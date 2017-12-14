Строили, строим и будем строить. Такой вывод можно сделать из заявления главы Стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, которое и задало тон всей дискуссии на конференции «Реновация — создание комфортной городской среды. Для жизни и работы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации

«У нас три вектора: Новая Москва, промышленные зоны и реновация существующего жилого фонда, и они все идут параллельно», — прояснил градостроительные планы города чиновник.

Масштабы строительства таковы, что иллюзий о будущем столицы, на наш взгляд, не остается даже у самых доброжелательных критиков проводимой мэром Сергеем Собяниным политики. Мы не будем делить «шкуру неубитого медведя» и рассказывать о цифрах, поскольку доподлинно известно только об уже заложенных в бюджет Москвы трёхстах миллиардах рублей на программу так называемой реновации. Помимо этого, любой желающий может открыть кадастровую карту столицы и оценить стоимость попавшей в программу земли, которая никак не меньше десятка триллионов рублей. Всё остальное из разряда благих пожеланий и таких же благонамеренных обещаний. Для «гадания на кофейной гуще» есть специалисты по картам Таро, интерпретаторы хрустальных шаров и прочие авгуры и предсказатели. Тем, у кого сил больше нет терпеть и очень хочется узнать, чем же закончится столь масштабная операция, советуем обратиться к данным «специалистам». А кроме того, погружаться в другую навязываемую конкретику, которая на самом деле не объясняет главного, а именно смысла происходящего.

Справедливости ради добавим, что чиновник говорил также о полицентричности, доступности жилья, комфортной среде проживания. Не забыл упомянуть и о том, что нынешняя градостроительная политика направлена на развитие человеческого капитала, и не за горами тот день, когда Москва станет Меккой для людей с высокими компетенциями. В общем, обо всём том, что принято говорить в подобных случаях.

Не сказал Хуснуллин главного — какое число жителей страны нужно будет переселить в столицу, чтобы заполнить все те миллионы квадратных метров, которые уже построили и ещё построят. Другие участники развернувшихся дискуссий то ли по своей душевной деликатности, а скорее — в силу конкретного материального интереса предпочли данную тему не затрагивать.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Снос памятника архитектуры на Покровском бульваре в Москве

Отметим также, что отдельные смельчаки из зала пытались придать необходимую остроту дискуссии, но их поползновения актуализировать проблему вежливо и непреклонно пресекались.

Не будем останавливаться и на представленных архитекторами проектах реновируемых кварталов. Не расскажем мы о них хотя бы потому, что в своё время профессиональное сообщество с энтузиазмом откликнулось на идею президента создать на месте снесенной гостиницы «Россия» парк. Более сотни авторских коллективов бесплатно разработали проекты, включающие все особенности этого сложного запроса, в том числе и варианты восстановления Китайгородской стены, что позволило бы воссоздать крупномасштабный исторический образ столицы России. Однако в правительстве Москвы решили по-иному, и возник парк «Зарядье». Поэтому давайте дождёмся результатов, которые можно будет увидеть и потрогать.

Если ничего нового сказано не было, вправе спросить читатель, зачем вы отнимаете мое время. Уважая подобную точку зрения (сами люди занятые), постараемся лаконично же и ответить.

Посетить конференцию «Реновация — создание комфортной городской среды. Для жизни и работы» стоило хотя бы для того, чтобы зафиксировать горький и нелицеприятный факт. Битву за будущее и своё, и города жители Москвы проиграли. Выше было сказано, что все даже самые скромные попытки актуализировать необходимость программы так называемой реновации пресекались на корню. У спикеров же никаких сомнений в том, что продвигаемый мэрией проект сверхуплотнения города необходим, не наблюдалось. Оживление вызывала лишь доля участия в проекте тех или иных групп.

Закономерен ли подобный итог? Давайте разберемся.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации

Самый масштабный митинг, прошедший на гребне противостояния, собрал 30 тысяч участников. Для 12-миллионного города это составляет 0,25%. Программа реновации так или иначе затронет всех москвичей, поэтому такое сравнение правомерно. Что же касается непосредственных участников, их в неё вошло больше миллиона. Безответственно утверждать, что такого результата мэрии удалось достичь в результате манипуляций. Пропаганда преимуществ реновации оказалась более убедительной? Да, наверняка так, и уж точно такое количество участников не стало следствием злостных подтасовок результатов голосования по участию в проекте.

Подобный результат есть не что иное, как диагноз обществу, им же самим себе и поставленный. Из тех, кому была предложена возможность беспроблемным путем решить накопившиеся жилищные проблемы, пусть и без их кардинального улучшения, многие с радостью ухватились за предоставленную возможность и согласились на реновацию. И это — после всех пустых слов и злостно невыполненных обещаний московских властей.

После того, как сама реновация за время пути превратилась в свою чуть ли не противоположность — смешно даже всерьез обсуждать заявления чиновников о том, что новые квартиры метр в метр со старыми во вдруг одномоментно ставших морально устаревшими пятиэтажках — являются неким прорывом в будущее домостроения, и более того, направлены на развитие будущих поколений.

После того, как у нас на глазах платная парковка, которая не должна была выйти за границы ЦАО, шагнула почти к границам МКАД.

После того, как якобы отменённая уплотнительная застройка не только продолжается, но и принимает совсем гротескные формы в виде планов строительства 300 ТПУ с апартаментами.

После того, как было разрушено «ужасное» доставшееся в наследство от СССР здравоохранение Москвы, а обещанного мэром Сергеем Собяниным ультрасовременного и эффективного так и не создано, и вряд ли будет когда создано — такой задачи ведь и не ставилось.

Перечислять, что было обещано, но так и не было реализовано, можно ещё долго. Представляется, что и сказанного достаточно для того, чтобы думающий человек как минимум критично относился к предложениям власти по улучшению его жизни. А как максимум — взял управление своей судьбой в свои руки. Но нет! Большинство москвичей не таковские, отвечать за свою судьбу их не заставишь. Перепоручив чиновникам право распоряжаться своим имуществом и судьбой, люди сами себе поставили диагноз.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр

В результате «социально ориентированное» правительство Москвы в лучших традициях испанских конкистадоров освободило москвичей от заботы об их главном активе — земле. Обменяв «золото инков» на стеклянные бусы в виде хромированных ручек и прочей мишуры на сумму 85 тысяч рублей за квадратный метр (стоимость квадратного метра жилья по программе реновации). Разве что конкистадоры никогда не разбойничали в родной Испании… но времена меняются.

Господа новые конкистадоры ясно ставят цели и твердо идут по пути их реализации. И важно понять, что это не только данная нам, но и нами же сформированная реальность.

У нас любят упрекать власти в том, что они отстаивают свои интересы, забывая об интересах граждан. А в пример «справедливо устроенного общества» приводят европейские страны. Не будем здесь останавливаться на иллюзорности подобных утверждений. Скажем лишь о том, о чём обычно упомянуть забывают. Современное европейское общество сформировалось в борьбе буржуазии и дворянства, а потом — буржуазии и пролетариата, когда у правящего класса отнимали одну привилегию за другой. Но даже этого оказалось недостаточно для того, чтобы создать общество благоденствия середины XX века. Лишь геополитическое противостояние с СССР вынудило правящий класс Европы на дальнейшие уступки своим народам. Которые после разгрома СССР у нас с вами на глазах забирают обратно. Почему в современной буржуазной России должно быть по-другому, убей бог, непонятно.

Из многомиллионной Москвы лишь несколько тысяч её жителей как граждане и налогоплательщики борются за право самим распоряжаться своей жизнью. Результат не заставил себя ждать — с разгромным счетом в этом тайме победила мэрия. Новый 2018 год совсем близко, будем наблюдать, какие новые сюрпризы приготовили для нас выбранные нами заботливые и сердобольные чиновники.