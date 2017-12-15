Военные планы имеют тенденцию терять всякое значение, когда появляются новые обстоятельства. Такая же судьба постигла и план борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который был представлен президенту США Дональду Трампу после его инаугурации. Несмотря на заявления главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что США окружат боевиков, лишат их свободы передвижения и уничтожат их до последнего до того, как у них будет возможность покинуть Сирию или Ирак, в действительности ситуация не столь однозначная.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Неоднократно получалось так, что боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволяли эвакуироваться из осажденных городов и перебраться на более безопасные территории по границе Ирака и Сирии. По меньшей мере в одном случае, освещенном западными журналистами, Вашингтон не только знал об этих планах эвакуации, но и позволил им произойти, пишет Дэниэл Д. Петрис в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков REGNUM Бегство ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В Пентагоне решительно отвергли любые предположения о том, что США ведут какие-либо переговоры с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Официально план США такой же, каким он был на момент инаугурации Трампа: задушить боевиков военными методами, бороться с их деструктивной идеологией политически, ослабить мощь пропаганды и призывов к насилию в интернете, а также ограничить потоки финансирования группировки. Тем не менее в этом году неоднократно бывали случаи, когда влиятельные игроки, в том числе поддерживаемые США, достигали договоренностей с изможденными и деморализованными боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы те покидали удерживаемые территории в обмен на гарантии безопасного выхода.

По данным журналистов британской телерадиокомпании BBC, до 4 тыс. боевиков вместе с семьями разрешили покинуть сирийский город Ракку и направиться в провинцию Дейр-эз-Зор. При этом исламистам позволили взять с собой оружие. Они тем не менее должны были отказаться от того, чтобы двигаться под флагом своей группировки, чтобы избежать подозрений. Журналисты BBC Квентин Соммервиль и Риам Далати взяли интервью у водителей грузовиков, на которых в составе конвоя были вывезены боевики.

По некоторой информации, этот конвой включал в себя 50 грузовиков, тридцать автобусов и более ста собственных транспортных средств группировки, на которых было также вывезено оружие. Они также пообщались с владельцем магазина, который продавал радикалам продукты питания во время их путешествия, с контрабандистами, которые вывезли часть из боевиков в Турцию, а также с представителем военных США в рамках коалиции по борьбе с группировкой, который отметил, что авиация США вела воздушное наблюдение за колонной. По словам одного из контрабандистов, несколько из боевиков говорили по-английски, по-французски и на ряде других иностранных языков.

Более того, бывший пресс-секретарь Демократических сил Сирии (ДСС) Талал Сило в интервью Reuters заявил, что некий чиновник армии США принимал участие в соглашении об эвакуации с самого начала. Журналистов в данный район, по его словам, не пускали под предлогом ожесточенных боев. В США историю Сило назвали «ложью и фабрикацией», однако сказанное им вполне соответствует истории британских журналистов.

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Независимо от того, давал ли Вашингтон свое согласие на вывод боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), последующие события ближе к концу операции по освобождению Ракки стали лишь одним примером таких тактических договоренностей. К ним активно прибегали и правительство президента Башара Асада, и шиитские вооруженные формирования, и курдские подразделения.

Морской корпус Соединенных Штатов обеспечивает огневую поддержку SDF во время битвы в Ракке

Тем не менее, с точки зрения США, любой вывод войск ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из района, где они находятся под сильным военным давлением, является просто недопустимым. По сути, это второй шанс для бандитов, которые каких-то три года назад делали из женщин езидов рабынь, осуществляли массовые казни в Ираке и обезглавили нескольких западных журналистов и сотрудников гуманитарных организаций.

И действительно, такие соглашения давали ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возможность бежать и выжить, чтобы продолжать борьбу. А для некоторых, наиболее смышленых — и возможность бежать в Турцию. Но для местных сил обмен населением лучше, чем наступление на хорошо укрепившегося врага на своих позициях и решительно настроенного на то, чтобы умереть, но не попасть в плен.

Как и в жизни, многое зависит от обстоятельств. Столкнувшись с выбором между мучительной смертью и бегством, благодаря которому возможно восстановить силы и спланировать будущие действия, даже боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) иногда не гнушаются идти на сговор с врагом.