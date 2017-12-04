Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 10 декабря составляли порядка 15,657 млн кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ со 2 декабря сократились на 343 млн кубометров. С начала отопительного сезона Украина «сожгла» порядка 1,267 млн кубов топлива.

Глава наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук раскритиковал проект т.н. газового хаба. В конце ноября о нём громко заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион. Заявил, как оказалось, не сам, а с подачи менеджеров «Нафтогаза Украины».

«Ложь «Нафтогаза» каждый раз становится всё более наглой и тупой. На этот раз в «Нафтогазе» придумали мифический украинский газовый хаб и попытались эту «туфту» втюхать народу Украины. К сожалению — для Коболева и «Нафтогаза» — закончились уже даже придуманные реформы, существующие только в головах руководства «Нафтогаза». Теперь настало время буйных фантазий о газовых хабах на Марсе… Люди, которые возглавляют эту компанию, потеряли чувство реальности», — комментирует специалист.

Газ. Украина

Экспрессия эксперта имеет своё объяснение. В «Нафтогазе», случайно или намеренно, выдали идею (далеко не факт, что она будет реализована) «хаба» за проект, который уже вот-вот будет реализован. Между тем, как пишет в своём материале журналистка проекта mind.ua Светлана Долинчук, на создание первого европейского газового хаба — NBP (National Balancing Point) в Великобритании — ушло более 10 лет. И это в условиях отсутствия конкуренции с аналогичными хабами, при стабильной рыночной экономике, а также в условиях благоприятного политического климата как внутри страны, так и на международной арене.

На этом перечень маниловских планов компании не заканчивается. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала «Прямой» рассказал о планах управлять газотранспортной системой Украины в партнёрстве с итальянской Snam:

«Мы ведем переговоры с компанией Snam — это итальянский газотранспортный оператор. Подход очень простой — если Snam, итальянская компания, которая раньше была дочерней компанией ENI… если они будут партнёром в управлении ГТС, тогда та же ENI будет доверять украинской ГТС, и гораздо больше шансов, что они будут покупать газ на российско-украинской границе».

Продажа газа на российско-украинской границе — один из фетишей нынешней команды «Нафтогаза». И во многом как раз на этой идее основывается тот самый газовый хаб, который «Нафтогаз» поспешил представить в конце ноября.

Однако, несмотря на критику экспертов, идея продолжает жить в головах чиновников. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на полном серьёзе говорит о том, что к 2020 году Украина прекратит импорт газа вообще. При этом в текущем году она довольно существенно его нарастила — до 13,95 млрд кубометров по итогам января — ноября (+39% к аппг).

Т.е. прекратить, конечно, можно. Однако для этого придётся дать чёткий ответ, чем правительство собирается заместить 15 млрд кубометров, импортируемых сегодня. Между тем ответов нет, есть только декларации.

Согласно официальной информации, за 11 месяцев 2017 года газодобывающие компании Украины добыли 19,34 млрд кубометров газа (+754 млн к аналогичному периоду прошлого года).

Более 83 млрд кубометров газа прокачала Украина через свою ГТС в направлении Европы в январе — ноябре текущего года. Это на 15,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Однако декабрь преподносит «Нафтогазу» неприятные сюрпризы. 12 декабря случился взрыв на газоперекачивающей станции в Баумгартене (Австрия). Это означает, что до полной починки этой станции транзит газа через Украину очень сильно уменьшится. Любопытно, что буквально за неделю до этого Украина начала импорт газа из Австрии.

Взрыв не только скажется на доходах Украины от транзита, но и может нанести Украине прямые потери. Дело в том, что после взрыва цены на газ пошли вверх.

«Если ситуация затянется, это грозит вылиться в повышение цен на газ для украинских газовых трейдеров. Ни один наш трейдер — кроме разве что «Нафтогаза» — голубое топливо по долгосрочным контрактам не закупает. Львиная доля работает по краткосрочным. Соответственно, повышение цен на мировых рынках затронет их и их потребителей», — такой комментарий соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич дал изданию «Вести Украина».

Электроэнергия

Компания EuroCape заявила о планах строительства крупной ветроэлектростанции в Запорожской области Украины. Заявленная стоимость проекта — 560 млн долл., на которые EuroCape собирается установить ветряки General Electric суммарной мощностью 225 МВт. В случае успеха возможна реализация второй очереди проекта (ещё +275 МВт). Сроки реализации проекта пока неизвестны, в настоящее время компания собирает кредитные средства — ожидается, что в проект войдут не менее трех крупных инвесторов.

Строительство ветропарка установленной мощностью 200 МВт планирует и ДТЭК Рината Ахметова, который ранее уже реализовывал проекты в этой области.

«В следующем году мы планируем начать реализацию проекта в Днепропетровской области мощностью 200 МВт», — сообщила руководитель департамента по экологической безопасности «ДТЭК Энерго» Ирина Вербицкая в комментарии «Сегодня».

У компании уже имеется ветропарк аналогичной мощности, работающий с 2014 года.

11 декабря в «ДТЭК-Энерго» отчитались о прибытии очередного судна с южно-африканским углём для ТЭС компании.

«Порт «Южный» принял балкер GENCO RAPTOR с 75 тыс. тонн угля из ЮАР. Это уже восьмое судно с импортным антрацитом, который направится на склады теплоэлектростанций ДТЭК для обеспечения стабильного энергоснабжения промышленности и населения Украины. Весь объем топлива направится на ДТЭК Криворожская ТЭС. Запасы угля на станции 11 декабря составляют 75 тыс. тонн», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в настоящее время на Криворожской ТЭС работает два энергоблока суммарной мощностью 330 МВт. Прямо-таки роскошь по нынешним временам, обычно ТЭС на антраците стараются обойтись одним блоком. Однако станция, помимо прочего, задействована в обеспечении стабильности всего Днепровского энергоузла, поэтому обойтись одним блоком не получается.

Таким образом, с конца мая на Украину прибыло уже 600 из 675 тыс. тонн импортного угля, законтрактованных компанией после подписания президентом Украины Петром Порошенко указа о начале транспортной блокады Донбасса в марте 2017 года.

ИА Красная Весна Вагоны с углем. Шахта Скочинского. Донецк. ДНР.

Кстати о Порошенко. 7 декабря на энергорынке случилась настоящая революция, которую мало кто заметил. Парламент поддержал законопроект №7342, которым предлагалось предоставить главе государства право самостоятельного назначения членов Нацкомиссии по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Фактически тем самым именно Порошенко де-факто стал главным энергетиком Украины. В настоящий момент пустых кресел в НКРЭКУ четыре. Всего же их семь, при этом компания ответственна за политику в энергетике страны, т. е. прямо или косвенно влияет на рынок, оцениваемый в 0,5 трлн грн.

Право назначать членов НКРЭКУ — временное, на три месяца. Однако поскольку четыре из семи кресел вакантны, то, назначив туда своих людей, Порошенко сможет творить до середины марта с энергетикой почти всё, что пожелает. Более того, если по прошествии трех месяцев новый конкурс не состоится и места в НКРЭКУ снова окажутся вакантны, он назначит туда своих людей ещё на три месяца — и так до бесконечности. По последней информации, Порошенко подписал закон, следовательно, назначений можно ожидать в самое ближайшее время.

Одна из причин, по которой НКРЭКУ следовало взять под контроль, — стоимость электроэнергии. Глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк уже неоднократно предупреждал, что с 1 января промышленный сектор ждёт повышение тарифа на 10−15%. Однако до тех пор, пока в НКРЭКУ не было кворума, он физически не мог бы утвердить это решение.

Всё это будет иметь довольно неожиданные последствия.

«Поскольку электроэнергия очень дорогая и содержать теплицы невыгодно, у нас закрывают производители помидоров и огурцов свои предприятия. Огурцы и помидоры к нам будут завозиться из Турции, Азербайджана и других стран», — сообщил «Голос.ua» генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Уголь

Осенью в «ДТЭК-Энерго» заявили, что также будут покупать уголь в США. Однако не антрацит, а газовый уголь (которого достаточно есть и на украинской территории). Речь шла о довольно небольшой партии (150 тыс. тонн). Такой уголь Украина добывает сама, однако в компании объяснили закупку соображениями дефицита: мол, всё равно не хватает. Однако, как оказалось, были и другие причины.

«Содержание серы в угле из США — 3,3%. Это почти в 3,5 раза больше, чем допустимая сера (в угле) в Роттердаме. Это некачественный и экологически супервредный уголь, и он запрещён к сжиганию почти во всех странах Европы. Такой уголь неликвидный и продается с большим дисконтом», — такую оценку эксперта Андрея Геруса приводит etcetera.media.

Таким образом, в компании банально сэкономили, закупив откровенно некачественный уголь.

Упомянутый экспертом запрет неслучаен и принят после т.н. Великого Смога в Великобритании (1952 г.). Тогда сочетание погодных условий (низкая температура, безветренная погода) и продуктов сгорания угля привели появлению густого смога, накрывшего Лондон почти на неделю и ставшего причиной смерти по меньшей мере четырех тысяч человек — маленьких детей, стариков, страдающих лёгочными заболеваниями.

Впрочем, дефицит угля — тоже не выдумка. Добыча энергетического угля на Украине в январе — октябре едва превысила 22 млн тонн. Это на 3,14 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Настоящие же проблемы начнутся в случае, если, столкнувшись с ростом спроса на уголь марки «Г» (из-за стратегии замены антрацита на уголь газовых марок) и одновременной неспособностью наращивать добычу, на Украине примут решение завозить такой небезопасный уголь массово.

Более того, с такими темпами падения добычи импорт вскоре может догнать собственную добычу. Согласно данным Государственной фискальной службы, в январе — ноябре Украина закупила за рубежом 17,3 млн тонн угля на сумму 2,43 млрд долл. Свыше 56% поставок по прежнему приходятся на Россию, около 25% — на США. На третьем месте (+6%) — Канада. При этом 5,3 млн тонн прибыли на Украину морем (приняты портами), что на 55% больше, чем год назад.

Какими темпами должна расти добыча (или импорт) угля марки «Г», можно прикинуть, исходя из падения потребления антрацита.

«Если мы раньше в год потребляли более 9 млн тонн угля марки «А», то уже по итогам этого года это будет около 5 млн тонн. Если в ноябре прошлого года Украина потребляла 806 тыс. тонн угля марки «А», то уже в этом году этого же месяца — 532 тыс. тонн», — сообщает вице-премьер Владимир Кистион.

Итого: +4 млн тонн, если пренебречь разницей в теплотворной способности. С учетом падения добычи получаем более 7 млн тонн. Большая часть этого дефицита сегодня компенсируется интенсивной работой АЭС, однако это не бесконечный ресурс.

Пока же в правительстве пытаются справиться с проблемой косметическими улучшениями. В начале декабря Кабмин одобрил создание национальной угольной компании, которая объединит 33 государственные шахты.

«Создание государственного предприятия «Национальная угольная компания» позволит оптимизировать структуру угледобывающих предприятий путем создания единого юридического лица, сконцентрировать трудовые и материальные ресурсы, достигнув их высокой эффективности и обеспечив публичность и прозрачность работы угледобывающих предприятий», — говорится в решении правительства.

Эксперты же предполагают, что в дальнейшем компания будет преобразована в акционерную, т. е. подготовлена к полной или частичной приватизации, а на текущем этапе слияние шахт в одну компанию необходимо для их очистки от долгов. Такую версию выдвинул Дмитрий Марунич в комментарии украинской редакции «Комсомольской правды».

Кстати, идея не нова. Госкомпания «Уголь Украины» формально существует до сих пор. Правда, уже без активов, зато с долгами почти на 100 млн долл.

Народные депутаты Украины к концу года внезапно начали разбираться в том, кто же виноват в транспортной блокаде Донбасса, из-за которой на покупку угля Украине приходится тратить почти 2,5 млрд долл. за неполный год.

«Я голосовала за снятие [Егора] Соболева с должности председателя комитета, потому что не прощу ему ослабления государства из-за так называемой «блокады». Когда предприятия на оккупированной территории, которые платили налоги в украинский бюджет и поставляли продукцию и Украине, благодаря усилиям Cоболева и [Семена] Cеменченка перешли под контроль [Сергея] Курченко. Теперь наш антрацит Курченко продает в Польшу, налоги идут в бюджет РФ, а мы покупаем уголь в США по дважды большей цене. Политик, который ставит интересы своей короны и амбиций выше интересов государства, — для меня пустое место», — с такой эмоциональной речью выступила депутат Татьяна Черновол.

Вот так. И года не прошло, а до украинских политиков что-то начало доходить.

Нефть

Ноябрьский транзит топлива через территорию Украины тянет на рекорд — 79 тыс. тонн (для сравнения: 9,7 тыс. тонн в ноябре 2016 года). Таким образом, под конец года транзит нефти значительно вырос, составив 15,5% от показателя за январь — ноябрь (510 тыс. тонн, что на 57% больше, чем за аппг). Объясняется это подготовкой европейских стран к зиме: более 70 из этих 79 тыс. тонн — белорусский мазут, отправленный в Сербию.

Ukrnafta.com Нефтяной насос. Украина

Компании «Укрнафта» удалось уладить свой конфликт с Госслужбой недр и геологии по поводу продления лицензий на добычу нефти на ряде месторождений. Сообщается, что компания уже возобновила добычу на шести ранее законсервированных месторождениях, скважины (132) постепенно вводятся в работу. Правда, представители компании отмечают, что консервация принесла им существенные убытки, так что разбирательства, видимо, продолжатся.

«На нескольких газовых месторождениях восстановить предыдущий уровень добычи, вероятно, уже невозможно… В том числе из-за ухудшения эксплуатационного качества пластов вследствие консервации скважин, низкого пластового давления, неисправности оборудования», — утверждает заместитель председателя правления компании Маврикий Калугин.

Компании «Укртатнафта» в 2017 году не удалось выйти на запланированный уровень поставок нефти из Азербайджана (1,3 млн тонн в год). К концу ноября компания получила только 684 тыс. тонн. Ещё 85 тыс. прибыли в Одесский МТП 7 декабря. Вполне возможно, что этот танкер станет последним в этом году. Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в материале для издания «Зеркало недели» связывает довольно существенную недопоставку с национализацией «Приватбанка» в конце прошлого года, потянувшей для условной группы «Приват» финансовые трудности.

В целом же морской импорт нефтепродуктов в январе — ноябре вырос до 766,6 тыс. тонн (+8,9 к аппг). Более 43% от этого объёма были импортированы через порт Николаева.