После почти двух десятилетий боевых действий для американского военного руководства настала пора обратить внимание на уровень боеготовности национальных вооруженных сил. Администрация президента США Дональда Трампа совместно с Конгрессом предпринимают усилия для того, чтобы восстановить требуемый уровень технического обеспечения войск, принимающих участие в военных операциях. Однако подготовка промышленной базы для обеспечения будущих потребностей вооруженных сил может потребовать дополнительных усилий, пишет Джефф А. Грин в статье для The Hill.

Гилберт Дейкин. Жажда — Конец смены (фрагмент). 1934

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Министерство обороны США должно быть серьезно обеспокоено тем, что срыв поставок в США необходимых минеральных ресурсов может подорвать национальную безопасность государства. Ежегодно для удовлетворения потребностей вооруженных сил США требуется около 750 тыс. тонн полезных ископаемых. Однако в настоящий момент США зависят от поставок минералов из других стран. Вашингтон импортирует по меньшей мере 20 видов минералов, необходимых для строительства истребителей, двигателей, радаров, систем противоракетной обороны, спутников, высокоточных боеприпасов и других видов вооружений. Эти ключевые минеральные ресурсы позволяют в полной мере удовлетворить требования министра обороны США Джеймса Мэттиса, согласно которым, США гарантировано должны не просто побеждать в войне, а наносить сокрушительное поражение любому врагу.

Jim Mattis Джеймс Мэттис

Сегодня в США нет ни одной шахты по добыче цезия, марганца, галлия, плавикового шпата или графита. По ряду минералов уровень зависимости от зарубежных поставок достигает критического уровня: цинк (82%); олово (75%); кобальт (74%); платина (73%); литий (50%). США скатываются в ситуацию зависимости от импорта минералов, которая может стать ахиллесовой пятой национальной безопасности.

По иронии судьбы, США располагают обширными неиспользованными запасами полезных ископаемых. Эти запасы могли бы послужить на благо национальной безопасности и экономики страны. К сожалению, процесс выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых сопряжен с избыточными требованиями. Данное обстоятельство наносит очевидный ущерб безопасности страны. Эту ситуацию необходимо исправить.

В настоящий момент процесс оформления документов, необходимых для начала добычи полезных ископаемых в США, может занимать от семи до десяти лет. Это неслыханно по меркам других развитых государств, таких как Канада или Австралия, где процесс оформления документов занимает максимум два года. Бюрократические проволочки вынуждают американские горнодобывающие компании вкладывать инвестиции в развитие предприятий на территории иностранных государств. Это приводит к сокращению рабочих мест в США и невостребованности собственных полезных ископаемых.

Медь, цинк и никель могли бы добываться в США в больших количествах, если бы удалось создать менее громоздкую систему управления. Горнодобывающим компаниям необходимо оформлять документы как в органах штата, так и в федеральных органах. Громоздкие бюрократические процедуры препятствуют инвестициям в горнодобывающую отрасль, созданию новых рабочих мест и ставят под угрозу национальную безопасность.

Диего Ривера. Вход в шахту. 1923

Конгресс США должен решить эту проблему. Необходимо принять законодательство, которое упрощало бы процесс выдачи лицензии на добычу полезных ископаемых. Благодаря законодательным поправкам горнодобывающие предприятия, рабочие и вооруженные силы смогут получить доступ к американским полезным ископаемым, запасы которых оцениваются в $6,2 трлн. Поскольку зависимость США от импорта полезных ископаемых только возрастает, в конечном итоге может оказаться, что поддержание боеготовности вооруженных сил будет находиться в прямой зависимости от иностранных поставщиков. Вооруженные силы могут оказаться заложником данной ситуации.

Известны случаи, когда Китай блокировал глобальные поставки редкоземельных металлов в рамках своих интересов. Такие химические элементы, как неодим, лантан и диспрозий могут быть неизвестны широкой общественности, однако они имеют критически важное значение для оборонной промышленности.

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В 2010 году Китай использовал свою редкоземельную монополию для оказания влияния на Японию во время дипломатического спора. Следует ожидать, что Пекин снова может воспользоваться данной тактикой, если придет к выводу, что это соответствует его интересам.

Упрощение процедуры получения разрешения на добычу полезных ископаемых в США не сможет в одночасье обеспечить стране минеральную независимость. Необходимо проделать большую работу, чтобы преодолеть последствия десятилетий пренебрежительной политики к основным сырьевым материалам, от которых зависит американская промышленная база. Конечно, упрощение процедуры выдачи лицензий станет первым позитивным шагом на пути укрепления американской экономики и национальных вооруженных сил на многие годы вперед.