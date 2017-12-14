



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Директор Центра глобального образования Чепменского университета Джейм Койл в интервью информационному порталу «Вестник Кавказа», комментируя ситуацию в Закавказье в контексте перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил, что «вряд ли конфликт может быть урегулирован в ближайшем будущем». Указываются причины.

«Минская группа ОБСЕ сейчас в тупике, она не выдвигает новых идей где-то с 2000 года, когда состоялась встреча Роберта Кочаряна и Гейдара Алиева в Ки-Уэсте, где серьезно прорабатывался план действий, — говорит Койл. — Прошло 17 лет, но стороны так и не выполнили условия того плана под эгидой Минской группы. Я думаю, из-за отсутствия идей у текущего состава сопредседателей МГ ОБСЕ в их число можно включить Евросоюз, Германию и Турцию. Турция будет весьма интересным выбором, ведь она могла бы работать с обеими сторонами конфликта. Турция исторически имеет дружественные отношения с Азербайджаном, а с Арменией она вела переговоры о налаживании контактов в начале первого президентского срока Барака Обамы. К сожалению, в итоге ничего не получилось, но факт остается фактом — переговоры велись, а значит, Анкара могла бы быть посредником между Баку и Ереваном».

В состав сопредседателей Минской группы входят и США, значит, упреки напрямую могут быть адресованы и Вашингтону. Но что по этому поводу заявляет Койл: «Будем откровенны, Южный Кавказ не является приоритетным вопросом для Америки. Несмотря на то, что нам бы хотелось, чтобы конфликт был разрешен, я думаю, сейчас американскую администрацию намного больше занимают такие проблемные регионы, как Сирия и Ирак». Другой американский эксперт, директор Института Центральной Азии и Кавказа (США) и соучредитель Института политики безопасности и развития (Стокгольм) Сванте Корнелл в статье, опубликованной в The American Interest, утверждает, что американцы «утратили рычаги давления и доверие в беспокойном регионе, зажатом между Россией, Турцией и Ираном», подразумевая Закавказье.

Eyeni.mobi Нагорный Карабах

Он объясняет это тем, что данный «клочок земли с населением примерно в 20 миллионов человек никогда не был в США объектом специальных исследований». Его просто включили в так называемый «Большой Ближний Восток». Теперь американские эксперты считают, что обозначенный «географический нюанс» сыграл для Вашингтона и его западных партнеров «злую шутку». По мнению Корнелла, американцы даже в период, когда располагали значительным влиянием во всех трех странах, не имели отдельно азербайджанской, армянской или грузинской политики, «переплетая ее с геополитикой стран Ближнего Востока».

В результате, когда в 2015 году в Сирии появились ВКС России, Пентагон стал рассматривать эту акцию как «заход в их геополитический тыл», поскольку война шла «в нескольких сотнях миль к юго-западу от Закавказья, на расстоянии, равном дальности полета крылатой ракеты». Более того, три державы — Россия, Турция и Иран, окружающие Закавказье — оказались вовлеченными в сирийский кризис, а участие Анкары в так называемой «арабской весне» и сирийском кризисе, по оценке Корнелла, «усугубило и произошедшие с Турцией метаморфозы, погрузили ее в смуту», подставив под сомнение возможности этой страны выступать в роли надежного партнера США в ходе реализации американской ближневосточной политики.

В этой связи некоторые американские эксперты призывают администрацию Трампа сделать сразу два шага: изменить позицию в отношении женевского переговорного процесса по сирийскому урегулированию, а также «расширить роль США в Минской группе. В случае возражений со стороны России выйти за рамки этого формата». То есть фактически завязать в единый узел ближневосточные конфликты с нагорно-карабахским. В таком случае Вашингтон, опять-таки, по мнению американских экспертов, должен вступить на путь преобразования Закавказья, превратить его в плацдарм, с опорой на который можно было бы «решать наступательные задачи на Ближнем Востоке». Но это представляется маловероятным сценарием.

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик

Другое дело, если, как прогнозирует старший научный сотрудник и заместитель директора программы по России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтон) Джеффри Манкофф, «удастся взорвать закавказский «пороховой погреб», как это было в первый раз в августе 2008 года, во второй — в апреле 2016 года. Оба конфликта потушили, первый — российская армия, второй — российская дипломатия. Но шанс ввести в жесткий клинч Азербайджан и Армению, воспользоваться этим для укрепления своего влияния в регионе у Вашингтона пока есть. На американском столе стратегических разработок в отношении Ближнего Востока имеются планы ведения масштабных и локальных военных компаний, по результатам которых США и их партнеры рассчитывают получить более сильные позиции «на выходе региональных процессов».

Речь идет и о Закавказье. В то же время объективно нынешняя траектория в регионе меняется в контексте укрепления позиций России на Ближнем Востоке. Для Москвы, если рассматривать позицию с точки зрения американской карты «Большого Ближнего Востока», Закавказье становится тылом, тогда как для Вашингтона и партнеров этот регион перестает быть буфером, становится зоной прямого соприкосновения, в том числе, возможно, и военного, с Россией. Поэтому на данном этапе для США какие-либо варианты карабахского урегулирования не имеют особого значения.

Ilgar Jafarov Карабахский конфликт. Беженцы

Аналитический центр Stratfor в этой связи рекомендует Вашингтону действовать более решительно, так как «такие бывшие советские республики, как Грузия и Азербайджан по мере изменения обстановки на Ближнем Востоке, в США и Европе демонстрируют намерения пересмотра своей внешней политики, чтобы держать все свои возможности открытыми». Посмотрим, что дальше.