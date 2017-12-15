Прежде всего, толерантность — это не только процесс или явление. Данная идеология активно и рукотворно насаждается Западом как новая форма альтернативных религий. В рамках этой «религии» у человека отсутствует какое-либо духовное измерение жизни. Из оставшегося делается вывод, что человек — это просто биологический механизм, смыслом функционирования которого является прямое удовлетворение категории «базовая потребность».

Иван Шилов ИА REGNUM Толерантность

Из этих потребностей, через специально созданную «массовую культуру», выделяются исключительно те, которые создаются животной сущностью человека, а также приносят наибольшие выгоды на пути построения «общества потребления». На практике для осмысления данного процесса достаточно посмотреть на реальность сегодняшней Швеции.

Roberto Gordo Saez Гей-парад в Европе

До сих пор по общественному телевидению этой страны показывается анимационный мультфильм «Карта любви». В нём авторы решили «развеять» «предрассудки» школьников в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и активно навязывают рисованных лесбиянок, гомосексуалистов и трансвеститов, демонстрирующих интимные дела. При этом фильм создан на государственные деньги и не просто рекомендован, но и обязателен к просмотру в школах для детей в возрасте от 13 лет.

Первый в мире «нейтральный» детский сад также расположен в Швеции. «У нас, — говорит его директор, — нет мальчиков и девочек, а есть только «друзья». «Он» и «она» мы заменили на «оно», а также стараемся избегать упоминания половых признаков всех персонажей и даже объектов, встречающихся в мире, книге или стране».

Комментировать слова Габриелы Маркенсон излишне. Стоит лишь подчеркнуть, что в Швеции даже рисованного шагающего мужчину (знакомого каждому по дорожному знаку пешеходного перехода) «просвещенные» европейцы называют ни много ни мало — «шагающая персона». Видя это, важно осознавать, что толерантность — это не просто правила, это навязываемая «социальная эпидемия», вновь «несущая благо», как раньше его несли те или иные враги. Тем не менее новый «Крестовый» поход уже начался и был объявлен еще в 1995 году в текстах декларации принципов терпимости ЮНЕСКО.

С тех пор, пройдя парадным маршем по всем странам большого Запада, этот социальный вирус буквально лбом уткнулся на возникшее прямо перед ним препятствие в лице России. В отличие от остального мира, в нашей стране любое сомнение в плане негативного воздействия на детскую психику любыми контролирующими органами истолковывается в пользу запрета. И это первая из многих чрезвычайно важных мер на пути внедрения разваливающей страны болезни общества.

Иванов В. Будь счастлив, родной! Советский плакат. 1955

Так называемое «привитие толерантности» — это лишь малая часть, которая делается в рамках глобального проекта по уничтожению традиционной культуры. Расшатывание нравственных порядков, стремление навязывать нам «терпимость» — всё это преследует целью принудить подавляющее большинство россиян отказаться от требований уважительно относиться к себе, ценностям и культуре. Если читатель посмотрит на недавнюю ситуацию с беженцами в Европе глазами исторического восприятия, то он будет поражен тому, как четко исполняется весь этот план.

На первом этапе европейцам прививали «вирус терпимости и политкорректности». На втором хорошенько закрепляли его парой провокаций и полумер. Далее счищали незначительные пылинки, а уже потом рукотворно запускали в ЕС орды «мигрантов» и беженцев. Это был своего рода социальный эксперимент (помимо сиюминутной геополитики), и он прекрасно показал, что после тотальной «толерастии» социума у общества просто не остается иммунитета для культурной и национальной самообороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Во многом злость финансовой закулисы в отношении граждан России состоит как раз в том, что произошедшее в Европе на площадях и кварталах в сегодняшней России по-прежнему невозможно. Доброжелательность и гостеприимство в нашей стране всё еще не имеют ничего общего с застенчивыми улыбками и бессильным мычанием принимающих хозяев. Гости России не кладут ноги на стол, не гадят по углам и не выталкивают хозяев из собственной квартиры. Мы рады всем и готовы приютить страдающих, однако наша «толерантность» не равносильна слабости.

Самое же забавное в критике России состоит в том, что ситуация, при которой большинство россиян выступает против того, чтобы по улицам ходили трансвеститы, и власть выполняет эти требование, на Западе называется автократией президента. А обратная ситуация — с игнорированием мнения большинства — именуется «демократией».

Очень тихо, подковерно еще летом 2014 года по инициативе генсека ООН был принят некий внутренний административный акт, определяющий новый порядок предоставления социальных льгот членам семей сотрудников данной организации. С тех пор впервые в истории на уровне этой крупнейшей международной структуры браком считается любой тип отношений, в том числе и однополый союз. А ведь в ООН, так или иначе, представлены почти все страны мира. И, таким образом, эта организация стала еще одной площадкой для внедрения толерантного «вируса» в любую страну извне.

В ХХ веке не было ни одного тирана, который не уверял бы, что избран народом. Поэтому и американский тоталитаризм, не придумав ничего нового, под личиной «демократии» повторяет главный миф своего столетия. Любопытно в этом свете то, что кино и книги нередко утверждают, будто бы Оруэлл писал свои произведения о тоталитаризме, описывая СССР. Хотя в действительности, литературоведы давно подчеркивают , что в жутком мире, созданном Оруэллом как прогнозистом, он рисовал не настоящее какой-либо страны, а будущее Англии и Америки.

Оруэлл во время работы на BBC. 1941 г

Последствия этой проблемы состоят в том, что сегодняшние США не имеют ничего общего с классическим пониманием нравственности и морали и, следовательно, становятся для закулисных игроков уникальным и прекрасно управляемым инструментом. Это означает, что когда придёт приказ или инициатива о ликвидации части населения какой-либо страны, вторжении, вмешательстве или о чем-либо подобном по причине «освободительной операции», «защиты ценностей», «отстаивания демократии» или чего-либо еще, они сделают это без какого-либо осмысления.

У всякой лжи должны быть пределы, однако человечество руками Запада прямо сейчас дрессируется под безграничную ложь, под мир, в котором всё соткано из вранья, а объективной реальности не существует.

Верно поставленный вопрос, «кто виноват» и «в чём цель» — это уже начало. Но кто бы это ни был, финансовые кланы, банкиры либо не желающая попадать под прожектора иная группа лиц, одно прослеживается совершенно явно. Фокус и направление проводимого вовне удара.

Его грани — это не так давно, по историческим меркам, случившееся уничтожение сербов. То есть самой близкой к нам духовно и этнически народной группы ЕС. Произошло это исключительно из-за их культурно-языковой сопричастности России, и далее эта тенденция сохранится на года. Геноцид русских в Приднестровье в 1992 году. Лишение языка и прав русских в Прибалтике — вопреки всем действующим европейским законам о языках, народах, запрете национально-расовой дискриминации и так далее. Геноцид русских на Украине. И так далее, и так далее, и так далее…

Паспорт не гражданина Латвии

Всё это управлялось из единого центра. И не так важно, из какого. Везде, где они могут, русских либо убивают, либо, в самом «гуманном» случае, заставляют забыть свои корни, принуждая ненавидеть самих себя. Не это ли причина задаться характерным вопросом: почему?

Ведь в немалой степени дело в том, что Россия своими действиями и правами вето тормозит давно созревшее решение западных держав о полной и окончательной отмене морали. Для них это решит множество вопросов, и в первую очередь вопрос сокращение численности населения и сложности управления такими огромными массами «слишком» образованных людей. Этим занимаются как минимум последние 100 лет, но для того, чтобы сократить и обезличить мировое население с американским размахом, нужно отменить совесть. И здесь главная проблема состоит в том, что как только они это начинают, в процесс неизменно вмешивается Россия.

Они бы и рады покончить со всем этим окончательно, однако и в сегодняшнем «осадном» для России положении наша страна и ее народ умудряется не только обороняться, но и наступать. Россия по-прежнему член Совета Безопасности ООН, у неё планетарные вето-полномочия, она демонстрирует глобальную компетенцию не хуже США и имеет мощнейшую армию. Однако порой и этого не хватает. Поэтому Путин всякий раз упорно повторяет на каждом выступлении одни и те же слова: о безальтернативности соблюдения всеми сторонами норм международного права.

Люди Запада уже готовы верить любой клевете, но даже они ещё не в состоянии открыто провозгласить добродетель — пороком, а ложь — совестью. Особенно это сложно, когда есть Россия — страна, привычная к давлению из-за рубежа, и что еще важнее, способная выдержать эту агрессию. Стыд и совесть можно отменить в пределах НАТО и Америки, но отменять его повсеместно не позволяет именно наша страна.