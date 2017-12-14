



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

Политическая зима 2017/2018 обещает быть крайне интересной, сообщает «Таймер» (Одесса). Впервые после осени 2013 действующий президент Украины подвергается системной травле в ведущих западных СМИ. И происходит все это на фоне набирающих силу акций протеста противников действующей власти в Киеве. Их лидер, Михаил Саакашвили, в начале сентября 2017-го имел рейтинг в районе 1,8%, однако после ряда репрессалий со стороны власти снова стал одним из ключевых ньюсмейкеров Украины. А организованные его «Рухом новых сил» акции протеста, в октябре собиравшие лишь сотни человек, сегодня уже привлекают тысячи (по оценкам полиции) и даже десятки тысяч (по подсчетам организаторов). В общем, внешнее сходство с событиями 2013 года зримо присутствует, и сходство это слишком серьезно, чтобы объяснять его одними лишь совпадениями. «Западные партнеры» требуют сделать следующий шаг и передать им часть национального суверенитета во внутренних делах. Однако этот «логичный» путь одновременно является неприемлемым для Петра Порошенко. Под угрозой оказывается само устройство этого самого государства как «олигархической республики». Ведь как бы ни относились украинские олигархи к Порошенко лично или к любому другому на его месте, договориться с этим человеком будет явно проще, чем с кураторами «антикоррупционной вертикали» с берегов Потомака. Именно поэтому сегодня практически все ключевые игроки реальной украинской политики оказались на стороне Порошенко. Эти люди спасают, прежде всего, самих себя. Исключением являются, пожалуй, лишь Игорь Коломойский да (и то с оговорками) Дмитрий Фирташ, чьи конфликты с президентом носят уж слишком острый характер. Арсен Аваков, находящийся в весьма непростых отношениях с Порошенко, похоже, склонен поддержать его в конфликте с Вашингтоном. В 2013 году олигархический консенсус относительно будущей (незавидной) судьбы Януковича стал вторым решающим фактором, приведшим к победе «Евромайдана». Сегодня же это важнейшее условие не выполняется, и протестное движение, возглавляемое (но не вполне управляемое) Саакашвили, вынуждено «прыгать на одной ноге». Если верить социологам, то ключевым бенефициаром низвержения Порошенко станет Юлия Тимошенко. Но у Вашингтона нет ни одной причины считать, что «леди Ю» на посту президента будет более управляема, чем Порошенко — скорее наоборот. Понимает это и сам глава украинского государства, который все еще надеется найти общий язык с Вашингтоном на условиях, не нарушающих принятый на Украине статус-кво. Возможным посредником в этих переговорах называют президента Литвы Далию Грибаускайте. А пока Банковая выясняет отношения с Белым домом, украинские политики вовсю играют в собственные игры — Тимошенко, по слухам, уже подбирает платье для церемонии принятия присяги в роли шестого президента Украины. И она вовсе не намерена отказываться от своих амбиций вне зависимости от итогов переговоров Вашингтона и официального Киева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Атаман

«Надо было слышать слова простых людей в адрес президента и его кума (!) генерального прокурора, — пишет на страницах «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь) очевидец антипрезидентской акции в Киеве. — Глубину народного возмущения невозможно передать, поскольку пришлось бы использовать крайне ненормативную лексику. Слушая выступающих в воскресенье, 10 декабря, на Марше протеста за импичмент президенту, что заполнил в Киеве всю площадь Независимости, я пристально вглядывался в глаза обычных людей и скажу откровенно, что думаю и чувствую: появляется какая-то новая точка отсчета — решительность украинской народа набирает новую силу. Мне не нравятся версии разочарованных, что все было и будет впустую, ничего лучшего не произойдет. Отвечаю таким: предстоит и таки состоится! Это моя интуиция. Хотелось бы, чтобы представительство западных областей в нынешнем протесте было весомее. Было очень обидно, когда при формировании колонн на Марш протеста у знаменитого Шевченко слово «Тернополь» даже не прозвучало. Зато колонну большого протеста количественно возглавили Черкассы. Спрашиваю себя: неужели в Черкассах плохо, а в Тернополе хорошо?! Ночью в небольшом автобусе по дороге в Киев не спалось. Различные мысли роились и вытесняли друг друга. Я поймал себя на том, что есть один грех. Мой голос и голоса моей семьи (а я просил об этом!) на выборах президента достались Петру Порошенко. Теперь я решил забрать их обратно, приняв участие в протесте за импичмент. Имею на это право, потому что остался после майдана, как и все украинцы, обманутым властью. Ведь «жить по-новому», кроме автора этого слогана и его шайки, никто не стал. Для тех, кто потерял отца, сына или мужа в бессмысленной «АТО», для тех, кто стал инвалидом и унизительно для себя добивается социальной защиты, для тех, кто незаконно находится в СИЗО и тюрьмах, для тех, кто просто борется за выживание, какая жизнь наступила для них?! Кажется, такой циничной власти еще не было. До этого она была разной — подлой, лживой, уголовной, а сейчас стала особенно циничной и такой, как все предыдущие, вместе взятые. И об этом знает вся страна».

Президент Польши Анджей Дуда посетил с визитом Харьковскую область, передает «Вечерний Харьков» (Харьков). Его сопровождал Порошенко. Открывая встречу, президент Украины объяснил, почему местом для проведения двусторонней встречи выбрали именно эту область: «Харьков — город, который расположен лишь в 40 км от российской границы, и где результаты реформ мы можем продемонстрировать достаточно эффективно. Наша сегодняшняя встреча была посвящена вопросам безопасности и обороны, в том числе координации наших действий по защите от гибридной российской «агрессии». И я поблагодарил господина президента за твердую позицию Польши в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Вопросы стратегического партнерства Украины и Польши остаются неизменным внешнеполитическим приоритетом как для Киева, так и для Варшавы». Среди вопросов, которые обсудили президенты, в частности, участие Польши в работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе и координация действий в Совбезе ООН (Польша была избрана членом Совета безопасности ООН на 2018−2019 годы). Дуда заверил, что со стороны Польши Украина будет иметь поддержку в Совбезе в вопросе формата Миротворческой миссии ООН на территории Донецкой и Луганской областей: «Очень важное решение, которое необходимо провести: чтобы на Донецкой и Луганской территориях могла начать работу мирная миссия ООН, так называемые голубые каски. Мы решительные сторонники того, чтобы это была мирная миссия по всем стандартам подобных операций. Чтобы эта миссия не ограничивалась исключительно защитой представителей ОБСЕ, а была настоящей мирной миссией, оперирующей на всей этой территории». Отдельным вопросом переговоров президентов Украины и Польши стала историческая политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

За последние сто лет вторая Речь Посполитая оккупировала восточную Галицию и Волынь, изменила Украинскую Народную Республику, подписав мир с Россией, а во время Второй мировой провела «этническую чистку» на Холмщине и Берестейщине, напоминает «Сіверщина» (Чернигов). Новый премьер Польши Матеуш Моравецкий сразу после утверждения в должности заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события, как геноцид на Волыни, забывать нельзя. Что ж, с утверждением об исторической правды следует согласиться, но тогда придется вспомнить, что за последнюю сотню лет вторая Речь Посполитая сначала оккупировала восточную Галицию и Волынь, уничтожив тем Западно-Украинскую Народную Республику и отхватив значительную часть территории УНР, затем подписала союзническое соглашение с УНР, затем изменила УНР, подписав мир с Россией на условиях разделения Украины, затем проводила жесткую колониальную политику на захваченных украинских землях к востоку от «линии Керзона», затем уже во время Второй мировой войны провела силами партизанской Армии Крайовой «этническую чистку» на Холмщине и Берестейщине, затем дело дошло до Волынской трагедии, которую, впрочем, с научной точки зрения никак нельзя назвать «геноцидом»… Новому премьеру Польши стоит осторожнее обращаться со словами.

Украина уточнит и изменит нормы образовательного законодательства относительно языка обучения в школе, информирует «Збруч» (Львов). Соответствующее заявление министерство образования опубликовало в ответ на рекомендации Венецианской комиссии относительно вызвавшей споры статьи 7 закона «Об образовании», в которой говорится о том, на каком языке будут учиться украинские дети. Венецианская комиссия посоветовала Украине детальнее проработать языковой вопрос. Но ее выводы вряд ли поставят точку. Очевидно, следующий этап споров ждет Украину в начале следующего года, когда в правительство передадут законопроект «Об общем среднем образовании». В соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, участниками диалога обязательно должны быть представители национальных меньшинств. Однако и без международного участия вряд ли обойдется. Так, пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил на днях, что «давление на Украину явно растет ввиду того, что две важные международные организации поддержали критику Венгрии относительно украинского закона «Об образовании». После заявления высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и предварительного доклада Венецианской комиссии было окончательно доказано, что это не просто венгерская проблема, а европейская». Очевидно это означает, что Венгрия — а возможно, и другие соседи — захотят принимать участие в консультациях по языковому вопросу. По крайней мере, чтобы Украина учитывала их мнение. Поэтому расслабляться министерству образования рано.

Организации венгров Украины отреагировали на заключение Венецианской комиссии, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). Заявление по сему поводу подписали председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Брензович, епископ Закарпатской реформатской церкви Зан-Фабиан, председатель Демократического союза венгров Украины Зубанич, епископ Мукачевской диецезии Римско-католической церкви Майнек, председатель Закарпатского венгерскоязычного педагогического общества Орос, митрофорный протоиерей Береговского (венгерского) деканата Мукачевской греко-католической епархии Демко. В нем говорится следующее: «Мы считаем важным то, что Венецианская комиссия квалифицирует как оправданные наши критические замечания, согласно которым нормативный текст статьи 7 закона «Об образовании» принципиально отличается от того текста, относительно которого проводились переговоры с организациями меньшинств; нормы, которые взяли законную силу, значительно уменьшают возможности обучения на языках меньшинств, а также это является непропорциональным вмешательством в существующие права национальных меньшинств; соблюдение соответствующих международных и конституционных положений имеет существенное значение при введении в действие всеобъемлющих реформ, которые касаются уже существующих и хорошо обоснованных прав национальных меньшинств. Мы в полной мере согласны с заключением Венецианской комиссии, согласно которому правильным решением, наверное, стало бы внесение изменений в статью 7 и замена настоящего положения на более уравновешенный и четче сформулированный текст. Вместе с тем некоторые положения заключения являются непонятными для нас и не поддаются интерпретации. Так, например, мы не можем понять пункты 116 и 117, согласно которым положения статьи 7, которые сужают права и являются дискриминационными, могут быть исправлены специальным законом, который является зависимым от базового закона, потому что таким образом возникало бы неразрешимое правовое противоречие. Нам непонятно, на чем базируется пункт о том, что украинская власть намерена кроме изучения языков меньшинств обеспечить обучение других предметов на этих языках, а также то, что на консультациях, которые в будущем будут проведены, могут быть созданы соответствующие гарантии относительно этого. Ведь действия украинских властных институтов свидетельствуют об обратном, особенно учитывая то, что на Украине не существуют ни правовые, ни институциональные условия такого диалога. Учитывая изложенное, мы считаем, выводы Венецианской комиссии заслуживают поддержки, хотя они обеспечивают лишь частичное решение проблем, указанных в аналитической части заключения. С нашей стороны мы сделаем все для его реализации, хотя осознаем, что шансы на это в нынешних украинских политических условиях являются минимальными. Вместе с тем мы еще раз подчеркиваем, что, с нашей точки зрения, удовлетворительное решение этого вопроса, что касается интересов существования нашего сообщества, наши организации и в дальнейшем видят в изменении статьи 7 закона Украины «Об образовании» согласно Конституции и законам Украины, а также международных обязательств и уважения полученных национальными меньшинствами прав».

Закарпатцев, которые работают в Чехии и в других странах Европы с польскими визами, ждут проблемы, предупреждают «Новини Закарпаття» (Ужгород). В январе 2018 года иностранцев, у которых есть работа в Польше, ожидают некоторые изменения законодательства, регулирующего пребывание в стране и условия трудоустройства. При изменении типа трудового договора иностранцам не нужно будет повторно проходить процедуру легализации пребывания в Польше. Будет ограничен перечень юридических лиц, которые могут оформлять разрешения на работу. Всех работодателей и работников станут вносить в специальный реестр, где будут указаны факты нарушений с их стороны. Например, когда мигрант получает разрешение на работу, но не использует его. Вводится новый документ — разрешение на сезонную работу, которое будут выдавать старосты. Процедура его выдачи немного проще, однако работодатель должен объяснить старосте, почему он берет на работу именно мигранта, а не поляка. Эти нововведения коснутся многих закарпатцев, которые получили польские рабочие визы, но трудятся в Чехии или других странах ЕС. Создав базу данных иностранных работников, работающих в Польше, миграционная служба легко «вычислит» всех, кто получил рабочую визу, но в стране не работает. И этот человек визы больше не получит.

А.И. Манастырский. Гуцулы-колхозники. 1950 г

Украина пахнет атмосферой эмиграции, констатирует «Подолянин» (Каменец-Подольский). За границу ежедневно выезжают десятки высококвалифицированных украинцев. Впервые тревогу забили украинские бизнесмены. На актуальность вопроса в конце концов обратил внимание и Порошенко. Во время встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты и Союза украинских предпринимателей он рассказал, как удержать рабочую силу на родине. По его мнению, все очень просто — платите работникам больше! Впрочем, если для президента решение очевидное, то в городах — это целая катастрофа. Потому что не все предприятия и предприниматели потянут зарплаты с четырьмя нулями. Не является исключением и Каменец-Подольский, где вообще трудно найти хоть какую-то приличную работу, не то что с солидной зарплатой. Собственно, эта самая причина и толкает каменчан покидать насиженное место и искать благ в мире. В то время как в городе работу квалифицированного работника оценивают от 3200 до 8000 гривен, за рубежом суммы измеряются сотнями евро — 800−1500. Особенно остро нехватка кадров ощущается среди рабочих профессий. Ведь юристов, экономистов и менеджеров пруд пруди, а квалифицированных газосварщиков, токарей и фрезеровщиков мало того что единицы, так и те уезжают. Как отмечают в городском Центре занятости, 50% безработных снимаются с учета и говорят, что едут за границу. Больше всего это стало ощутимо с начала принятия безвизового режима.

«Подсушить» голубое топливо из Стрелковского газового месторождения пока удается плоховато, переживает «Новий день» (Херсон). Хотя сушильное оборудование на входе в газовую магистраль компания «Черноморнефтегаз» после многочисленных жалоб и установила, частицы морской воды все равно проникают в трубы, из-за чего газ превращается в некое подобие «газировки». Зимой вода в магистрали может замерзать, слипаться в пробки и останавливать циркуляцию голубого топлива. Поэтому «Херсонгаз» экстренно принимает предупредительные меры. У каждого населенного пункта, «запитанного» от Стрелковского месторождения (от села Стрелковое до города Геническа), установили влагосборники, куда стекает вода из магистрали. Их обслуживание увеличивает стоимость газа, а дополнительные расходы транспортировщику никто не компенсирует. Поэтому «Херсонгаз» уже предложил «Черноморнефтегазу» свои услуги по наладке работы сушильного оборудования. Если же и это не поможет, придется решать, кто будет возмещать расходы за дополнительную очистку газа — конечные потребители или его поставщик.

Днепропетровщину всколыхнул вопиющий случай, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). В Синельниковском районе неизвестные сожгли авто Алексея Шумака, гражданина России, который вместе с семьей из-за проукраинских взглядов был вынужден покинуть свою страну и переехать на Украину. На автомобиле была украинская символика — «вышиванка», эмблема «ПТН ПНХ» и трезубец. Шумак раньше жил в Санкт-Петербурге. Когда произошла «аннексия» Россией Крыма, а в Донбасс «вторглись» российские войска, он стал открыто выступать против действий своего государства. Уже 2015 год Алексей вместе женой и дочерью встретили в Киеве. «В апреле мы официально подали заявление на получение статуса беженцев в Государственную миграционную службу Украины, — говорит он. — По законодательству эта инстанция должна рассмотреть дело в течение 2−3 месяцев. Но на самом деле такие дела рассматриваются годами. В конце 2016 года миграционная служба нам отказала. Аргумент был такой: Россия — демократическое государство, которое способно защитить своих граждан. Это был не побег, а плановый переезд, и нет никаких документальных подтверждений, что нас преследовали». Для Алексея такое решение непонятно. Ведь если в странах ЕС статус беженца обязывает давать жилье, платить пособие, то на Украине такие законы отсутствуют.

Richard Hopkins Горящая машина

В Полтаве арабы протестовали против признания Иерусалима столицей Израиля, извещает «Полтавщина» (Полтава). В областном центре прошла немногочисленная акция протеста, которую устроили студенты из арабских стран возле театра имени Гоголя. Арабская молодежь вышла с плакатами, лозунгами типа «Єрусалим — арабське місто!», а также с флагом Палестины. Алишрафи и Амир высказали свои доводы: признание Иерусалима, где находятся много мусульманских святынь, столицей Израиля, может привести к войне на Ближнем Востоке.

Самой популярной темой обсуждения в соцсетях стала главная елка страны, которую установили на Софийской площади, утверждает «Курс» (Ивано-Франковск). Из-за плохого вида новогоднее дерево назвали символом коррупции и разгильдяйства. Выяснилось, что главную новогоднюю елку везли в Киев с приключениями целых пять дней. При транспортировке повредили настолько, что ее не узнали. Директор КП «Ивано-Франкивськоблагролис» Олег Олейник подтвердил, что елка их: «Ее можно узнать по макушке. Знали бы мы, что ее в такое превратят, вообще не отправляли бы. Мы так старались, чтобы не испортить. Сутки на морозе 12 человек работали. Аккуратно краном срезали, положили на трейлер, который, мягко говоря, был не совсем удачным, его длина — 28 метров, а елки — 30 м. Компания-перевозчик хотела на этой транспортировке сделать себе рекламу, а в результате получила антирекламу». Олейник утверждает, что проблемы с елкой возникли еще и потому, что компания выбрала неправильный маршрут для транспортировки, поехали через Стрый, а надо было через Галич, где меньше мостов. А также в Киеве было принято решение, что везти елку КрАЗом лучше, чем Volvo, но, правильнее было перевозить ее по воздуху на вертолете. Игорь Добруцкий, который является организатором новогодних праздников, рассказывает, что приключения елки начались еще в Карпатах, где был снегопад, из-за которого машина попала в аварию, зацепила фуру, которая стесала на елке 18 главных ветвей и около 70 мелких (всего на дереве 360 веток).