В прошлом месяце хуситы, поддерживаемые Ираном, запустили баллистическую ракету с территории Йемена в направлении столицы Саудовской Аравии. Этот инцидент свидетельствует об обострении межконфессионального конфликта между Тегераном и Эр-Риядом, развернувшимся на территории всего Ближнего Востока. Однако с другой стороны данный инцидент является доказательством того, что использование опосредованных войн остается в Иране приоритетным направлением для расширения своего влияния в регионе, пишет Ладан Йаздиан в статье для The Washington Times.

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Иран использовал опосредованные войны с первых дней создания исламской республики. Тогда опосредованные войны называли «пассивной защитой», необходимой для обеспечения безопасности страны в послереволюционный период. После кровопролитной восьмилетней войны с Ираком Иран пришел к выводу, что опосредованные войны позволяют свести потери к минимуму и эффективно задействовать дипломатические рычаги.

Ирано-иракский конфликт

Военная доктрина Ирана и по сей день основывается на перечисленных принципах. Иран не исключает возможной атаки против США и ограничения американского влияния на Ближнем Востоке, но все же избегает тотальной военной конфронтации с Вашингтоном. Это объясняет, почему Иран делает ставки на шиитские группировки на территории Ирака и Сирии. Также Тегеран направляет значительные инвестиции на развитие своей ракетной программы.

Одновременно Иран работает по усовершенствованию своих возможностей для нанесения кибератак. В последнее время Иран продемонстрировал способность удерживать под наблюдением широкий круг американских и европейских организаций и учреждений, которые могут быть подвержены риску в случае политической конфронтации или прямого военного конфликта. В тоже время Иран добился значительных успехов в разработке нового поколения наступательных технологий.

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По мнению американских чиновников, эта многоуровневая деятельность Ирана позволяет ему «потенциально доминировать над конкретными областями» в Персидском заливе, несмотря на активное присутствие там сил США.

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После подписания ядерного соглашения в 2015 году региональная активность Ирана значительно возросла. Тегеран обратил свое внимание на Африку и Латинскую Америку. Иран также планирует проведение крупных морских миссий в Западном полушарии.

В будущем можно ожидать, что Тегеран продолжит в значительной степени полагаться на асимметричные ответы, начиная с кибервойн и заканчивая опосредованными боевыми действиями, необходимыми для противодействия распространению влияния главного врага Ирана — Соединенных Штатов.