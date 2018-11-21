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Европейский союз в ходе саммита в Брюсселе официально инициировал Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Под соответствующим документом подписались 25 стран-членов Евросоюза, включая Польшу, передает Заграничная служба Польского радио. Вне сотрудничества оказались Великобритания, Дания и Мальта. О желании присоединиться поспешил заявить Тбилиси. По словам грузинского министра иностранных дел Михеил Джанелидзе, Грузия готова углубить партнерские отношения с ЕС в сфере безопасности ради «более сильной Европы». А пока страны-участницы обязались выделить соответствующие средства на инвестиции в оборону, разработать совместные проекты с целью развития оборонных мощностей или объединить уже существующие для реализации конкретных операций.

Среди первоочередных проектов — создание сети логистических центров в Европе и поддержка операций, которые «направлены на принятие трансграничных решений» для более эффективной логистики и связи, что должно выработать «общие стандарты и процедуры» в рамках проведения ЕС и НАТО «даже самых сложных миссий». А также обеспечение «военной мобильности» ради «повышения скорости передвижения вооруженных сил по всей Европе» и «беспрепятственного перемещения» военнослужащих и техники в границах Евросоюза, отказ «от длительных бюрократических процедур» при перемещении по железным, автомобильным и водным дорогам или воздушным путем. Проект должен снять юридические препятствия для трансграничного перемещения и инфраструктурные проблемы (например, неспособность определенных дорог и мостов пропустить военные транспортные средства значительных размеров).

Eeas.europa.eu Подписание заявления о PESCO

Но главным, безусловно, остается политическая направленность новой оборонной инициативы. Комментируя церемонию официального подписания совместного меморандума, председатель Европейского совета Дональд Туск подчеркнул: «В течение многих лет сильнейшим аргументом против PESCO было опасение, что программа приведет к ослаблению НАТО. Но все совсем наоборот. Сильная европейская безопасность естественно укрепляет НАТО. Вот почему PESCO — это не только хорошие новости для нас, но это также хорошая новость для наших союзников. И плохие новости для наших врагов». Однако чем больше инициаторы Постоянного структурированного сотрудничества заявляют о том, что оно не будет конкурировать с Североатлантическим альянсом, тем больше появляется сомнений в истинности этого утверждения, включая рассуждения о «финансовых проблемах» европейцев или «осмысленных противоречиях между приоритетами НАТО и ЕС».

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, «важно помнить, что после Brexit в следующем году около 80% расходов на альянс будут компенсировать страны, не входящие в Евросоюз, что подчеркивает важность взаимодополняемости, а не конкуренции между НАТО и ЕС». Однако это же означает и то, что альянс может обойтись без Европейского союза, их сосуществование не является аксиомой. Европейский портал The New Federalist в свою очередь помимо запуска Лондоном процедуры выхода из Евросоюза видит за желанием стран ЕС добиться прогресса в совместной обороне также «избрание Дональда Трампа в США — президента, который не скрывает своей враждебности по отношению к важной роли Америки в деле защиты европейских стран», что «изменило игровое поле». Если Белый дом окончательно возьмет на вооружение стратегию выхода за пределы Североатлантического альянса, создание коалиций со странами, не входящими в него, интересы НАТО и PESCO могут разойтись.

И это ставит вопрос формирования новой архитектуры в Европе. В том числе на фоне рассекреченных на днях Архивом национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона документов, которые подтверждают, что лидеры США, Германии, Великобритании и Франции все-таки давали гарантии СССР в том, что НАТО не будет расширяться на восток. Как говорится в сообщении Архива, западные политики отвергали членство в альянсе для стран Центральной и Восточной Европы в начале 1990-х и до 1991 года, что обсуждения в контексте переговоров о объединении Германии в 1990 году вовсе не были ограничены лишь Восточной Германией, что последующие претензии советских и российских политиков в части того, что их вводят в заблуждение по поводу расширения НАТО, были обоснованы и имели письменные подтверждения на самом высоком уровне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщало в этой связи ИА REGNUM, первое конкретное обещание со стороны лидеров стран Запада о том, что расширения НАТО на восток не будет, было дано 31 января 1990 года. В документе посольства США, посвященном речи министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншера, указывалось, что «изменения в Восточной Европе и процесс объединения Германии не должен привести к «ослаблению интересов Советского Союза в области безопасности». Более того, на самом высоком уровне СССР обещали не только не приближаться к его границам, но и даже включить в новую структуру безопасности Европы. Также подобные гарантии можно найти в документе «Запись беседы между Михаилом Горбачевым и Джеймсом Бейкером в Москве». В нем госсекретарь убеждал президента СССР, что «если США сохранят свое присутствие в Германии в рамках НАТО, альянс не расширит свою военную юрисдикцию ни на дюйм в восточном направлении».

Пролитое на землю молоко не собрать обратно в кувшин. Однако, во-первых, уже сейчас можно поставить вопрос о том, насколько обоснованным является решение Североатлантического альянса о размещении дополнительного контингента сил в Польше и Прибалтике, принятое на саммите в Варшаве в 2016 году. Во-вторых, следует задуматься над тем, какие изменения в структуру европейской безопасности внесет дальнейшее развитие PESCO, не получится ли так, что вслед за многолетними попытками интегрироваться с НАТО части стран «Восточного партнерства» (Украина, Молдавия, Армения, Азербайджан и Грузия) они же начнут тур вальса с новым объединением. Тбилиси, по крайней мере, просигнализировал об этом. В-третьих, если существуют Совет НАТО — Россия, Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО, возможно, должны быть созданы аналогичные структуры и подписаны документы между PESCO и Россией. В любом случае, есть шанс начать разговор о безопасности в Европе, что называется, с чистого листа.