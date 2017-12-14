Кому это выгодно? Бенефициары реновации подвели промежуточные итоги
Строили, строим и будем строить. Такой вывод можно сделать из заявления главы Стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, которое и задало тон всей дискуссии на конференции «Реновация — создание комфортной городской среды. Для жизни и работы».
«У нас три вектора: Новая Москва, промышленные зоны и реновация существующего жилого фонда, и они все идут параллельно», — прояснил градостроительные планы города чиновник.
Масштабы строительства таковы, что иллюзий о будущем столицы, на наш взгляд, не остается даже у самых доброжелательных критиков проводимой мэром Сергеем Собяниным политики. Мы не будем делить «шкуру неубитого медведя» и рассказывать о цифрах, поскольку доподлинно известно только об уже заложенных в бюджет Москвы трёхстах миллиардах рублей на программу так называемой реновации. Помимо этого, любой желающий может открыть кадастровую карту столицы и оценить стоимость попавшей в программу земли, которая никак не меньше десятка триллионов рублей. Всё остальное из разряда благих пожеланий и таких же благонамеренных обещаний. Для «гадания на кофейной гуще» есть специалисты по картам Таро, интерпретаторы хрустальных шаров и прочие авгуры и предсказатели. Тем, у кого сил больше нет терпеть и очень хочется узнать, чем же закончится столь масштабная операция, советуем обратиться к данным «специалистам». А кроме того, погружаться в другую навязываемую конкретику, которая на самом деле не объясняет главного, а именно смысла происходящего.
Справедливости ради добавим, что чиновник говорил также о полицентричности, доступности жилья, комфортной среде проживания. Не забыл упомянуть и о том, что нынешняя градостроительная политика направлена на развитие человеческого капитала, и не за горами тот день, когда Москва станет Меккой для людей с высокими компетенциями. В общем, обо всём том, что принято говорить в подобных случаях.
Не сказал Хуснуллин главного — какое число жителей страны нужно будет переселить в столицу, чтобы заполнить все те миллионы квадратных метров, которые уже построили и ещё построят. Другие участники развернувшихся дискуссий то ли по своей душевной деликатности, а скорее — в силу конкретного материального интереса предпочли данную тему не затрагивать.
Отметим также, что отдельные смельчаки из зала пытались придать необходимую остроту дискуссии, но их поползновения актуализировать проблему вежливо и непреклонно пресекались.
Не будем останавливаться и на представленных архитекторами проектах реновируемых кварталов. Не расскажем мы о них хотя бы потому, что в своё время профессиональное сообщество с энтузиазмом откликнулось на идею президента создать на месте снесенной гостиницы «Россия» парк. Более сотни авторских коллективов бесплатно разработали проекты, включающие все особенности этого сложного запроса, в том числе и варианты восстановления Китайгородской стены, что позволило бы воссоздать крупномасштабный исторический образ столицы России. Однако в правительстве Москвы решили по-иному, и возник парк «Зарядье». Поэтому давайте дождёмся результатов, которые можно будет увидеть и потрогать.
Если ничего нового сказано не было, вправе спросить читатель, зачем вы отнимаете мое время. Уважая подобную точку зрения (сами люди занятые), постараемся лаконично же и ответить.
Посетить конференцию «Реновация — создание комфортной городской среды. Для жизни и работы» стоило хотя бы для того, чтобы зафиксировать горький и нелицеприятный факт. Битву за будущее и своё, и города жители Москвы проиграли. Выше было сказано, что все даже самые скромные попытки актуализировать необходимость программы так называемой реновации пресекались на корню. У спикеров же никаких сомнений в том, что продвигаемый мэрией проект сверхуплотнения города необходим, не наблюдалось. Оживление вызывала лишь доля участия в проекте тех или иных групп.
Закономерен ли подобный итог? Давайте разберемся.
Самый масштабный митинг, прошедший на гребне противостояния, собрал 30 тысяч участников. Для 12-миллионного города это составляет 0,25%. Программа реновации так или иначе затронет всех москвичей, поэтому такое сравнение правомерно. Что же касается непосредственных участников, их в неё вошло больше миллиона. Безответственно утверждать, что такого результата мэрии удалось достичь в результате манипуляций. Пропаганда преимуществ реновации оказалась более убедительной? Да, наверняка так, и уж точно такое количество участников не стало следствием злостных подтасовок результатов голосования по участию в проекте.
Подобный результат есть не что иное, как диагноз обществу, им же самим себе и поставленный. Из тех, кому была предложена возможность беспроблемным путем решить накопившиеся жилищные проблемы, пусть и без их кардинального улучшения, многие с радостью ухватились за предоставленную возможность и согласились на реновацию. И это — после всех пустых слов и злостно невыполненных обещаний московских властей.
После того, как сама реновация за время пути превратилась в свою чуть ли не противоположность — смешно даже всерьез обсуждать заявления чиновников о том, что новые квартиры метр в метр со старыми во вдруг одномоментно ставших морально устаревшими пятиэтажках — являются неким прорывом в будущее домостроения, и более того, направлены на развитие будущих поколений.
После того, как у нас на глазах платная парковка, которая не должна была выйти за границы ЦАО, шагнула почти к границам МКАД.
После того, как якобы отменённая уплотнительная застройка не только продолжается, но и принимает совсем гротескные формы в виде планов строительства 300 ТПУ с апартаментами.
После того, как было разрушено «ужасное» доставшееся в наследство от СССР здравоохранение Москвы, а обещанного мэром Сергеем Собяниным ультрасовременного и эффективного так и не создано, и вряд ли будет когда создано — такой задачи ведь и не ставилось.
Перечислять, что было обещано, но так и не было реализовано, можно ещё долго. Представляется, что и сказанного достаточно для того, чтобы думающий человек как минимум критично относился к предложениям власти по улучшению его жизни. А как максимум — взял управление своей судьбой в свои руки. Но нет! Большинство москвичей не таковские, отвечать за свою судьбу их не заставишь. Перепоручив чиновникам право распоряжаться своим имуществом и судьбой, люди сами себе поставили диагноз.
В результате «социально ориентированное» правительство Москвы в лучших традициях испанских конкистадоров освободило москвичей от заботы об их главном активе — земле. Обменяв «золото инков» на стеклянные бусы в виде хромированных ручек и прочей мишуры на сумму 85 тысяч рублей за квадратный метр (стоимость квадратного метра жилья по программе реновации). Разве что конкистадоры никогда не разбойничали в родной Испании… но времена меняются.
Господа новые конкистадоры ясно ставят цели и твердо идут по пути их реализации. И важно понять, что это не только данная нам, но и нами же сформированная реальность.
У нас любят упрекать власти в том, что они отстаивают свои интересы, забывая об интересах граждан. А в пример «справедливо устроенного общества» приводят европейские страны. Не будем здесь останавливаться на иллюзорности подобных утверждений. Скажем лишь о том, о чём обычно упомянуть забывают. Современное европейское общество сформировалось в борьбе буржуазии и дворянства, а потом — буржуазии и пролетариата, когда у правящего класса отнимали одну привилегию за другой. Но даже этого оказалось недостаточно для того, чтобы создать общество благоденствия середины XX века. Лишь геополитическое противостояние с СССР вынудило правящий класс Европы на дальнейшие уступки своим народам. Которые после разгрома СССР у нас с вами на глазах забирают обратно. Почему в современной буржуазной России должно быть по-другому, убей бог, непонятно.
Из многомиллионной Москвы лишь несколько тысяч её жителей как граждане и налогоплательщики борются за право самим распоряжаться своей жизнью. Результат не заставил себя ждать — с разгромным счетом в этом тайме победила мэрия. Новый 2018 год совсем близко, будем наблюдать, какие новые сюрпризы приготовили для нас выбранные нами заботливые и сердобольные чиновники.