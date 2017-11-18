



Wurzelgnohm Мечеть Пророка в Медине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с экстравагантным заявлением. По его словам, «если мы потеряем Иерусалим, то мы не сможем защитить Медину, если потеряем Медину, то потеряем Мекку и Каабу». И добавил: «На нас постоянно нападают, причина в том, что мы строим сильную Турцию». В связи с тем, что президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, Анкара намерена обратиться в Совет Безопасности ООН. Опять-таки по Эрдогану: «Если какой-либо постоянный член СБ ООН воспользуется своим правом вето, то Турция внесет этот вопрос в повестку дня Генеральной ассамблеи и сделает все, чтобы незаконное и несправедливое решение по Аль-Кудсу (Иерусалиму — С.Т.) было отменено».

В том, что Вашингтон использует свое право вето, сомневаться не приходится. Но главный вопрос сейчас в другом — а кто и как угрожает святым для ислама городам Медине и Мекке, которые сейчас находятся под контролем Саудовской Аравии? Иначе говоря, почему проблема святых мест становится актуальной? Напомним, что первыми еще в 1181 году связь между Меккой, Мединой и Иерусалимом «обнаружил» отряд-крестоносцев под предводительством Рено де Шатийона, который планировал вскрыть и уничтожить могилу Пророка, а из Мекки вывезти священный черный камень и обменять его у Салах ад-Дина на Иерусалим. В 1453 году османы захватили Константинополь и похоронили тысячелетнюю Византийскую империю. После чего их взоры обращаются на Хиджаз, где расположены два святых города. К началу XVI века они были под контролем египетских мамлюков. Но Османская империя руками египетского паши (наместника султана) Мухаммеда Али начала вытеснять мамлюков из священных городов ислама.

khadim-un-nabi Rao Медина

В 1517 году после завоевания Мекки и Медины титул халифа перешел к османскому султану Селиму I Грозному. С того момента и вплоть до начала прошлого столетия статус правителя всех мусульман был закреплен за османскими султанами, а Османская империя именовалась Османским халифатом. После распада Османской империи и провозглашения Турецкой Республики первый ее президент Мустафа Кемаль Ататюрк принял решение об упразднении халифата. В 1923 году король Хиджаза Хусейн ибн Али аль-Хашими провозгласил себя новым халифом всех мусульман. Однако в 1924 году эмир Неджда Абдель Азиз ас-Сауд объявил войну Хиджазу, которую новоявленный халиф проиграл, был вынужден отречься от престола и лишен титула халифа. Впоследствии Абдель Азиз ас-Сауд путем объединения Неджда и Хиджаза провозгласил создание нового государства — Саудовской Аравии, первым королем которой он и стал. А официальный институт халифата в мусульманском мире был ликвидирован.

Но не так давно — вначале на академическом уровне — этот вопрос стал предметом обсуждения политическими кругами в Турции. Анкара выступила с доктриной неоосманизма, которая предусматривает восстановление ее влияния чуть ли не в пределах границ бывшей Османской империи. Потом в 2014 году проект строительства «нового халифата» выдвинул ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявив османский халифат «незаконным» и заявив о стремлении установить контроль над Меккой и Мединой, так как халиф всегда являлся хранителем двух мусульманских святынь. После гибели в 2015 году сотни иранских паломников в Саудовской Аравии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с призывом установить международный контроль над Меккой и Мединой. В ходе развития катарского кризиса Иран и Турция оказались по одну сторону баррикад, а Саудовская Аравия обвинила Доху в том, что та будто бы призвала мировое мусульманское сообщество поставить Мекку и Медину под международный контроль.

Мекка

Теперь уже открыто как об «экзистенциальной угрозе» потери контроля над двумя святыми городами заговорил уже Эрдоган. Почему? Некоторые эксперты выдвигают версию, согласно которой новый наследник саудовского престола принц Мухаммед бин Салман якобы пытается «представить себя преемником османского правителя в строго символическом смысле из-за своей опеки над святыми мечетями». Создать, как утверждает турецкая Milli Gazete, «исламский Ватикан». Издание также считает, что США стремятся «создать на Ближнем Востоке новую систему контролируемого халифата» с целью «положить конец проблеме лидерства в исламском мире и управлять мусульманами из-за кулис». В Анкаре это воспринимают как «игру против нее», желание дискредитировать так называемый турецкий ислам, заменить его «новым саудовским».

Мекка

Теперь, по мнению Milli Gazete, «в ближайшее время в регионе стоит ждать появление новых религиозных деятелей и имамов из святых мест», для которых «уже написаны роли». Считается, что Эрдоган уловил именно этот «скрытый сигнал» и перешел в политическую атаку. Будем ждать, что из этого выйдет.