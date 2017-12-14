Для начала предположим, что война на Корейском полуострове США нужна. Для дестабилизации Китая, для эскалации напряжения вокруг юго-восточных рубежей России, для блокирования азиатских морских торговых путей, для внутриполитического потребления в Америке, не важно. Просто предположим, что она нужна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корея

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Далее встает вопрос: как ее спровоцировать? Южная Корея против — от ее столицы до северокорейских рубежей снарядам дальнобойной артиллерии лететь считанные секунды, а Сеул — это целая кладезь атомных реакторов, миллионы человек населения и армия, которая в рамках соглашения прошлой корейской войны при реальном военном конфликте полностью переходит под командование Америки. Япония против тем более. Даже пресловутое «мировое сообщество» упирается вовсю. Тогда как?

Для этого в рамках традиционного англо-саксонского лицемерия необходимо подставить мирных жителей под удар и сделать из них «сакральную жертву». Простые корейцы для этого не подходят, нужно искать иностранцев. Где их взять? Нигде не нужно, они скоро сами прибудут туда со всех уголков Земли. Разумеется, речь идет о южнокорейской Олимпиаде.

Американские спортсмены на Олимпийских играх 2010 в Ванкувере

Соединенные Штаты легко могут использовать спортсменов и болельщиков в качестве живого щита, чтобы поставить Ким Чен Ына в безвыходное положение. Для этого всего лишь нужно провести типичную специальную операцию. В терминологии спецслужб: акцию «под чужим флагом». Проще говоря, представителям США необходимо совершить выстрел по Сеулу, обвинив в этом северокорейские военные силы и официальный Пхеньян. Опыта для подобного у семнадцати американских ведомств более чем достаточно.

Тогда Ын либо вынужден будет отвечать, и в этом случае погибнут иностранные спортсмены с гостями со всего мира, а значит, и США выставят КНДР врагом всего мирового сообщества, либо позволить перенести войну на собственную территорию, не задействуя второй по значимости козырь своей страны, десятки тысяч единиц длинноствольной артиллерии.

Japanvisitor.com Граница с КНДР. Республика Корея

То, что американцы способны использовать живой щит, сомнений не вызывает. Они не раз это делали и делают прямо сейчас. Что же касается гибели граждан от той или иной страны-союзницы, то здесь все еще проще. Ради своих интересов американские власти шли и не на такое.

Но главное, что делает данный сценарий вероятным вдвойне — это то, что использовать Олимпиаду в качестве политического фактора для США давно вошло в историческую традицию. В рамках последних лет они совершали это при агрессии против Южной Осетии в 2008 году, когда атака началась в разгар пекинской Олимпиады. Второй раз — на Украине в 2014 году, в период игр олимпийского города Сочи. В Рио-де-Жанейро было не до того, слишком были заняты допингом и подлянками России.

Гибель спортсменов свяжет руки и Москве, и КНР, да и в целом на подобное преступление мировому сообществу крыть будет банально нечем. Однако поскольку мы говорим о США, вариативность их планов не может ограничиваться одним сценарием. И действительно, если расширить горизонт восприятия, то становиться очевидным, что и другое решение Ына для США вполне приемлемо.

В случае, если северокорейский лидер будет сомневаться в ударе по мирным участникам Олимпиады в Южной Корее, Япония буквально подсвечивается для него в виде лакомой и доступной ответной цели. Подсвечивается не случайно, для Америки серьезный урон, нанесенный Японии — это прекрасный повод для настоящей радости. Уничтожить чужими руками глобального конкурента, что для капиталиста может быть прекраснее? К тому же здесь присутствует не только этот мотив, но еще и серьезнейшая дестабилизация всего азиатско-тихоокеанского региона. Причем без применения ядерного оружия, которое всякий раз не дает использовать эта «ненавистная Россия» с ее паритетом стратегических сил. А так — все в выигрыше. Все — это, разумеется, США.

Тут вам и создание миграционных, экологических, экономических и политических проблем Китаю и России, и ослабление экономических конкурентов — Японии и Южной Кореи, и резкое торможение роста экономики Поднебесной, и дополнительная изоляция Москвы и Пекина под видом тех, кто «не дал остановить этот безумный режим задолго до того», и, разумеется, попытка блокировки грандиозного китайского проекта Нового Шелкового Пути с ключевым участием России.

Иван Шилов ИА REGNUM Шелковый путь

Всё в этой схеме так, кроме одного. Возможной непредсказуемой реакции России. А она традиционно для США является непрогнозируемой. Но и пугает, соответственно, больше, чем все остальные, вместе взятые… Вдруг эти русские сразу после провокации возьмут Корею под военную защиту? А вдруг и китайцам напоют, чтобы те ввели контингент? И что тогда? Получится, что американцы сами толкнут Китай в военно-стратегический союз с Москвой. Опасно. Хотя до Олимпиады еще три месяца, и многое может произойти, и не только на Корейском полуострове.