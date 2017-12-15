Блокировка сайта «Белорусский партизан» — это весьма серьезный удар по тому прозападному клану, который уже достаточно давно окопался в окружении президента Белоруссии Александра Лукашенко и пытался проводить свою антибелорусскую и антироссийкую политику. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик решение министерства информации Республики Беларусь о блокировке новостного портала «Белорусский партизан», известном своей откровенной русофобией.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

ИА REGNUM : Юрий Владимирович, как, по-вашему, можно расценить блокировку данного ресурса? Какие силы стоят за ним, и идет ли речь только о букве закона, который этот новостной портал преступил?

— Для тех экспертов, которые занимаются Белоруссией, не является секретом тот факт, что антибелорусский и русофобский портал «Белорусский партизан», который самим своим названием посягает на светлую и чистую память белорусских партизан, в том числе, тех многих, кто пал в борьбе с европейским фашизмом, является частью весьма разветвленной сети информационных ресурсов той прозападной группировки, которая достаточно давно окопалась в окружении президента Белоруссии Александра Лукашенко, и лидером которой является связка глава МИД РБ Владимир Макей — главный редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович.

Именно эти люди стояли за провокацией в отношении моих друзей и коллег по ИА REGNUM — Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, которые уже более года сидят за решеткой в ожидании суда. Аналитические и полностью аргументационные и построенные на фактах политологические статьи наших коллег о продажной и предательской деятельности этих господ за спиной Александра Лукашенко относительно поддержки антибелорусских и русофобских сил в стране были ими интерпретированы как разжигание межнациональной розни.

ИА REGNUM : Как тогда можно объяснить уже год, проведенный ими в заключении?

— На самом деле, люди оказались за решеткой только потому, что пытались раскрыть глаза как белорусскому обществу, так и руководству страны об опасности той политики, что проводили на культурном, идеологическом и историческом фронте господа Макей и Якубович. Но так как у пропагандистской машины Макея-Якубовича в лице «Белорусского партизана», «Нашей нивы», «Еврорадио», «Хартии-97», Центра стратегических и внешнеполитических инициатив и ряда других ресурсов так и не нашлось аргументов, чтобы доказать правоту своей точки зрения, то людей просто решили посадить в тюрьму путем введения в заблуждение главы государства.

Интересным является тот факт, что на указанных порталах основное острие критики всегда направлено против Лукашенко, в то время как деятельность нынешнего главы белорусского МИД Макея и главного редактора «Советской Белоруссии» Якубовича на страницах этих антибелорусских и русофобских изданий имеет только положительные отклики и оценки. Информационная связка Макея-Якубовича и прозападных русофобских интернет-ресурсов налицо.

ИА REGNUM : Каковы были информационные последствия этого решения?

— С началом политического дела «белорусских декабристов» в декабре прошлого года националисты и русофобы всех мастей и оттенков в республике получили отмашку на активизацию своей деятельности по разжиганию межнациональной розни между русским и белорусским народом. Одновременно искренние сторонники как главы белорусского государства, так Союзного государства Белоруссии и России и евразийского союза получили «черную метку» и стали опасаться высказывать свое мнение не только в республиканских, но и в российских СМИ.

Это — прямое следствие политики Макея-Якубовича, давшей отмашку на травлю сторонников союза Белоруссии и России. В республике начало происходить то, что и положило конец правлению Януковича на Украине — сращивание радикальной уличной оппозиции с оппозицией во власти, что и привело к мартовским событиям в Минске.

ИА REGNUM : Может ли блокировка русофобского ресурса стать шагом властей в противовес заключению под стражу наших коллег? Не намеренная ли это «жертва» для аргументации заготовленного для авторов ИА REGNUM обвинительного решения суда?

— Такой вариант не исключен, и ближайшее будущее покажет, что именно стоит за блокировкой этого ресурса в республике. Вместе с тем, последние действия белорусских властей в ноябре-декабре текущего года, о которых я уже говорил ранее в статье «Белоруссия-Россия: можно ли говорить о преодолении кризиса?», начали показывать тенденцию разворота официального Минска к возобновлению сотрудничества с Россией. Об этом также говорит и факт отказа Александра Лукашенко присутствовать на саммите «Восточного партнерства» 24 ноября в Брюсселе.

ИА REGNUM : Что позволило бы увереннее говорить о курсе официального Минска на возобновление действительно дружественных отношений с Москвой?

— Является ли новая линия по борьбе с антибелорусской и прозападной группой во власти тенденцией или это только разовая акция, конечно, покажут дальнейшие события, особенно суд над нашими коллегами — Юрием Павловцом, Сергеем Шиптенко и Дмитрием Алимкиным. Однако если решение Мининформа не будет отменено, оно в любом случае станет весьма серьезным ударом по русофобской группировке Макей-Якубович в окружении главы белорусского государства.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации 14 декабря 2017 года министерством информации Республики Беларусь на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 51 закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» принято решение об ограничении доступа к информационному ресурсу «Белорусский партизан» (belaruspartisan.org).

Данное решение принято по результатам мониторинга этого ресурса, который выявил систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации. На указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети Интернет, регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация.

ИА REGNUM в своих публикациях неоднократно приводило совершенно конкретные примеры русофобских публикаций и высказываний участников форумов и обсуждений под статьями, размешенными на белорусских прозападных интернет-ресурсах, в том числе, «Белорусском партизане».