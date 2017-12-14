Много лет назад в США появилась неправительственная политическая организация «Проект «Новый американский век» (PNAC). Данная организация стремилась разрушить мирные соглашения между Израилем и Палестиной, достигнутые во время переговоров в Осло, и переформатировать весь Ближний Восток. В первую очередь предусматривалось уничтожение Ирака. По словам постоянного члена PNAC Пола Вулфовица, «путь к миру на Ближнем Востоке проходил через Багдад», пишет Джон Бэзил Атли в статье для The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

На следующем этапе должно было последовать уничтожение Сирии, после чего настала бы очередь Ирана. Лица, продвигающие планы PNAC, подписали открытое письмо, направленное 42-му президенту США Биллу Клинтону, в котором содержался призыв к устранению бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. Среди подписавших письмо были Пол Вулфовиц, Джеймс Вулси, Эллиот Абрамс, Дональд Рамсфелд, Роберт Зеллик и Джон Болтон.

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Важно помнить, что сторонники переформатирования Ближнего Востока вполне предвидели возможные последствия: хаос в Ираке (и Сирии). По мнению советника бывшего вице-президента США Дика Чейни Дэвида Вурмсера, который ранее предсказал последствия свержения Хусейна, «в случае отстранения иракского президента от власти Ирак будет разорван на части из-за столкновений между военачальниками, племенами, кланами и сектами», в конечном итоге это должно было привести к «хаосу в Ираке и, скорее всего, в Сирии», таким образом, Вашингтон и его ключевые региональные союзники, Израиль и Иордания, получили бы возможность перекроить ближневосточную карту по своему усмотрению. Конечно, это было много лет назад, однако планы всё еще остаются в силе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не выполняет условия ядерного соглашения, хотя все остальные стороны соглашения подтвердили, что Тегеран соблюдает все условия. Вашингтон намерен использовать более жесткие экономические санкции против Ирана, чтобы спровоцировать его на шаги, которые могли бы стать предлогом для американского нападения. Все это нужно для реализации ближневосточного проекта Вашингтона.

Однако за прошедшие 20 лет с момента разработки планов по переформатированию Ближнего Востока мир изменился. Во-первых, существует соглашение, которое ограничивает развитие ядерной программы Ирана. Тегеран соблюдает условия данного соглашения, он согласился ограничить запасы обогащенного урана и демонтировать одну треть центрифуг, необходимых для получения обогащенного урана. В целом данные ограничения будут действовать в течение следующих 10—25 лет.

В настоящий момент Вашингтону становится всё труднее заставить европейские государства ввести санкции против Ирана. Тегеран добился определенных успехов в развитии своей ракетной программы, которая представляет угрозу как для военно-морского флота США, так и региональных американских военных баз. Также не стоит забывать, что Иран в три раза больше, чем Ирак, и меньше подвержен внутренним этническим противоречиям.

Согласно докладу института Катона, существует несколько конфронтационных вариантов: введение более жестких санкций против Ирана; противодействие распространению иранского влияния в регионе; свержение иранского режима изнутри; развязывание войны.

Рассматривая новую санкционную политику против Ирана, эксперты института Катона пришли к выводу, что «государства ЕС и Азии, вероятно, будут решительно сопротивляться новым барьерам, которые США намерены ввести в сфере торговли и инвестиций».

Относительно противодействия распространению иранского влияния в регионе эксперты считают, что «предыдущие усилия США по созданию региональных коалиций для борьбы с террористическими группами были в значительной степени безуспешными». Это может привести к «втягиванию США во множество региональных конфликтов и увеличению риска для американского военного контингента в регионе». Также маловероятно, что граждане США поддержат военные устремления Вашингтона, если новостные ленты будут переполнены сообщениями о гибели американских солдат.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция

Также стоит отметить, что в случае смены иранского режима отношения между США и Тегераном скорее только ухудшатся, а не улучшатся. На примере других стран Ближнего Востока можно прийти к выводу, что поддержка местных оппозиционных групп со стороны США часто не совместима с жизнью той или иной страны. Для Вашингтона ситуация осложняется тем, что этнические меньшинства Ирана не так многочисленны, как в Ираке. Например, в Иране курды составляют около 10% от общей численности населения, арабы — 2%, а турки — 16%. С другой стороны, военное соглашение, подписанное в 2017 году между США и Саудовской Аравией, предусматривающее поставки современного оружия, привело к сплочению граждан Ирана, для которого Саудовская Аравия является главным региональным конкурентом.

Если США начнут боевые действия против Ирана, американские корабли и военные базы, находящиеся в радиусе действия иранских баллистических ракет, окажутся под угрозой. Новая война в Персидском заливе может парализовать экспорт нефти в ЕС и страны Азии, что может привести к мировому экономическому кризису.

Лучшим политическим вариантом для США является продолжение взаимодействия с Ираном и укрепление позиций иранских умеренных политических фракций. Самую большую угрозу для региона несут представители американского военно-промышленного комплекса, которые получают крупные прибыли от бесконечных войн.