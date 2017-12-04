Бедный медведь давно стал всемирно знаменитым. Хуже того, не только среди детей или родителей, у которых есть деньги на книжки и походы в кино на мультики… Но и философы и психоаналитики (с кушетками и без), культурологи и просто умные люди в очках, — все говорят о Пухе с почтением и почти с придыханием. Как о новом герое их романов. Видят в книжках о нём — модель мира, логику характеров, глубиннейшие проблемы мироздания, языка, семантики, смысла жизни, морковки для ослика, дощечки для совы, мировой опушки. Священные писания попраны. Винни Пух переведён на латинский язык, по нему поставлена опера. Он стал героем анекдотов. А что может быть пошлей? Про Гамлета анекдотов гораздо меньше кстати. Знаете ли вы хоть один? Но Винни Пух не обижается. Много дел, то пчёлы, то обеды, то прочие беды. Ещё нет ни одного человека, который предложил бы запретить книжку о Винни Пухе. Хотя с Пятачком в некоторых исламских странах и бывали проблемы. Мир удивителен.

Цитата из к/ф «Прощай, Кристофер Робин». Реж. Саймон Кёртис. 2017. Великобритания Вместе с Винни

Почему Винни так любят?

Цитата из к/ф «Прощай, Кристофер Робин». Реж. Саймон Кёртис. 2017. Великобритания Стрельба из лука

Может быть, потому что все мы дети. И остаёмся ими навсегда только притворяясь взрослыми и серьёзными. Не всегда удачно притворяясь. Именно детская литература схватывает (часто ненароком) что-то крайне существенное о человеческом бытии. Фильм правда уже не столько про Винни, сколько про тех, кто его придумал. И в этом есть интрига, особенно, вероятно, для юных зрителей. Понять, что — хорошо знакомых героев — кто-то сочинил, что те, кто с детства стали нам почти родными и казались такими же вечными, как облака и моря, на самом деле были рождены за письменным столом. Это может стать откровением. Одновременно это и история рождения Винни и его смерти как «настоящего Винни», если угодно… Трогательное и грустное крушение иллюзии о том, что сказка бывает на самом деле. Теперь игрушки стоят в музее.

Вот ведь незадача, автор Пуха писал много книжек: романы с убийством, величавые и остроумные эссе с тонкими намёками, пьесы (в лучших британских традициях, вероятно, состязаясь, если не с Шекспиром, то Шоу и Уайльдом). Кто их ставит и читает нынче? Исчезающе малая величина. То ли дело Винни. Прекрасная судьба гения, ненароком остаться в истории человечества книжкой, которая написана для своего ребёнка, но продана чужим детям. Нет ли в этом драмы, которая куда как печальней и подлинней, чем пьесы самого Милна? Пожалуй, что и есть. Равно как и в «проданном детстве». Об этом и выходит на экраны очередной «байопик» (биографическая драма) из жизни творцов, на этот раз о судьбе Милна и его сына (который сам, кстати говоря, позже напишет свои мемуары о том, как это быть тем самым героем той самой книжки). В мемуарах сына много про отношения с отцом. Пронзительная и грустная книга, которая пропитана любовью, печалью, надеждой.

Цитата из к/ф «Прощай, Кристофер Робин». Реж. Саймон Кёртис. 2017. Великобритания Появление Винни

Фильм же можно смотреть на разных уровнях и этим он примечателен. Можно как просто историю про рождение Винни. И детям это будет любопытно. Можно как попытку разобраться (пусть и в популярной версии) в драме характеров и внутреннем мире художника. Наконец, для знатных пухологов и пятачковедов — можно посмотреть эту картину и как «мифологизацию» художника. И поразмышлять о том, как именно на экран переносятся «упрощенные представления» о художнике и обществе. Например, там есть такой персонаж как «британская жена», то есть образец холодности и даже жестокости, «добрая няня», «милый ребёнок» ну и так далее. Писатель пишет (где?) за столом. А что ему ещё делать? После войны страдать от травматического синдрома. А мальчик рвётся туда, чтобы стать мужчиной. Сцены великолепно написаны. То есть тут есть чему улыбнуться. Попытке вложить сложность мира в незамысловатые схемы. Реальность иногда сложней. Немногие знают, например, что отечественный Винни в мультипликационном варианте, например, снят без авторских на то прав, то есть можно сказать наш Пух незаконнорожден…

Кино, безусловно, интересно и тем, что это такой образец «добротно сделанного фильма». И с точки зрения режиссуры интересно наблюдать, например, как собираются сцены и с какой щепетильной аккуратностью режиссёр, например, даёт несколько секунд «актёрской оценки» зачастую перед самой монтажной склейкой, чтобы мы успели рассмотреть реакцию актёров. От подобного кино можно получать удовольствие, как от хорошего английского костюма или зонтика — радуясь качеству вещи. Многие сцены и решения (вроде сцены молитвы с игрушками) — очень хорошо придуманы, и это явно отличает эту картину от «проходных» поделок. Хотя фильм не лишён некоторого подчёркнутого инфантильного «мелодраматизма», но будет вам тут и пасторальная атмосфера Англии с крикетом и дымчатыми пейзажами, и зачарованными опушками, и повод задуматься о сложных и тонких вопросах жизни, искусства, человеческих отношений. И, главное, возможно, обратиться позже, как к мемуарам Кристофера, так и другим текстам Милна, кроме гениального Пуха. Которого тоже неплохо перечитать. И выучить наизусть.

Цитата из к/ф «Прощай, Кристофер Робин». Реж. Саймон Кёртис. 2017. Великобритания Дети

Главным достоинством такого кино является его строгость и «понятность». В фильме нет крови, секса и насилия, хотя есть попытка разговора о «войне», да и о «любви» тоже. Но прежде всего, всё о детстве и взрослении, в том числе о взрослении самого писателя. Внутри фильма реализована типичная схема, где герои встречаются с «кризисами» (у каждого свой) и успешно преодолевают их. Излишни оптимистично и примитивно, но что уж поделать, таковы особенности этого жанра. Зато на эту сказку можно сходить всей семьёй, особенно, если ваши дети ценят Вини-Пуха чуть больше, чем ваши собственные сказки.