В Челябинске тема дольщиков компании «Речелстрой» получила новое развитие. Владелец фирмы и депутат городской думы Андрей Пязок отправлен в СИЗО, а новый застройщик — компания «Западный луч» — заявляет о том, что строит несколько домов. Впрочем, дольщики снова надеются на помощь Путина.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Арест

О проблеме дольщиков «Речелстроя» ИА REGNUM ранее много раз рассказывало. Напомним, в Челябинске компания является основным застройщиком жилого района «Чурилово Лейк Сити». Учредитель фирмы — депутат городской думы Андрей Пязок. Порядка двух тысяч человек собирались въехать в свои оплаченные квартиры уже в 2015—2016 годах. Несколько домов в итоге было сдано. Но затем процесс затормозился.

В 2017 году дольщики неоднократно выходили на уличные акции протеста и обращались к губернатору Борису Дубровскому и президенту России Владимиру Путину. Им удалось добиться, казалось бы, невозможного: внимания первых лиц региона и страны. Дубровский с ними встречался несколько раз. А вечером 9 ноября дольщикам позвонил лично Путин.

En.kremlin.ru Владимир Путин

К тому времени достроить оставалось 18 домов. Однако с этим возникли проблемы. У «Речелстроя» просто не было денег на строительство. Надежды на приток средств имелись, нужно было лишь продать несколько участков земли. Даже покупатели нашлись. Но и это удалось сделать не сразу. Из-за долгов компании эти участки земли оказались под арестом. Только при помощи областного руководства удалось добиться снятия ареста.

Но выяснилась и ещё одна деталь — строить будут уже не 18, а 11 домов. Квартир было распродано слишком мало. Дольщиков из выкинутых из планов семи домов расселят в тех, что возведут.

На протяжении 2017 года участники долевого строительства часто склоняли фамилию Пязока. А 11 декабря к нему пришли силовики. Депутат был задержан. Ему вменили мошенничество в особо крупном размере, выразившееся в хищении средств дольщиков.

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Следствие обратилось в Центральный районный суд с ходатайством о его аресте. Решение по мере пресечения было принято 13 декабря. В зале суда Пязок заявил, что деньги пропали из-за предыдущего менеджмента компании и пригрозил фатальными последствиями, так как из СИЗО не сможет руководить фирмой. Защита попросила отпустить его под денежный залог. Но суд встал на сторону следствия. В СИЗО Пязок пробудет минимум до февраля 2018 года.

В чём виноват депутат?

Следствие насчитало уже более 700 дольщиков, пострадавших в результате финансовых проблем «Речелстроя». Скорее всего, в итоге эта цифра существенно возрастёт. А пока дольщики и не только они обсуждают состоявшийся арест Пязока. Мнения разошлись, но в основном граждане поддерживают действия СКР.

Конечно, некоторые вступились за депутата. Среди них отыскались и те, кто знает его уже много лет и исключительно с хорошей стороны. Кроме того, защитники Пязока утверждают, что если бы он хотел, давно бы уже скрылся с деньгами. Однако этого не случилось: он до последнего был в Челябинске и убегать от обязательств «Речелстроя» не собирался.

Даже некоторые дольщики «Речелстроя» полагают, что Пязок хоть и не ангел, но более-менее порядочный. Также есть предположение, что его сделали «козлом отпущения». Есть и такие, кто боятся, что арест Пязока может негативно повлиять на строительные работы.

Впрочем, защитников Пязока подавляющее меньшинство. Как пишут граждане на форумах и в соцсетях, даже если он лично и не причастен к пропаже денег, то как учредитель всё равно должен нести ответственность за то, что происходит в его компании. На него же возлагают и ответственность за подбор кадров.

Кроме того, его дольщики считают ответственным и за то, что до сих пор вынуждены снимать жильё. При определённых условиях его может и стоило бы пожалеть. Но в связи с тем, что сейчас люди вынуждены снимать квартиру и платить ипотеку, «то ему можно и устроить показательную казнь», пишут дольщики в своей интернет-группе.

Кстати, обманутые дольщики «Речелстроя» есть и в Кургане. Там компания строит дома в районе «Заозёрный». Однако стройка встала. Как пишет издание Ura.ru, арест Пязока люди считают показухой. По их мнению, за недострои ответственны городские власти.

Gubernator74.ru Борис Дубровский встречается с дольщиками компании Речелстрой

Когда ждать квартир?

Отметим, по большому счёту дольщикам без разницы, кто причастен к хищению денег. Им главное поскорее въехать в уже честно оплаченные квартиры. К апрелю 2018 года новый застройщик — компания «Западный луч» — собирается сдать четыре дома.

Впрочем, пока ситуация далека от идеальной. 14 декабря дольщики снова обратились к Владимиру Путину. Их беспокоит то, что строительные работы фактически ведутся на одном доме. К апрелю обещают построить четыре дома. А вот про остальные семь пока не говорят, переживают граждане.

Очевидно, это связано с нехваткой денег. Отметим, областные власти изначально заявляли, что следующие дома будут строить после ввода тех, что запланированы на весну. А пока идут поиски средств.

Кстати, 21 декабря в Челябинске пройдёт очередной суд с просьбой снять арест с принадлежавших «Речелстрою» участков земли. Эти участки планируется продать, а вырученные средства пустить на выполнение обязательств перед дольщиками. А пока порядка 1500 человек ждут и надеются. Но надежды, по их словам, всё меньше и меньше.