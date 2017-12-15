История с публичными обвинениями Генпрокуратурой М. Саакашвили в получении от члена донецкой «семьи», любимца В. Януковича С. Курченко денег на подготовку государственного переворота поначалу развивалась и раскручивалась в информационном пространстве едва ли не как главная сенсация года. Продолжение скандала (о его завершении говорить пока, видимо, несколько преждевременно), правда, градус ожиданий заметно снизило. Задержание блуждающего грузина в стиле незатейливого детектива, смешанного с дешёвой мелодрамой и фарсом, суд над ним, его освобождение обернулись полным фиаско власти и правоохранительных органов. Результат для официального Киева получился нулевой, если не откровенно минусовый. Борьба «силовиков», якобы направленная на защиту государственных интересов, превратилась в цирковое представление, в котором «артистам», причём всем без исключения, достались роли клоунов. Затеявший канитель Ю. Луценко явно дал маху, прыгнув на жертву и промахнувшись, почти как Акела у Р. Киплинга. В книге на защиту старого волка бросился Маугли, на защиту прокурора не встал никто. Впрочем, необходимости в этом не было. Об ответственности шефа ГПУ за серьёзный промах никто не вспомнил, никто слова не проронил. Вроде, всё, как должно быть, всё нормально.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Язык до Киева доведёт!

Wilson Dias Agência Brasil Виктор Янукович

История «похода» М. Саакашвили на Украину и на Киев приобрела настолько фантасмагорический вид, что остаётся только диву даваться, как всё, что происходило, вообще могло произойти? Внятного ответа на простой вопрос: кто же всё-таки во всех этих делах дёргал за ниточки-верёвочки, — как не было, так и нет. Если это делала киевская власть, то непонятными остаются её мотивы: зачем было огород городить, чтобы на выходе получить не главный приз, не прибыль, а сплошные убытки и новые проблемы? Если же сценаристы и режиссёры украинско-грузинского действа были со стороны «невесты», то есть Саакашвили, как им в таком случае удалось поднять и буквально поставить на уши всю правоохранительную систему Украины? Свалить всю ответственность на ФСБ очень кому-то хотелось бы, но не получается, ткнуть пальцем в сторону ЦРУ никто в наших широтах пока не решается. Можно было бы списать всё на массовое помутнение рассудка у всех участников «импрезы», причислив их к разряду клинических идиотов, но такой поворот вряд ли имел бы какой-то смысл с точки зрения понимания того, что уже произошло и что ещё может произойти.

Из того, чтобы было сказано у нас и не у нас по этому поводу и в этой связи, наиболее предпочтительно, пожалуй, выглядит версия, согласно которой грузинский гость Киева — это не более чем ширма, дымовая завеса, за которой кто-то пытается скрывать от кого-то что-то важное и серьёзное. Ответы на вопросы: кто же, от кого же, что же именно, остаются открытыми. Кто-то говорит: за спиной Саакашвили, под его пламенные речи и метания по крышам и явочным квартирам администрация президента ведёт зачистку политического и информационного поля накануне старта президентской избирательной кампании. Кому-то во всём происходящем видится «наезд» П. Порошенко на антикоррупционные структуры типа НАБУ и САП с целью оградить от их возможных посягательств себя и своё окружение. Кто-то считает, что за спиной у Саакашвили маячит призрак нового «майдана», теперь уже не «американского», а «истинно народного».

Voice of America Михаил Саакашвили

Мне самому по этому поводу пришла в голову простая, может быть, примитивная, банальная мысль, навеянная общей атмосферой нынешней украинской жизни. Что в ней, в этой жизни сегодня самое-самое главное? Отложив в сторону за ненадобностью разговоры о «европейском пути», «ценностях», «защите Европы от агрессии России» и прочую демагогию, придётся признать, что наше украинское «главное» нынче — разворовывание того, что не было украдено до нас, обильно сдобренное «переворовыванием» того, что было украдено не нами. Украина превращена в территорию казнокрадства, мародерства, рейдерства, грабежей и мелкого воровства. Ну, и, само собой разумеется, в настоящий коррупционный рай, в котором её величество коррупция властвует безраздельно и самодержавно.

Генпрокурор в такой атмосфере чувствует себя, как рыба в воде. Это — его стихия, это — его время. А что, если Луценко сотоварищи, гоняясь за Саакашвили, делают расчёт не на то, чтобы поймать нахального грузина и упечь его за решётку, а на то, чтобы за «страстями по Михаилу» скрыть факт получения «денег Януковича» ими самими? На первый взгляд, звучит невероятно, но тем не менее не противоречит логике событий. Киев — город небольшой, слухи в нём передаются, почти как философская мысль в Бельгии и Голландии, быстро, от одного — к другому, от одного — к другому. Если в город «зашли» свежие миллионы, о них непременно кто-то узнает, они обязательно где-то если не проявятся, то засветятся. Луценко вдруг взялся «шить» Саакашвили получение от Курченко пятисот тысяч долларов. Незадолго перед этим, если верить киевским слухам, генпрокурор довел до логического, по его понятиям, завершения сделку по полутора миллиардам долларов из «общака Януковича». Миллиард был возвращён «януковичам», Луценко же и его друзьям досталась в виде отступных третья часть — пятьсот тысяч. Все танцуют и поют: коррупционные дебет-кредит сошлись. И всё бы было, как всегда, хорошо, да тут новоявленные борцы против коррупции в высших эшелонах власти в лице Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры опять зашевелились. Побежали американцам доносить да жаловаться.

Gp.gov.ua Юрий Луценко

Слухи, слухи… Слухами, как говорят в народе, земля полнится. Проверить этот конкретный слух пока не представляется возможным. Весь предыдущий опыт Луценко, однако, включая закрытие Генпрокуратурой уголовных дел против «донецких» за вознаграждение в долларовом исчислении с последующим присвоением последнего, указывает на то, что для него, возможно, есть реальные основания. Коммуникация между бывшими и нынешними обитателями высоких кабинетов на киевских Печерских холмах идет полным ходом. Луценко в ней на первых ролях. Он поставляет «товар», он назначает цену и определяет условия сделки, он выписывает «приходный ордер», он делает запись в «амбарной книге». Ну и что, что «орлы Луценко» ловили-ловили Саакашвили, а когда поймали — отпустили? Луценко все равно герой!