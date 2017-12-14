Передача LIX, где в гостях первый в истории палестинец-магистр, который отправился в Эрмитаж музееведение изучать, чтобы позже развивать музейное дело на родине… По кличке Музей, а по имени Ауди. Стипендию в России получил, хумус мне сварил, много интересного (пусть пока на не очень хорошем русском) говорил, всех преподавателей в России покорил. В передаче он поёт песню и говорит о скаутах и бабушке. А также делится верой в культуру и музей как последнюю надежду на объединение людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда