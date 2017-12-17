



Извлечение камня глупости. Иероним Босх. 1475—1480

Польша становится всё большей проблемой для Европейского союза, но и ЕС становится всё большей проблемой для Польши. Близкий к руководству польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) депутат Европейского парламента, профессор Здзислав Краснодембский, выступая в начале декабря перед польской общиной в Нью-Йорке, заметил: «Если бы у нас отвалились проблемы с Евросоюзом, у нас было бы на 80% проблем меньше».

Он напомнил при этом, что сложности в отношениях между Варшавой и Брюсселем не новы, сославшись на аналогичные проблемы в 2005—2007 годах, когда тоже выдвигались претензии в «нарушении Конституции». Однако нынешнее правительство стабильно, эффективно и лучше подготовлено, чем в 2005 году, о чем говорит высокая поддержка PiS в опросах. Вместе с тем Краснодембский назвал «беспрецедентным» то, что Европейский парламент выступает против Польши и готовит обоснование для мер, которые, возможно, «приведут к санкциям против нашей страны». В числе вызывающих тревогу тенденций профессор назвал «попытки федерализации ЕС и, следовательно, повышение компетенций европейских институтов». Он выразил убежденность в том, что Польша является слишком большой страной, чтобы в Евросоюзе могла восторжествовать французская концепция, уменьшающая важность стран Восточной Европы. И указал на «бессилие Европейской комиссии» в случае, когда то или иное государство не поддается давлению со стороны ЕС, считая, что проблемы будут всё же «разрешены путем диалога, а не принуждения».

Однако последующие события показали, что не всё так просто. В пятницу, 15 ноября, в Брюсселе завершился очередной саммит Евросоюза. Как отмечает Заграничная служба Польского радио, для Варшавы он ознаменовался заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, пообещавших, что Париж и Берлин поддержат Еврокомиссию, если та примет решение о приведении в действие статьи 7 Договора о ЕС в связи с «нарушением верховенства закона в Польше». Брюссель раздумывает над такими мерами в связи с реформой судебной системы, которую проводит польское правительство. «В этом вопросе не будет никаких поблажек», — подчеркнул Макрон. В подобном духе высказалась Меркель: «Если ЕК решится на этот шаг и будет полагать, что это необходимо, мы ее поддержим». Безусловно, речь не идет о том, чтобы вытолкнуть Варшаву из Европейского союза или заставить ее выйти саму. В этом армрестлинге значение имеет, кто первым уложит руку соперника на стол, но стол обязательно должен быть только европейским.

Ян Матейко. Станчик. 1862

Евросоюз может сделать другое — устроить дела так, чтобы сопротивление стоило Польше как можно дороже. В свое время некоторые западные политологи, в том числе польские, заявляли, что раз не удается Россию оторвать от Украины, пусть Украина тогда станет бременем для России. Нечто подобное Брюссель и страны-локомотивы Союза способны использовать против Варшавы, что ставит на повестку вопрос, кто в складывающейся ситуации окажется союзником Польши. Выводы оказываются довольно неожиданными. Варшава долгое время активно выступала против евроскептиков, считая, что те подрывают «единство Европы», поскольку будто бы таким образом играют на руку Москве. Между тем, подчеркивает варшавская газета Rzeczpospolita, «создается впечатление, что наибольшей угрозой единству ЕС являются не националисты и антиевропейские партии, поддерживаемые Москвой. Напротив, никто не вредит идее интеграции больше, чем некоторые из ее самых горячих сторонников».

Издание в этой связи обращается к идее лидера Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца, который на съезде произнес «пламенную речь о будущем Европы», предложив трансформировать Евросоюз в Соединенные Штаты Европы. А как насчет стран, которые не хотели бы входить в эту новую структуру? Им придется покинуть Союз. «Некоторые европейские элиты живут в убеждении, что только движение вперед может спасти Европу, что единственным средством является еще более сильная и глубокая интеграция, — замечает Rzeczpospolita. — Отсюда идея Макрона о создании жесткого ядра ЕС вокруг еврозоны, идея Шульца». Однако проект создания СШЕ даст лишь аргумент сторонникам тезиса, что члены Европейского союза должны быть более суверенными. Так же, как будет существовать разрыв между европейскими элитами, которые допускают возможность Соединенных Штатов Европы, и массами, которые видят, что основная для них проблема безопасности может быть решена только их собственными странами.

Проблема в том, что евроскептики слишком разные. До сих пор Варшава делала ставку на Венгрию и премьер-министра Виктора Орбана, с которым по ряду тактических и стратегических вопросов находила взаимодействие. Но Будапешт играет в свою игру и, отмечает польский портал Onet.pl, «венгерский премьер не мог и мечтать о лучшем сценарии, чем тот, в котором на сцене ЕС появился новый «больной человек Европы», и этот «человек» — Польша». Орбан знает, когда следует вовремя отступить, помимо того, правящая венгерская партия Fidesz входит в Европейскую народную партию, которая правит бал в Европарламенте и которая назначает большинство глав государства и правительств членов Евросоюза. Поэтому Будапешт может позволить себе выступать против Джорджа Сороса, обвинять чиновников Брюсселя в глупости, брататься с Владимиром Путиным и объявлять Германию стратегическим партнером Венгрии». В отличие от Польши.

Európa Pont Виктор Орбан

Не может быть союзником Варшавы и Вена, где на днях о формировании правящей коалиции объявили консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) и правая Партия свободы (FPÖ), причем последней достанутся три ключевых министерства — внутренних дел, иностранных дел и обороны. Несмотря на то, что, по мнению ряда немецких экспертов, новое правительство будет солидаризоваться с другими правыми силами Евросоюза по вопросу ограничения приема беженцев и мигрантов — за что выступает и «Право и Справедливость» и что оказало бы большее давление на Меркель, оппонента PiS — такая Австрия скорее станет центром притяжения для Венгрии, Чехии и Словакии, которых Польша видит своими союзниками по Вышеградской группе. Более того, коалиции ÖVP-FPÖ готовы присягнуть традиционные партии евроскептиков.

В те дни, когда в Вене объявляли о создании альянса, в соседней Праге состоялась конференция «Европа народов и свободы», в которой приняли участие, передает Radio Praha, «антииммиграционные силы». Съезд был организован чешским движением «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамуры. В Прагу приехали глава французской партии «Народный фронт» Марин Ле Пен и голландской «Партии свободы» Герт Вилдерс, приветствовавшие заключение партнерства между Австрийской народной партией и Партией свободы и назвавшие это «очень хорошими новостями для Европы» и «поистине историческим событием». А сам председатель SPD, подчеркивает радиостанция, не видит пользы в существовании ЕС и выступает против «диктатуры Брюсселя», хотя одновременно подчеркивает необходимость сохранения действующих в рамках Евросоюза свободы передвижения граждан, гарантированной шенгенскими правилами, а также правил свободного перемещения товаров и капитала.

С одной стороны, это в интересах Польши. С другой, быть младшим партнером в сборной евроскептиков, многие из которых к тому же считаются пророссийскими, колется. Но такой уж тут выбор у Варшавы — или пан, или Брюссель и страны-локомотивы ЕС задушат ее своей «любовью».