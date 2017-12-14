В понедельник, 11 декабря, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер внес дополнительную напряженность в ситуацию на Ближнем Востоке, когда назвал Турцию и Катар главными спонсорами экстремистской исламистской идеологии в регионе, пишет М. К. Бхадракумар в статье для Asia Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красная кнопка

Макмастер раскритиковал руководство Турции, заявив, что непрекращающиеся противоречия между Анкарой и Западом во многом обусловлены укреплением политических позиций Партии справедливости и развития (ПСР).

Несколько дней назад советник президента США по национальной безопасности назвал Китай и Россию «ревизионистскими державами», которые посягают на права союзников США и подрывают установившийся после холодной войны международный порядок. Макмастер также отметил, что Северная Корея и Иран «поддерживают террористическую деятельность и стремятся завладеть оружием массового уничтожения».

Теперь Макмастер дошел до обвинений в адрес Турции и Катара, обвинив их в распространении радикальной исламистской идеологии, которая «является серьезной угрозой для всех цивилизованных людей». Ошеломляющим фактом в данной ситуации является то, что Турция — союзник США по НАТО, а в Катаре расположен передовой командный штаб Центрального командования ВС США.

Герберт Макмастер

Вероятно, Турция больше не претендует на членство в НАТО. Примечательно, что советник по национальной безопасности сделал свое заявление всего через несколько часов после того, как в Анкаре прошли переговоры между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Эрдоган и Путин провели уже восемь встреч в 2017 году. Путин также посетил Египет и авиабазу Хмеймим в Сирии.

Цель Эрдогана состоит в том, чтобы избавиться от гегемонии США, а этого невозможно добиться, находясь в НАТО. Президент Турции насмехается над США, провоцирует, бросает вызов, но что самое худшее — это подрыв региональной стратегии США.

Эрдоган и Путин намерены выйти на новый этап сотрудничества в рамках противодействия интересам США на Ближнем Востоке. Путин заявил, что у Анкары и Москвы есть «значительные перспективы по расширению военно-технического сотрудничества». По словам турецкого президента, Турция и Россия намерены в кратчайшие сроки завершить прокладку газопровода «Турецкий поток». Вашингтон выступает против строительства данного газопровода, поскольку он может подорвать планы по экспорту СПГ в страны ЕС.

Путин поддержал критику Эрдогана относительно вопроса по Иерусалиму. Президент России заявил, что решение США «дестабилизирует регион и уничтожает перспективы заключения мирного соглашения», — Эрдоган заявил, что «доволен» позицией Путина.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара, 11 декабря 2017 года

После переговоров между лидерами России и Турции было объявлено о следующей встрече в Астане. Анкара принимает активное участие в формировании конгресса национального диалога по Сирии. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, 12 декабря, что Турция больше не возражает против участия курдов. Очевидно, Россия использует свое влияние на курдские группы. Открытое военное присутствие США в Сирии становится бессмысленным, поскольку способность США влиять на сирийское население приближается к нулю.

Вернувшись в Москву, Путин представил новое соглашение о расширении российской базы в сирийском портовом городе Тартус. Баланс сил в Средиземноморском регионе стремительно меняется.

«Угроза для Турции исходит из сирийского города Африн. Мы можем войти в этот регион без предупреждения. Если мы будем проводить там операцию, мы согласуем все ее аспекты с нашими союзниками, в том числе с Россией», — заявил глава турецкого МИД.

Путин, по-видимому, прислушался к озабоченности Эрдогана относительно города Африн, который представляет особую важность для обеспечения национальной безопасности Турции. Это изменение баланса сил. Если турецкие военные вытеснят курдов из Африна, согласовывая свои действия с Россией, это станет хорошей пощечиной для США.

Учитывая отказ в предоставлении военнослужащим США доступа к сирийскому побережью Средиземного моря и сокращение американских военных баз в Сирии, ярость Макмастера вполне понятна.