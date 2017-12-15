«…Вы должны твердо помнить, из всех искусств для нас важнейшим является кино» — эта цитата Владимира Ильича Ленина в современных условиях, когда отечественное кино имеет у зрителей низкий кредит доверия, становится актуальным призывом к возрождению российского кинематографа. Как вернуть зрителя в кинотеатры, возродить интерес и любовь к советским фильмам и современному российскому кино? Должен ли кинематограф выполнять не только развлекательные функции, но и познавательные, воспитательные и пр., как это было до перестройки?

Gosfilmofond.ru Кинотеатр «Россия» – Культурный центр Жерара Депардье в Саранске

В советское время выбор тематики в целом был продиктован, прежде всего, познавательными, идейно-воспитательными задачами, снимались фильмы о семье, любви, о войне и исторических деятелях. По результатам социологических исследований в настоящее время большую часть киноаудитории составляют дети и молодежь, а их поход в кино ассоциируется с желанием отдохнуть, погрузиться в мир фантастики и посмеяться. Становится очевидным, интерес к кинематографу у данной категории зрителей наибольший, а критерии выбора фильмов для просмотра — поверхностные.

Вместе с тем режиссер Никита Михалков считает, что «…сегодня народ вернулся в зал, а сами киноленты больше «не опускают зрителя на дно». Именно поэтому посещаемость отечественных картин заметно увеличилась». Режиссер также отметил, что «…во многих кассовых фильмах появились вера, надежда и любовь, что делает их похожими на советское кино». Уместен ли вывод о том, что зрители хотят смотреть кино, побуждающее к размышлениям, дискуссиям? Значит ли, что кино вновь становится для нас важнейшим из всех искусств и средством воспитания подрастающего поколения?

Kremlin.ru Никита Михалков

С увеличением количества кинотеатров, расширением спектра предсеансовых услуг, доступностью фильмов в сети Интернет, развитием цифрового кинематографа, позволившего использовать при съемке фильма новые технологии производства спецэффектов, кино получило большую популярность, а охват зрителей значительно возрос. Да и наше государство в последнее время пытается восстановить прежние традиции, когда кино имело не только развлекательный, но и воспитательный характер.

Свидетельством этому является проведенный в России Год российского кино.

Принятие специальных правительственных программ гражданского и патриотического воспитания молодёжи, выделение в них базовых национальных ценностей нацеливает на решение имеющихся в обществе проблем.

Кинотеатр «Россия» — Центр Жерара Депардье является обособленным структурным подразделением Госфильмофонда России, был открыт 27 августа 2016 года, расположен в центральной части одного из спальных районов городского округа Саранск Республики Мордовия.

В настоящее время в кинотеатре функционирует один зал на 672 места, современное звуковое и кинопрокатное оборудование обеспечивает качественный кинопоказ. В ближайшей перспективе в эксплуатацию будут введены еще 3 малых кинозала.

Расположенные в шаговой доступности от кинотеатра учреждения общего и профессионального образования существенно повлияли на определение целей, задач и направлений деятельности.

Gosfilmofond.ru Открытие кинотеатра «Россия» – Культурный центр Жерара Депардье. 27 августа 2016 года

Основным побудительным мотивом для работы со школьниками и студенчеством стали воспитательные возможности художественного и документального кино, определение места фильма во внеурочной деятельности, досуге учащихся, а также роль кино в морально-нравственном, гражданском становлении подрастающего поколения.

Имеющийся у кинотеатра доступ к фильмам с высоким идейно-художественным уровнем из Золотой коллекции Госфильмофонда России позволяет проводить на их основе разноплановые киномероприятия для всех категорий зрителей. Это даёт нам возможность возродить интерес к советским фильмам у более старшего поколения зрителей, оказывать влияние на формирование нравственных качеств и гражданской позиции у молодежи. В этом заключается смысл нашей деятельности. Одной из главных задач достижения цели стало создание целевых программ, кинопроектов, сценарных планов познавательных мероприятий, семейных и детских праздников для культурно-научно-просветительского воздействия на кинозрителей.

Работники кинотеатра выделили основные направления деятельности: «Наше кино», «Кинематограф детям 21 века», «Кино. Культура. Образование. Шаг навстречу», «Документальный экран», «В кино всей семьей» и «Вне кадра».

Объединяющим началом деятельности по всем направлениям стали патриотическое, гражданское и нравственное воспитание. Исходя из этого, в репертуарный план включены фильмы советского и российского кинематографа, которые дают детям и подросткам широкий выбор проблемных ситуаций, в которых киногерои демонстрируют человеческие качества, так необходимые современному обществу.

Воспитание у подрастающего поколения патриотизма, формирование гражданской позиции — трудная задача. Фильмы данной тематики пробуждают у зрителей чувство гордости за Родину, вызывают чувство сопричастности к жизни страны, ее народа, к значительным событиям истории.

Решать эту задачу работникам кинотеатра «Россия» помогают ветераны войны и труда, сотрудники республиканского военного комиссариата, МЧС. Союзниками в проведении таких мероприятий являются общественные организации «Волонтеры Победы» и «Российское движение школьников».

Цитата из к/ф «Битва за Севастополь». Реж. Сергей Мокрицкий. 2017. Россия, Украина Бойцы

В кинотеатре был проведен Всероссийский молодежный исторический квест «Битва за Севастополь» с показом одноименного фильма. На киномероприятии, посвященном 100-летию Михаила Девятаева «Небо — моя обитель…» зрители увидели документальный фильм «Догнать и уничтожить» режиссера Константина Орозалиева. В рамках кинонедели «Летопись Великой Отечественной войны в фильмах» был показан фильм из коллекции Госфильмофонда России «В бой идут одни старики», проведена встреча с ветеранами, а завершилось мероприятие лазерным шоу «День Победы».

Для юнармейцев Саранска, совместно с телеканалом «Звезда», было проведено широкомасштабное мероприятие, посвященное 200-летию памяти великого русского флотоводца Федора Ушакова, с Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ — мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню авиации и космонавтики. Киноуроки, выставки, конкурсы, кинолектории, виртуальные экскурсии — это далеко не весь перечень форм и методов, обеспечивающих формирование у детской и молодежной киноаудитории чувства патриотизма и гражданской позиции.

Одной из сложных проблем, выбранных для решения средствами кино, сотрудники кинотеатра считают оказание помощи подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Показ фильмов, воспитывающих подрастающее поколение на примере положительных героев, вынуждает подростков определять собственную позицию, отношение к той или иной ситуации. К сожалению, кинолент для подростков с подобными сюжетами в современном прокате не так много. Ярким событием для школьников стал показ трилогии «Частное пионерское». Каждая часть фильма переживалась нашими юными зрителями очень искренне, показ завершался аплодисментами, а педагоги получили серьезный повод для обсуждения киносюжета на классных часах.

Gosfilmofond.ru 20 июня 2017 года в Саранске в киноцентре «Россия» прошла творческая встреча с режиссером Борисом Грачевским

Проведение на базе кинотеатра творческой встречи с режиссером и создателем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским в рамках Республиканской дискуссионной площадки «Легко ли быть молодым» собрало не только юных зрителей на показ новых выпусков киножурнала, но и старшеклассников с родителями на просмотре социальной драмы «Крыша», фильма, который вынуждает рассуждать о семейных ценностях.

В практике работы работники Центра Жерара Депардье активно используют разножанровое кино для включения в программы внеурочной деятельности. В качестве примера можно назвать киноуроки на основе художественных или документальных фильмов, творческие встречи с артистами, режиссерами, виртуальные экскурсии и кинопраздники.

Результатом совместной работы с сообществом учителей литературы, школ города, выступающих в роли экспертов, в кинотеатре разработан кинопроект «Литература в кадрах». Он призван обеспечить внеурочную деятельности по предмету посредством показа экранизированных произведений школьной программы из коллекции Госфильмофонда России.

Можно много говорить о возможностях кино, рассказывать обо всех проведенных нами мероприятиях, рассуждать о перспективах развития. Понятно одно — педагогическая практика может стать более эффективной за счет продуманного использования многогранных возможностей советского и современного российского кинематографа и выполнять присущие ему познавательные и воспитательные функции.

Валентина Рамазанова,

директор обособленного структурного подразделения Госфильмофонда России — Кинотеатр «Россия» — Центр Жерара Депардье