций в отношении Ирана, рассматриваемому в Нью-Йорке, началась с показания офицера турецкой полиции, лишившегося должности в результате крупного коррупционного скандала 17—25 декабря 2013 года, а позже полтора года просидевшего в тюрьме за дело, к которому он не имел отношения, и выпущенного на свободу в результате доказанной невиновности. Выступая в качестве свидетеля, Хюсейн Коркмаз заявил о том, что турецкий гражданин иранского происхождения Зарраб являлся лидером группы, к которой также имели отношение бывший глава банка Halkbank Сулейман Аслан, бывший министр экономики Зафер Чаглаян и бывший министр внутренних дел Муаммер Гюлер. В расследовании под «первым номером» упоминается имя премьер-министра того периода и президента Эрдогана.

Для того, чтобы дело «Большая взятка» от 17—25 декабря 2013 года не было возобновлено, они незаметно приняли новый закон

Как сообщает Cumhuriyet, правительство, получив полномочия в результате введения режима чрезвычайного положения, с помощью нового законодательства усложнило условия для возобновления государственного расследования по делу о выступающем в качестве свидетеля в США Заррабе. Указ, одобренный Советом министров, созванный под председательством Эрдогана, который заявил, что «судебная власть вынесла решение», внес изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, регулирующий «решения об отсутствия причины для расследования». Ранее в законе говорилось о том, что «одно и то же дело не может быть заведено заново, если только не появились новые доказательства после того, как было принято решение об отсутствии причины для судебного расследования», а теперь «в случае, если после принятия решения об отсутствии причины для судебного расследования не появились достаточных доказательств, а мировой судья не принял повторного решения, дело, заведенное по той же самой причине, не может рассматриваться еще раз».

К 2023 году в Турции планируется построить 228 тюрем

Согласно газете Duvar, из Главного управления тюрем и следственных изоляторов при министерстве юстиции Турции поступил ответ на запрос депутата НРП Мурата Эмира по поводу строительства и планирования строительства тюрем. За последние 5 лет было построено 79 новых тюрем, рассчитанных в общей сложности на 66 451 человека. Министерству юстиции также задали вопрос, сколько новых тюрем планируется возвести в ближайшие пять лет. К 2023 году будут открыты еще 228 новых тюрем, рассчитанных на 137 687 человек.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978. США В тюрьме

Глава Генштаба США: Катар и Турция являются новыми спонсорами радикализма

По сообщению Cumhuriyet, помощник президента США по национальной безопасности и глава Генштаба США Герберт Макмастер заявил о том, что «ПСР обеспечивает отдаление Турции от Запада». Говоря о том, что политический ислам представляет опасность для цивилизации, Макмастер заявил о необходимости поддерживать оппозиционных либералов для того, чтобы противостоять укреплению радикализма. Говоря о ПСР, помощник отметил: «Они консолидируют власть в единых руках. Это печально». Согласно The National, Макмастер вместе со своим британским коллегой Марком Сидуэлем принимал участие в программе аналитического центра Policy Exchange в Вашингтоне. Макмастер заявил, что «существует три глобальных угрозы интересам США, две из которых находятся на Ближнем Востоке, а радикальная исламистская идеология явным образом представляет собой серьезную угрозу для всех цивилизованных людей». Он подчеркнул, что если в прошлом террористические организации поддерживала Саудовская Аравия, то в настоящее время главными их сторонниками являются Катар и Турция.

Армения: мы отменим армяно-турецкие протоколы

По данным российского информационного агентства Sputnik, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что протоколы, подписанные с Турцией в 2009 году в рамках нормализации отношений, будут отменены. Добавив, что для ратификации протоколов необходимо их одобрение парламентом, Налбандян отметил, что «Турция выдвинула необоснованные условия, противоречащие духу протоколов. Президент Армении Серж Саргсян заявил в сентябре о том, что Ереван аннулирует протоколы. С тех пор это не было предпринято ни одного позитивного шага для их реализации. В связи с этим мы встретим весну 2018 году уже без этих протоколов».

Закон официально не работает

Близкая к власти газета Yeni Şafak сообщила о том, что правительство Турции, а также направляемые ими судебные власти создали поддельные доказательства против незаконно осужденных судей и прокуроров, так называемых участников переворота. Все еще находящиеся под стражей судьи Метин Озчелик и Мустафа Башер якобы были проинструктированы в письме Фетхуллахом Гюленом. Однако вскоре стало ясно, что письмо, которое использовалось в качестве доказательства по делу, оказалось поддельным. Подпись Гюлена была скопирована с подписи под письмом от 22 декабря 2013 года, направленном президенту Турции Абдулле Гюлю, после чего было написано ложное письмо и размещено в компьютере журналиста Февзи Языджи, который был конфискован за 17 месяцев до того.

Коротко, но важно

Один из самых крупных государственных банков Турции Ziraat Bank, не привлекая особого внимания, закрыл свой офис в Нью-Йорке.

В 2012 году Стамбул занимал одно из первых мест по инвестициям в недвижимость среди 30 европейских мегаполисов. Спустя 5 лет из-за нестабильности в регионе он размещается в последнем ряду. Согласно отчетам «Развитие тенденций в сфере недвижимости в Европе», выпускаемых ULI и PwC каждый год начиная с 2009 года, политическая неопределенность в регионе снизила привлекательность Стамбула для международных инвесторов в недвижимость.

Большая опасность ждет Анкару. Согласно данным, предоставленным Главным управлением водного хозяйства и канализации муниципалитета Анкары (ASKI), уровень заполняемости 7 плотин, которые удовлетворяют водные потребности Анкары, снизился до 20,74%, а вода в запасах полностью себя исчерпала.

Президент Судана Омар аль-Башир, в отношении которого Международный уголовный суд вынес решение о задержании, прибыл в Турцию для участия в съезде Организации исламского сотрудничества и уехал обратно. Ассоциация прав человека заявила о том, что им известен тот факт, что аль-Башир «принял участие во внеочередном саммите ОИС». У Ассоциации появился справедливый вопрос: «Что он делает в Турции?».