На следующей неделе палата представителей Конгресса и сенат проведут окончательное голосование относительно законопроекта о реформе налоговой системы США. Цель президента Дональда Трампа — подписать новый закон до наступления Рождества, пишет Адам Митчел в статье для The Daily Signal.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Whitehouse.gov Конгресс США

Хотя некоторые детали относительно налоговой реформы пока неизвестны широкой общественности, большинство граждан США уже ознакомлены с ключевыми положениями законопроекта, который призван улучшить текущий, крайне устаревший Налоговый кодекс.

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Суть законопроекта состоит в том, что американские налогоплательщики могут рассчитывать на снижение налогов. Налоговые ставки для физических лиц и предприятий будут снижены, стандартные суммы дохода, не облагаемые индивидуальным подоходным налогом, удвоятся, также значительно возрастет налоговый вычет на детей.

Граждане США заслуживают знать правду о предполагаемых пакетах налоговых реформ, поскольку вокруг данной темы уже возник ряд мифов.

Миф № 1. Налоговая реформа приведет к сокращению налогов для богатых, а для всех остальных налоги будут увеличены.

На самом деле, сумма налогов, выплачиваемая представителями высшего класса, будет увеличена, в то время как 93% налогоплательщиков в 2019 году почувствуют снижение налогов.

Законопроект, разработанный сенатом, предусматривает сокращение подоходного налога на 37% для людей, чей годовой заработок составляет от $40 до $75 тыс. Для граждан США, зарабатывающих $1 млн в год, налоги будут сокращены всего на 6%.

Миф №2. Отмена обязательного медицинского страхования приведет к увеличению налога для бедных, повысит отчисления в фонд медицинского страхования и в конечном итоге приведет к ежегодной гибели 10 тыс. человек.

Налоговая реформа отменит обязательное медицинское страхование Obamacare, в рамках которого предусмотрен налоговый штраф от $695 до $10 тыс. за то, что человек не приобретает тип медицинского страхования, предусмотренный федеральным правительством. Отмена обязательного медицинского страхования не приведет к сокращению доходов налогоплательщика ни на один цент. Просто Obamacare превратится в добровольное медицинское страхование, что позволит расширить спектр медицинского обслуживания.

Obamacare

Если учитывать экономический рост и более высокую заработную плату в связи с сокращением налоговых отчислений, то можно сделать вывод, что законопроект налоговых реформ фактически может спасти немало жизней, поскольку у людей появятся дополнительные средства, которые они могут потратить на получение медицинских услуг.

Миф №3. Корпорации и их богатые владельцы столкнутся с огромными непредвиденными расходами.

Американские корпорации платят федеральную ставку подоходного налога в размере 35% — одну из самых высоких в мире. Если налоговая реформа сможет снизить этот показатель до 21%, американские предприятия и рабочие этих предприятий снова станут конкурентоспособными на глобальном уровне. Предприятия будут инвестировать больше средств, нанимать большее число рабочих и вынуждать законы спроса и предложения повышать заработную плату.

Именно это произошло в соседней Канаде. В 2007 году Канада начала снижать ставку корпоративного налога. Угадайте, что же случилось? В Канаде заработная плата значительно возросла в сравнении с другими странами.

Миф № 4. Налоговая реформа негативно скажется на пенсионерах.

Пенсионеры часто больше остальных обеспокоены возможными последствиями налоговых реформ, поскольку большинство из них живут на относительно фиксированные доходы.

Доходы пожилых людей и доходы от пенсионных выплат будут облагаться новыми ставками индивидуального подоходного налога, эти изменения на самом деле означают сокращение налогов для подавляющего большинства пожилых людей и пенсионеров, а не увеличение.

Миф №5. Налоговая реформа не приведет к росту экономики, а лишь увеличит государственный долг.

В течение следующих десяти лет законопроект о налоговой реформе может сократить государственные доходы на $1,5 трлн — около 3,5% от прогнозируемого дохода. Однако на основе этих «статических» бюджетных данных нельзя сделать вывод о том, как в действительности она повлияет на бюджетный дефицит.

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Правильно спроектированная налоговая реформа приведет к росту экономики и повышению заработной платы. Каждая из этих экономических выгод может привести к увеличению налоговых поступлений.

Недавний анализ Фонда «Наследие» показал, что законопроект о налоговой реформе, разработанный сенатом, может увеличить объем экономики США почти на 3% в долгосрочной перспективе. Другие оценки еще более оптимистичны. В президентском совете экономических консультантов уверены, что рост экономики США составит от 3% до 5%.

Ken Teegardin Рост экономики

Факт остается фактом: дефицит бюджета не может быть устранен за счет увеличения налогов. Прежде всего, необходимо решить фундаментальную проблему: дефицит обусловлен неконтролируемыми расходами. Расходы — это именно то, на что нужно обратить особое внимание.

Верно, что предлагаемые пакеты налоговой реформы означали бы большие изменения для отдельных лиц, семей и предприятий в Соединенных Штатах. В подавляющем большинстве случаев эти изменения были бы весьма положительными.