Израильский публицист Авигдор Эскин ответил на вопросы ИА REGNUM в связи с признанием президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, протестами против этого в арабских странах и в среде мусульман мира, а также в связи с осуждением этого решения Россией.

Djampa Израильский флаг над Иерусалимом

Иерусалим был столицей Израиля в древние времена. С тех пор он вовсе не был столицей вплоть до 1948 года, когда был сызнова объявлен первым градом Израиля. В 1967 году Израиль подвергся нападению со стороны Иордании и в ходе войны захватил восточную часть Иерусалима, а также Иудею и Самарию. (Не путать с Египтом и Сирией, по которым Израиль первый нанес удар в ходе Шестидневной войны). После пятидесяти лет израильского правления город представляет собой единый муниципальный организм. Исключение могут составлять несколько арабских деревень на окраине, что не меняет ситуации. Израиль управляет городом уже полвека. Христианские паломники со всего мира подтвердят тот факт, что они никогда не чувствовали себя в Иерусалиме так свободно и защищенно, как в ходе последних пятидесяти лет. В Израиле никто из серьезных политиков не будет обсуждать всерьез уход из Восточного Иерусалима. Тот факт, что в России об этом громко говорят Исраэль Шамир и Яков Кедми, никак не отражает реальных настроений. Иерусалим не будет разделен никогда.

Иерусалим

Все признают Иерусалим столицей Израиля де-факто. Там размещены все правительственные учреждения. Однако это не мешает противникам Израиля требовать от нас изменения статуса города. Чего никогда не произойдет. Сам факт обсуждения этого вопроса оскорбителен. Понравилось ли бы россиянам, если на повестку дня поставили вопрос о разделе Москвы на российскую и татарскую часть или даже польскую…

Мы живем в окружении людей, которые истребляют друг друга сотнями тысяч. Посмотрите, что делают сунниты с шиитами и наоборот, арабы с курдами, одни племена в Ливии с другими, что делают турки с курдами… И никогда мы не были так сильны и влиятельны, как сегодня. Арабский и мусульманский Ближний Восток идет быстрыми темпами в каменный век. Нам нечего опасаться, кроме возможных собственных глупостей. Мы уже не раз вредили себе разного рода уступками и «мирными процессами». Это вопиющая глупость. Какой мир может быть с людьми, систематически истребляющими своих соседей и даже единоверцев? Может быть, сосуществование, но никак не мир и дружба. Наше окружение достаточно враждебно, но не монолитно. При этом лечиться их лидеры приезжают к нам. Последние годы сотрудничество с арабским миром расширилось. Это новая тенденция.

Мы видим, что самые влиятельные арабские страны отказались сейчас от участия в антиизраильском шоу Эрдогана. Отличился Азербайджан. Сам Алиев приехал для охуления Израиля. Это урок для всех, кто склонен доверять Азербайджану. Декларация Трампа будет способствовать миру и стабильности. Когда президент Обама открыто поощрял радикалов и всяких «братьев-мусульман», то угроза войны возрастала. А сейчас — наоборот.

Нам было стратегически важно признание со стороны США, ибо именно Вашингтон имеет самое широкое влияние на арабский мир. Что же касается остальных, то Иерусалим — это святой город. Не всем тут место. Я бы точно не хотел видеть в Иерусалиме посольство Украины или посольство Турции. Думаю, правильным будет оставить все остальные посольства в Тель-Авиве.

Иерусалим

Как вам хорошо известно, я с первый минут был среди сторонников присоединения Крыма к России. Однако не вижу схожести в аргументации в этих двух случаях.

Это серьезная проблема с точки зрения перспективы израильско-российских отношений. Около 20% жителей России мусульмане (если учитывать нелегалов). Часть из них находится под влиянием антиизраильских проповедников типа шейха Кардауи. Для 99% русских и православных израильское правление приветственно. Миллионы россиян побывали у нас, и почти все вернулись послами доброй воли и друзьями. В этом году туризм из России вырос на 40%. Но влияние Кадырова и других мусульманских лидеров будет расти. Остаткам евреев России стоит ускорить процесс выезда в Израиль. А россиянам придется нелегко с радикальными течениями в арабском и мусульманском мире. Эти силы делают всё для того, чтобы разрушить традиционный и миролюбивый ислам внутри России.