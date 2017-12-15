



Prezydent.pl Анджей Дуда зажигает свечи

Польско-еврейские отношения, особенно в XX веке, были крайне сложными. Но в последние месяцы забрезжила надежда на то, что Польша и Израиль, поляки и еврейские общины начнут находить общий язык. Так, во вторник, 12 декабря, ханукальные свечи зажгли в Сейме Польши, а 14 декабря в аналогичной церемонии приняли участие президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата. На ней в президентском дворце присутствовали евреи, пережившие Холокост в Польше, в частности бывший председатель Кнессета Израиля Шевах Вайс.

Израильская пресса с интересом восприняла назначение на пост премьер-министра Матеуша Моравецкого, «польского католика с еврейскими корнями». Газета Haaretz напомнила, что в начале сего года Моравецкий выступил на мероприятии, посвященном полякам, которые спасали евреев во время Холокоста. Оно проходило в Варшавском зоопарке. «Всегда на таких встречах я начинаю размышлять над историей собственной семьи, — сказал политик по этому поводу. — Моя тетя Ирена была еврейкой, она пережила войну, которую застала десятилетней девочкой, и до 16 лет оставалась с польской семьей, которая ее спасла» и которой помогали несколько десятков других поляков, рисковавших жизнью. При этом Моравецкий подчеркнул, что ни один из тех, кто прятал его тетку, не был признан «праведником народов мира» израильским институтом «Яд ва-Шем».

О переменах говорит директор правительственного Польского института международных дел (PISM) Славомир Дембский. В качестве примера пополнения «коалиции людей доброй воли в борьбе с расизмом и антисемитизмом в Польше» он приводит недавнюю конференцию, посвященную памяти жертв Холокоста, организованную главой католического медиа-холдинга отцом Тадеушем Рыдзиком. «Несколько лет назад этого католического священника часто называли антисемитом, считающим, что существует еврейский заговор, — отмечает Дембский. — Теперь вместо этого он превращается в произраильского сиониста, который относится к евреям как и должно католикам: как к старшим братьям и праотцам его религии». А на саммите по проблемам внешней политики безопасности Польши и Израиля министр культуры Польши Петр Глинский назвал Израиль «единственным еврейским анклавом в мире» и «агрессивное антиизраильство — новой формой антисемитизма, которой следует противостоять».

В варшавском гетто. 1943

По мнению директора PISM, это свидетельствует о том, что «легендарный польский антисемитизм сегодня более миф, чем реальность». В целом он прав. Поиски «еврейских корней» у политиков и «заговора» ныне является уделом блогеров на сайтах правой и националистической ориентации и в большей степени связан не столько с самой еврейской идентичностью, сколько с неприятием левой и либеральной идеологии. Однако следует уточнить, что и примирительный курс, выбранный Варшавой в отношении Израиля и евреев, выгоден, скорее, именно польским властям и сужен до вопросов исторической памяти. Польша болезненно реагирует на обвинения, которые ставят под сомнение поведение поляков в отношении евреев во время оккупации страны нацистами. И отвергает имущественные претензии еврейских организаций (например, из США) в части еврейской собственности, конфискованной в ходе Второй мировой войны.

Так, буквально на днях польский публицист Станислав Михалкевич, ссылаясь на «анонимные источники», заявил, что «12 декабря Сенат США одобрил Act S.447, известный как «Закон о справедливости для не получивших компенсацию выживших в настоящее время». Этот акт «был передан в комитет Палаты представителей по иностранным делам, которая примет решение о его будущем. В случае одобрения может попасть на стол президента США Дональда Трампа, а после подписания — станет действующим законом». И проблема в том, подчеркивает Михалкевич, что будто бы тогда «еврейские организации, которые поддерживаются и поощряются властями США, могут начать захват «находящейся в Польше недвижимости, принадлежавшей Государственному казначейству или органам местного самоуправления» в рамках возмещения за Холокост.

Слова отдельного публициста — еще не официальная позиция Варшавы, однако до сих пор польские власти решительно отвергали намеки на то, что компенсировать что-то кому-то придется им. Это первое. И второе. Когда Трамп решил признать Иерусалим столицей Израиля, эксперт PISM Патриция Саснал в эфире польского телеканала TVN24 увидела в его действиях не просто «признание реалий», но «нарушение международного права». А «международное право» особенно важно для поляков, поскольку именно «благодаря ему мы существуем». Саснал сравнила аргументы главы Белого дома с аргументами в пользу «аннексии» Крыма со стороны Москвы. Если на первое место ставятся «реалии», то тогда и российский президент Владимир Путин будет прав в отношении Крыма, когда говорит, что на полуострове «живет большинство русских, которые хотят быть частью России». Осторожное несогласие с действиями американского президента выразил МИД Польши.

Иерусалим

Израильские СМИ отмечают, что ныне правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) ведет «консервативную националистическую политику по многим вопросам, в том числе по исторической памяти страны», и сейчас пытается заменить представление о поляках, как во многом антисемитах, которые «сотрудничали с нацистами», на «повествование о том, что поляки сами были жертвами нацистов и в массовом порядке помогали евреям». Конечно, историческая память — дело нужное. Но если Варшава будет выступать против Израиля по важным направлениям современной политики, в частности статуса Иерусалима, экскурсы Польши в прошлое мало чем помогут польско-еврейским отношениям и восприятию поляков в глазах евреев.