В Оренбурге на рынке оказания услуг по обслуживанию лифтов появилась новая фирма. Её появление не осталось незамеченным, более того, сейчас жильцы бьют тревогу, что переход под её крыло чреват негативными последствиями. Как оказалось, между двумя партнёрами по бизнесу возник конфликт. В результате возникла организация «Вертикаль», к созданию которой причастен депутат Оренбургского горсовета Александр А., являющийся бывшим директором ООО «Лифтремонт». Собственно, эта фирма и лишается с нового года ряда договоров с управляющими компаниями на обслуживание лифтового хозяйства. Конфликт обещает перерасти в скандал, поскольку в ситуацию оказываются втянутыми жители многоэтажек. По областному центру поползли слухи, что с нового года во многих домах лифты перестанут работать.

Лифт

Лифт. Устройство

«Кошка пробежала»

Руководство ООО «Лифтремонт» отмечает, что в лифтовом сегменте жилищных услуг Оренбурга происходит передел работ по техническому обслуживанию лифтов в пользу неизвестной организации. С имеющими огромный опыт работы по обслуживанию лифтов (17 лет) двумя фирмами, ООО «Лифтремонт» и ООО УКЛХ «Лифтсервис» (у которых один и тот же собственник), неожиданно решили не продлевать договоры на 2018 год ряд управляющих компаний, а две компания досрочно расторгают договоры без объяснения причин. Более 400 лифтов будет обслуживать другая фирма. «Грубых замечаний и нареканий от жителей и управляющих компаний не имеем. Рейтинг компаний, проводимый в 2017 году МБУ «Муниципальный диспетчерский центр» города Оренбурга, показывает, что оценка ООО УКЛХ «Лифтсервис» предприятия держится на уровне 4,4−4,6 балла», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM директор компаний Виктор Н.

Он также обратил внимание на то, что все письма по расторжению договоров написаны как под копирку и в одно время:

«На мой взгляд, это все происходит вследствие того, что собственники ООО «Лифтремонт» приняли решение о досрочном прекращении контракта с директором Александром А.».

Виктор Н. отметил, что, пользуясь полномочиями депутата, Александр А. якобы принуждает управляющие компании расторгать договоры с ООО «Лифтремонт» и с ООО УКЛХ «Лифтсервис», в которых депутат и его старший сын являются учредителями.

Поползли слухи, что в новогодние праздники более 400 лифтов, которые перейдут на обслуживание к новой фирме, могут встать. Руководство «Лифсервиса» и «Лифтремонта» заявило, что оборудование, установленное в лифтах, принадлежит ему (в своё время потрачено примерно 2 млн рублей), поэтому собственник вправе его снять. Но тогда невозможно будет по компьютеру отслеживать сбои в работе лифтов, люди могут застрять в кабине домового транспорта надолго.

Опасения и активность жильцов

Активные жильцы многоэтажек, чьи управляющие компании расторгли договор с «Лифтремонтом» и «Лифтсервисом», забили тревогу. Оренбуржец Юрий Т. недоумевает — зачем менять компанию, которая без нареканий работала 17 лет, и уходить к компании, у которой за душой практически ничего нет. Мужчина показывает свою осведомлённость, говоря о малом уставном капитале и отсутствии спецоборудования, а возникшую ситуацию называет вопиющей. Он выразил сомнения в чистоте сделки по заключению договоров, подозревая, что имели место так называемые откаты.

Жильцы ряда домов, которые относятся к УК «Центральная», подготовили письма в Управление Ростехнадзора Оренбургской области. В них, в частности, сообщается, что управляющая компания планирует заключить договор техобслуживания лифтов с неизвестной на лифтовом рынке компаний ООО «Вертикаль», которая не имеет опыта работы в лифтовой отрасли и подготовленных специалистов в сфере технического обслуживания лифтов. Горожане просят провести проверку в отношении новой организации.

Коллапс отменяется?

Бывший директор «Лифтремонта» Александр А. в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM назвал информацию о том, что ООО «Вертикаль» не имеет оборудования и профессиональных специалистов, лживой. Он подчеркнул, что с ним управляющие компании заключают договоры, потому что он лично работал с ними в этой сфере услуг 15 лет.

«Они прекрасно знают, как я работаю и как я могу работать. Всё у меня есть!» — подчеркнул депутат.

Стоит отметить, что письма жителей дошли до надзорного ведомства. Сегодня, 15 декабря, Александр А. побывал в местном управлении Ростехнадзора, которое проявило интерес к ситуации и материально-технической базе ООО «Вертикаль».

Депутат заверил, что коллапса в работе лифтов не будет. Оборудование меняться не будет, потому что в этом нет необходимости:

«На каком основании это оборудование будет меняться, если это оборудование — собственность жильцов? Это оборудование было установлено в 2002—2004 годах по городской программе «Диспетчеризация лифтов» за счёт муниципального бюджета».

Александр А. заявил, что в качестве обслуживания лифтов ничего не изменится, более того, в домах, которые будут под крылом «Вертикали», тариф снизят на 5%.

«Я пошёл навстречу жителям, а они ещё возникают, извините за выражение», — эмоционально прокомментировал ситуацию депутат.

Он считает, что всё дело в бывших бизнес-партнёрах, которые лишаются объёмов работ на рынке услуг по обслуживанию лифтов.

A.Savin Старые лифты

Стоит отметить, что в 2004 году диспетчеризацией лифтов по муниципальной программе занималось МУП «Оренбурглифтсервис». Из муниципального внебюджетного счёта были выделены денежные средства только на диспетчеризацию 740 лифтов.

Руководство ООО УКЛХ «Лифтсервис» и ООО «Лифтремонт» утверждает, что с 2004 года диспетчерское оборудование на 620 лифтов приобретали за собственные денежные средства. Диспетчерское оборудование, закупленное до 2004 года, в большинстве своём отработало нормативный срок и было заменено также за счёт собственных средств данных компаний. Имеются документы, подписанные, с одной стороны, представителями ООО «Лифтремонт» или ООО УКЛХ «Лифтсервис», а с другой стороны, представителями управляющих компаний и ТСЖ. В данных актах чётко прописано, что данное оборудование является собственностью ООО «Лифтремонт» или ООО УКЛХ «Лифтсервис».

"Александр А. противоречит подписям в данных документах своих подчинённых сотрудников, а также собственной подписи в сопроводительных письмах к данным актам», — сказали бывшие бизнес-партнёры депутата.

У каждого своя правда

Руководство «Лифтсервиса» и «Лифтремонта» избегает озвучивать причину отставки бывшего директора и партнёра по бизнесу, поясняя, что есть нормы этики. Но в разговоре промелькнула тема финансов и то, что человек, став депутатом, проявил себя с неожиданной, неприятной стороны. Собственники обслуживающих организаций считают в корне неверным тактику управляющих компаний, которые идут на заключение договоров с «нулевой» фирмой. Обслуживание лифтов — это ответственное дело, где промахи чреваты чрезвычайными ситуациями.

«Наши работники сработали, как лакмусовая бумажка. Никто не хочет с ним (Александром А.) работать, потому что он обижает рублём», — отметило руководство «Лимфтремонта» и «Лифтсервиса» и не исключило того, что при заключении договоров могли иметь место подкуп или превышение депутатских полномочий.

Бывший директор «Лифтремонта» в свою очередь считает, что новая фирма «Вертикаль» полностью готова к обслуживанию лифтов. А анонимным информаторам верить нельзя.

В центре меж двумя огнями конфликта оказались жители высоток. Они переживают, что лифты перестанут работать. Руководство «Лифтремонта» и «Лифтсервиса» заявило, что готово пойти на компромисс и оставить оборудование в лифтах, которые уже не будет обслуживать. Но если конфликт между бывшими партнёрами зайдёт далеко, то ситуация может и измениться.

Высотка

Нужен посредник

Чтобы передел рынка услуг по техобслуживанию лифтов прошёл безболезненно и без нагнетания обстановки, необходим миротворец-посредник. Пока такого нет. В мэрии о проблеме знают. Но, видимо, выбрали для себя выжидательную позицию.

Виктор Н. подчеркнул:

«Мы не претендуем на безусловное заключение договоров с нашей организацией. Было бы правильно объявить управляющим компаниям конкурс по выбору предприятия по техническому обслуживанию лифтов, а не келейно заключать договоры с предприятием, не имеющим опыта, квалифицированных кадров».

Главная причина аварий

В Оренбурге проводится ускоренная замена лифтов по программам капитального ремонта. Лифтовой парк растёт и обновляется. На бесперебойную работу лифтов, а также безопасность эксплуатации решающее воздействие оказывают работы, выполняемые уже после его монтажа.

По словам специалистов, само по себе пользование лифтом является несложным процессом. Однако часто техническая сложность устройства лифта компаниями-эксплуатантами не учитывается при заключении договоров. Не проводится оценка качества работ, наличия профессиональных кадров. В последнее время в лифтовой отрасли наблюдается ряд достаточно серьёзных проблем, от решения которых зависит жизнь и безопасность людей.

Причинами аварий часто становится участие непрофессиональных организаций в выполнении данных работ. Управляющие компании фактически лишают жителя-собственника возможности выбора добросовестной специализированной лифтовой организации. В конечном счёте это лишает пользователей лифта возможности получать качественные и соответствующие нормативам услуги.

По лестнице

Анализ причин аварий на лифтах, проведённый специалистами Национального лифтового сюза, показал, что во многих случаях причиной аварий является не нарушение гражданами правил пользования лифтом, а некачественное техническое обслуживание лифтового оборудования. Непрофессионализм, халатность, нарушение инструкций и регламентов по обслуживанию, использование некачественных деталей и запчастей — вот далеко не полный перечень того, что приводит к трагедиям. Во многих случаях это человеческий фактор.

По данным Единой лифтовой информационно-аналитической системы, в результате аварий на лифтах за 2015 год погибли 10 человек, травмы получили 24 человека; за 2016 год погибло 36 человек, травмы получили 37 человек; за девять месяцев 2017 года погибло 22 человека, травмы получили 27 человек.