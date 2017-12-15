О роли средств массовой информации и интернет-технологий в деле повышения конкурентоспособности российских производителей как внутри страны, так и на внешних рынках корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) Сергей Катырин.

Kremlin.ru Сергей Катырин

ИА REGNUM : Глобальная информация стремительно меняет облик мира, СМИ активно влияют на развитие событий и процессов, деятельность государственных и общественных институтов власти. Какова сегодня роль информационной поддержки в обеспечении конкурентоспособности российской экономики и бизнеса?

— Безусловно, сегодня СМИ принадлежат серьезные рычаги воздействия на все стороны жизни и, в частности, формирование делового климата, повышение конкурентоспособности отечественного бизнеса и продвижения российских товаров и услуг внутри страны и за рубежом. Между тем бизнес нуждается в серьезной поддержке со стороны журналистов и заинтересован в профессиональном освещении социально-экономических процессов в стране, содействии формированию благоприятного делового климата, обеспечении конкурентоспособности отечественного бизнеса, продвижения интересов бизнеса и популяризации российских товаров и услуг.

Хорошо известно, что ведущие зарубежные компании и бренды преуспевают в мире во многом благодаря целенаправленному, массированному и профессиональному продвижению на мировых рынках своих товаров и услуг. В истории развития предпринимательства было немало примеров, когда компания с небольшими уставными средствами добивалась многократной капитализации своего бизнеса за счет эффективного взаимодействия со СМИ, проведения агрессивной рекламной компании, развития собственных информационных коммуникаций.

ИА REGNUM : Могут ли российские компании успешно конкурировать на мировых рынках?

— В России успешно конкурировать с ведущими зарубежными компаниями могут лишь немногие и, прежде всего, лидеры российского бизнеса в энергетической сфере, в частности, Газпром, Лукойл, Роснефть и некоторые другие — Аэрофлот, РЖД, Северсталь. В своих интересах они умело пользуются поддержкой государства, региональных властей, располагают необходимыми средствами для финансирования своих информационно-рекламных кампаний.

Вместе с тем российскому малому и среднему бизнесу, который ограничен в своих возможностях, сложно успешно конкурировать не только на мировых рынках, но даже в самой России. Здесь с ними соперничают известные зарубежные бренды и их представительства, имеющие богатый опыт и несравнимо большие возможности финансирования своего продвижения уже на уровне головной структуры. Сегодня, чтобы выживать и как-то конкурировать, отдельные предприниматели нередко идут на разного рода ухищрения, прибегают к коррупционным схемам. Многим из них дешевле откупиться или проплатить продвижение товаров и услуг, чем изыскивать немалые средства на рекламу в СМИ.

ИА REGNUM : Как, в контексте сказанного Вами, ТПП помогает отечественным бизнесменам в этом плане?

— Реклама в медиапространстве — это отдельная тема, требующая обсуждения как с точки зрения интересов бизнеса и потребителей, так и собственно СМИ. Сегодня, как никогда, в этой сфере востребована ответственная позиция и СМИ, и рекламодателей, и пиарщиков. Они не должны руководствоваться только интересами извлечения максимальной прибыли от рекламы. Во-первых, нельзя не думать о соотечественниках — потребителях товаров и услуг, а значит, качественной и безопасной стороне рекламируемой продукции. Во-вторых, реклама в СМИ может и должна быть инструментом обеспечения добросовестной конкуренции, содействия продвижению интересов отечественного производителя внутри страны и за рубежом.

В ТПП РФ активно работает комитет по предпринимательству в сфере рекламы, который озабочен не только развитием отрасли, но и направленностью, содержанием, формами и методами рекламной деятельности. Как известно, положение дел в рекламной сфере — это лакмусовая бумажка положения дел в экономике.

Для обеспечения конкурентоспособности российской экономики и бизнеса не обойтись и без эффективного PR, который на 70% — это информационное продвижение и целевая реклама в СМИ. Сегодня важно, чтобы все национальные проектные начинания и инициативы получали свой PR, промоушн, адекватное своей значимости отражение в СМИ, поддержку и продвижение в сети интернет. Ведь нередко о важнейших решениях государства в сфере экономики и бизнеса общество почти ничего не знает.

Приведу только один пример — президентский указ «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» от 13 мая 2017 г., который фактически определяет направления и перспективы, параметры и требования дальнейшего развития отечественной экономики в среднесрочном плане. Указ вступил в силу, а его популяризация отсутствует, в то время как реальная экономическая практика страны не претерпевает никаких изменений в лучшую сторону. Разве это не повод бить во все «информационные колокола»?

Целый ряд актуальных инициатив, в том числе поддержка малого и среднего бизнеса по линии Фонда развития промышленности, который реализуется при поддержке ТПП РФ, также нуждается в серьезной информационной поддержке СМИ.

Kremlin.ru Сергей Катырин на VII съезде Торгово-промышленной палаты

ИА REGNUM : Российский президент на своей ежегодной пресс-конференции поставил новые задачи по повышению конкурентоспособности страны, развитию отечественной экономики и предпринимательства. Какова роль СМИ и интернет-коммуникации в достижении этих целей?

— Прежде всего важно обеспечить все необходимые условия для справедливой и добросовестной конкуренции в самой России, сформировать благоприятный деловой климат в стране. Как известно, ключевую роль здесь играют средства массовой информации и интернет-коммуникации, которые могут как содействовать решению этих важных задач, так и, наоборот, тормозить, если не препятствовать. Поэтому крайне важно, чтобы всесторонняя поддержка отечественного производителя, национального бизнеса была поставлена в ранг государственной политики и должным образом реализована в информационной сфере.

Российские власти всё больше говорят о «цифровой экономике», органической компонентой которой являются интернет-коммуникации. И это еще один важный информационный повод, чтобы СМИ, большинство которых также присутствует в сети интернет, всячески содействовали продвижению инновационных технологий во все отрасли народнохозяйственного комплекса.

ИА REGNUM : На Ваш взгляд, могут ли национальные СМИ работать на равных с мировыми информационными ТНК и купировать угрозы национальной безопасности в информационной сфере?

— Я считаю, что отечественные СМИ могут и должны своевременно предупреждать общество от разного рода информационных вызовов и угроз, помогать ориентироваться в быту и на работе. Так, например, сегодня возникла очень дискуссионная тема криптовалют, и хотелось бы, чтобы не только предостережения президента были услышаны обществом, но и экспертные оценки специалистов в ведущих СМИ по тому, как умело и безопасно распорядиться новыми возможностями в конкретном бизнесе.

Сегодня необходимо, чтобы СМИ всячески содействовали развитию заинтересованного диалога между бизнесом и властью в интересах достижения поставленных задач. Они могут и должны оперативно привлекать внимание властей и общества к насущным проблемам как предпринимателей, так и потребителей их продукции. Борьба с коррупцией в СМИ должна не определяться политической конъюнктурой, а носить системный характер. СМИ пока еще недостаточно уделяют внимания взаимоотношениям, с одной стороны, большого бизнеса, а с другой — малого и среднего предпринимательства. Между тем гармонизация отношений в этой сфере сулит немалые выгоды для отечественной экономики.

Существует еще одна насущная проблема, без решения которой российским СМИ трудно будет внести свой вклад в повышение конкурентоспособности страны, развитие отечественной экономики и предпринимательства. Речь идет о том, что в настоящее время существует немалый дефицит профессиональных журналистов, специализирующихся исключительно на отраслевой экономической и предпринимательской тематике.

Между тем сегодня, как никогда, общество нуждается поистине в мастерах деловой журналистики, способных профессионально не только освещать информационные поводы, но глубоко и заинтересованно исследовать события, явления, процессы в экономике и бизнесе, делать компетентные оценки и выводы, прогнозы. Тем самым деловая журналистика смогла бы более эффективно содействовать экономическому развитию страны.

ИА REGNUM : Что сегодня делает система торгово-промышленных палат РФ как крупнейшее объединение российского бизнеса для повышения конкурентоспособности страны, развития отечественной экономики и предпринимательства, продвижения интересов бизнеса за рубежом?

— Сегодня немаловажно консолидировать деловые СМИ, чем и пытается заниматься система торгово-промышленных палат России. В ее рамках активно функционирует около 50 средств массовой информации, прежде всего, печатных и электронных изданий, более 250 интернет-ресурсов, осуществляется взаимодействие со многими федеральными, региональными, отраслевыми и зарубежными СМИ. Активно ведется работа в социальных сетях, корпоративная среда системы ТПП РФ насчитывает более 50 тыс. подписчиков

Ежегодно в Москве с участием Союза журналистов России проходит всероссийский форум деловых СМИ, который объединяет представителей федеральных и региональных СМИ. В рамках всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России», проводимого ТПП РФ во взаимодействии с Союзом журналистов России, победителями в 20 номинациях становятся СМИ и журналисты. Участники форума и конкурса продолжают активно взаимодействовать с ТПП РФ по освещению в СМИ деловой проблематики, имеют возможность повышать свою квалификацию, принимая участие в различных мастер-классах, взаимодействуя в социальных сетях.

В настоящее время ТПП РФ нацелена на дальнейшее содействие консолидации медиа-сообщества, возрождение лучших традиций экономической, деловой и отраслевой журналистики, повышению профессионализма, объективности и ответственности СМИ. Кроме того, идет работа по совершенствованию нормативно-правового регулирования деятельности медиакоммуникаций и поддержки предпринимательской деятельности в этой сфере. Для решения этих и других задач при ТПП РФ создается профильный Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций.

Медийная проблематика в сфере предпринимательства — это предмет и объект особого внимания в системе торгово-промышленных палат РФ. Она постоянно присутствует в повестке руководящих органов — Съезда, Совета и Правления ТПП РФ. В частности, 21 декабря в Москве в стенах ТПП РФ на Ильинке, 6 пройдет заинтересованная дискуссия по вопросу «Состояние и перспективы информационной деятельности в системе Торгово-промышленных палат РФ». Приглашаем журналистов принять участие в освещении этой важной темы как для бизнеса, так и СМИ.