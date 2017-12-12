Путин позвонил: депутат арестован, а надежды дольщиков угасают
В Челябинске тема дольщиков компании «Речелстрой» получила новое развитие. Владелец фирмы и депутат городской думы Андрей Пязок отправлен в СИЗО, а новый застройщик — компания «Западный луч» — заявляет о том, что строит несколько домов. Впрочем, дольщики снова надеются на помощь Путина.
Арест
О проблеме дольщиков «Речелстроя» ИА REGNUM ранее много раз рассказывало. Напомним, в Челябинске компания является основным застройщиком жилого района «Чурилово Лейк Сити». Учредитель фирмы — депутат городской думы Андрей Пязок. Порядка двух тысяч человек собирались въехать в свои оплаченные квартиры уже в 2015—2016 годах. Несколько домов в итоге было сдано. Но затем процесс затормозился.
В 2017 году дольщики неоднократно выходили на уличные акции протеста и обращались к губернатору Борису Дубровскому и президенту России Владимиру Путину. Им удалось добиться, казалось бы, невозможного: внимания первых лиц региона и страны. Дубровский с ними встречался несколько раз. А вечером 9 ноября дольщикам позвонил лично Путин.
К тому времени достроить оставалось 18 домов. Однако с этим возникли проблемы. У «Речелстроя» просто не было денег на строительство. Надежды на приток средств имелись, нужно было лишь продать несколько участков земли. Даже покупатели нашлись. Но и это удалось сделать не сразу. Из-за долгов компании эти участки земли оказались под арестом. Только при помощи областного руководства удалось добиться снятия ареста.
Но выяснилась и ещё одна деталь — строить будут уже не 18, а 11 домов. Квартир было распродано слишком мало. Дольщиков из выкинутых из планов семи домов расселят в тех, что возведут.
На протяжении 2017 года участники долевого строительства часто склоняли фамилию Пязока. А 11 декабря к нему пришли силовики. Депутат был задержан. Ему вменили мошенничество в особо крупном размере, выразившееся в хищении средств дольщиков.
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Следствие обратилось в Центральный районный суд с ходатайством о его аресте. Решение по мере пресечения было принято 13 декабря. В зале суда Пязок заявил, что деньги пропали из-за предыдущего менеджмента компании и пригрозил фатальными последствиями, так как из СИЗО не сможет руководить фирмой. Защита попросила отпустить его под денежный залог. Но суд встал на сторону следствия. В СИЗО Пязок пробудет минимум до февраля 2018 года.
В чём виноват депутат?
Следствие насчитало уже более 700 дольщиков, пострадавших в результате финансовых проблем «Речелстроя». Скорее всего, в итоге эта цифра существенно возрастёт. А пока дольщики и не только они обсуждают состоявшийся арест Пязока. Мнения разошлись, но в основном граждане поддерживают действия СКР.
Конечно, некоторые вступились за депутата. Среди них отыскались и те, кто знает его уже много лет и исключительно с хорошей стороны. Кроме того, защитники Пязока утверждают, что если бы он хотел, давно бы уже скрылся с деньгами. Однако этого не случилось: он до последнего был в Челябинске и убегать от обязательств «Речелстроя» не собирался.
Даже некоторые дольщики «Речелстроя» полагают, что Пязок хоть и не ангел, но более-менее порядочный. Также есть предположение, что его сделали «козлом отпущения». Есть и такие, кто боятся, что арест Пязока может негативно повлиять на строительные работы.
Впрочем, защитников Пязока подавляющее меньшинство. Как пишут граждане на форумах и в соцсетях, даже если он лично и не причастен к пропаже денег, то как учредитель всё равно должен нести ответственность за то, что происходит в его компании. На него же возлагают и ответственность за подбор кадров.
Кроме того, его дольщики считают ответственным и за то, что до сих пор вынуждены снимать жильё. При определённых условиях его может и стоило бы пожалеть. Но в связи с тем, что сейчас люди вынуждены снимать квартиру и платить ипотеку, «то ему можно и устроить показательную казнь», пишут дольщики в своей интернет-группе.
Кстати, обманутые дольщики «Речелстроя» есть и в Кургане. Там компания строит дома в районе «Заозёрный». Однако стройка встала. Как пишет издание Ura.ru, арест Пязока люди считают показухой. По их мнению, за недострои ответственны городские власти.
Когда ждать квартир?
Отметим, по большому счёту дольщикам без разницы, кто причастен к хищению денег. Им главное поскорее въехать в уже честно оплаченные квартиры. К апрелю 2018 года новый застройщик — компания «Западный луч» — собирается сдать четыре дома.
Впрочем, пока ситуация далека от идеальной. 14 декабря дольщики снова обратились к Владимиру Путину. Их беспокоит то, что строительные работы фактически ведутся на одном доме. К апрелю обещают построить четыре дома. А вот про остальные семь пока не говорят, переживают граждане.
Очевидно, это связано с нехваткой денег. Отметим, областные власти изначально заявляли, что следующие дома будут строить после ввода тех, что запланированы на весну. А пока идут поиски средств.
Кстати, 21 декабря в Челябинске пройдёт очередной суд с просьбой снять арест с принадлежавших «Речелстрою» участков земли. Эти участки планируется продать, а вырученные средства пустить на выполнение обязательств перед дольщиками. А пока порядка 1500 человек ждут и надеются. Но надежды, по их словам, всё меньше и меньше.