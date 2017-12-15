Возведение завода по сжижению природного газа в рамках проекта «Ямал СПГ» на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения стало успехом России, которая смогла не только преодолеть противодействие Запада, но и осуществила его вовремя и без превышения бюджета, пишут Джек Фарчи и Елена Мазнева в статье для Bloomberg.

Kremlin.ru «Ямал СПГ»

Для осуществления многомиллиардного проекта «Ямал СПГ» нужно было не только доставить 5 млн тонн строительных материалов и оборудования за полярный круг, но и преодолеть санкции США, введенные в 2014 году. Из-за них перед самым началом проекта пришлось проводить его полное рефинансирование. По словам главы московского офиса французской нефтедобывающей компании Total SA, которой принадлежит 20% акций «Ямал СПГ», Жака де Буассесона, был ряд «моментов», когда он думал, что проект так и не удастся воплотить.

«Мы были на слишком продвинутой стадии, чтобы остановиться. Мы оказались в тупиковой ситуации: нам нужно было продолжать, однако мы не знали как», — заявил он.

Через три года первая поставка сжиженного газа стала демонстрацией той огромной работы, которую проделала Россия, что доказать, что один из главных проектов президента Владимира Путина не будет сорван из-за санкций. Более того, осуществление проекта в условиях санкций лишь поспособствовало повороту Москвы в сторону Китая, который предоставил большую часть финансирования. В компании ПАО «Новатэк», у которой контрольный пакет акций проекта, уже говорят о перспективах возведения еще одного такого завода.

Kremlin.ru Выступление на церемонии загрузки первого танкера в рамках проекта «Ямал СПГ»

Первый танкер с ямальским СПГ направится в Великобританию, испытывающую недостаток энергии на фоне холодной зимы и перебоев поставок с собственных месторождений в Северном море. Многие в Москве найдут удовлетворение в том факте, что этот газ окажется в стране ЕС, которая поддержала санкции против России.

«У нас была мечта, — подчеркнул заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Марк Джетвей. — Теперь мы ее воплотили в жизнь».

Выбор времени для введения санкций США против акционеров «Ямал СПГ» не мог быть бы хуже, поскольку его авторы планировали использовать один из крупнейших международных пакетов финансирования, стремясь привлечь значительные инвестиции со стороны западных банков. Дальнейшей преградой стало то, что из-за санкций гражданин США Джетвей не смог работать над соглашением о финансировании.

«Для «Новатэк» это стало триумфом над противниками, — заявил директор по вопросам природного газа в Оксфордском институте энергетических исследований Джеймс Хендерсон. — То, что русским удалось запустить его, стало небольшой победой для них, подтверждающей в очередной раз, что санкции недостаточно эффективны».

Партнеры по «Ямал СПГ» надеялись, что неамериканские банки и компании восполнят образовавшийся вакуум столь нужной финансовой поддержкой, однако переговоры тянулись 2014 и 2015 годы, а соглашения так и не последовало. Мало кто был готов рисковать навлечь на себя гнев правительства США, помогая профинансировать проект. Китай остался единственным, на кого Москва могла надеяться, кроме собственных банков. Однако и эти переговоры носили столь же непростой характер.

Неоднократно компания «Новатэк» выступала с прогнозами сроков подписания соглашения, но неизменно эти сроки пропускались, а соглашение так и не было заключено. По словам Джетвея, в компании начали даже терять терпение. Лишь в апреле 2016 года два китайских банка согласились предоставить $12 млрд на осуществление проекта, что, по словам Джетвея, стало концом неопределенности.

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Помимо проявления политической воли и финансового мастерства, «Ямал СПГ» стал также достижением с технической точки зрения. В частности, до этого возведение подобного объекта в том же регионе в компании «Газпром» посчитали сопряженным со слишком большим числом проблем. Более того, при его осуществлении не произошло ни задержек, ни превышения бюджета.

«Это единственный проект, который приходит мне ум за последнее десятилетие, которые был осуществлен вовремя и без завышения бюджета, — подчеркнул Хендерсон. — Это впечатляет».

Kremlin.ru Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», флагманский корабль в рамках проекта «Ямал СПГ»

Это было связано не только с высоким техническим профессионализмом компании «Новатэк» и ее партнёров из Total и китайской CNPC, но и падением курса рубля, из-за чего стоимость российского оборудование и оплаты труда в ключевой момент сократилась. Более того, проект получил обширную поддержку российского правительства, и не только в виде финансирования. Ему были обеспечены налоговые послабления, а также оказана помощь в возведении необходимой инфраструктуры.

Для компании «Новатэк» успешный запуск «Ямал СПГ» означает большое будущее. Так, 12 октября в компании озвучили планы инвестиций во второй завод по сжижению газа, терминал на Дальнем Востоке и новые газопроводы.