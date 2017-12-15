Помимо слухов, исходящих из Белого дома, о том, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон потерял доверие президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и вскоре должен покинуть свой пост, появились заявления бывших высокопоставленных должностных лиц Государственного департамента, как демократов, так и республиканцев, о том, что Тиллерсон «должен уйти в отставку», пишет Джеральд Хайман в статье для The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Тиллерсон подвергся разносторонней критике, однако все критические замечания были сосредоточены вокруг двух главных тем. Во-первых, Тиллерсон проявил готовность стать простым номинальным руководителем при администрации, в которой импульсивный и мстительный президент принимает единоличные внешнеполитические решения, попутно высмеивая действия своего государственного секретаря.

Читайте также: Bloomberg: «Ямал СПГ» стал триумфом России над санкциями США

Во-вторых, Тиллерсон собственноручно внес неразбериху в Государственный департамент, замыслив грандиозный план по оптимизации его работы и поддержав сокращение финансирования департамента. В результате многие ключевые должности в американском внешнеполитическом ведомстве оказались пусты. Критики Тиллерсона утверждают, что при данных обстоятельствах любой более сильный и уважающий себя высокопоставленный политик уже давно бы подал в отставку.

Однако, учитывая политические предпочтения и рекомендации критиков Тиллерсона, неужели требование отставки главы внешнеполитического ведомства является единственно правильным решением? Даже если согласиться со всем, в чём обвиняют Тиллерсона, к каким последствиям могла бы привести его отставка при условии, что очевидной кандидатурой на пост государственного секретаря стал бы нынешний руководитель ЦРУ Майк Помпео?

Mark Taylor Майк Помпео

Не стоит забывать, что Тиллерсон совместно с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и главой аппарата Белого дома Джоном Келли в существенной степени обезвредил импульсивные инстинкты Трампа и его заявления в отношении Северной Кореи. Также Тиллерсон предпринял шаги, чтобы сгладить дипломатический кризис между Саудовской Аравией и Катаром, это же касается и решения Трампа относительно Иерусалима.

Также необходимо отметить, что несмотря на заявления Трампа о том, что Тиллерсон впустую тратит время, пытаясь вести беседу с «маленьким человеком» из Северной Кореи по поводу ядерных испытаний и ракетных запусков, которые могут угрожать как региональным союзникам США, так и самим Соединенным Штатам, государственный секретарь не изменил своему дипломатическому курсу и, возможно, помог заблокировать возможность нанесения упреждающего удара по КНДР. Тиллерсон не поддержал желание Трампа оказать помощь Саудовской Аравии, когда возник дипломатический кризис между Эр-Риядом и Дохой. Государственный секретарь выступил за начало переговоров между Саудовской Аравией и Катаром, помог предотвратить полный разрыв между данными странами, избежав ущерба для американских позиций как в Катаре, так и в Саудовской Аравии.

IIP Photo Archive Рекс Тиллерсон

Читайте также: National Interest: США ведут переговоры с террористами?

Если бы во главе Государственного департамента оказался Помпео, то по широкому спектру внешнеполитических вопросов мнение государственного секретаря совпадало бы с мнением Трампа. Можно подумать, что Помео стал бы договариваться с Северной Кореей или удерживать страны Персидского залива от братоубийственного столкновения или выступать против сокращения бюджета Государственного департамента.

Конечно, Помпео смог бы более эффективно укомплектовать руководящие должности в Государственном департаменте. Однако стоит задуматься, кого бы он назначил на эти руководящие должности и какую политику они бы продвигали? Независимо от недостатков, которыми обладает Тиллерсон, стоит повнимательнее присмотреться к кандидатуре Помпео и его политическим взглядам. В этой связи критикам Тиллерсона, наоборот, стоило бы убедить его остаться на своем посту и оказать ему необходимую поддержку.