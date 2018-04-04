11 декабря после обеда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял целый ряд кадровых решений.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Председатель Конституционного суда Игорь Рогов ушел на пенсию. Председатель Верховного суда Кайрат Мами стал председателем Конституционного суда. Генеральный прокурор Жакип Асанов стал председателем Верховного суда. Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров стал генеральным прокурором. Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев стал председателем соответствующего агентства.

Хотя слухи о возможности таких перестановок в стране появились еще летом (упоминалось, что Асанов станет председателем Верховного суда, а Кожамжаров — генеральным прокурором), но они все равно стали неожиданностью — ожидалось, что ротацию проведут после 16 декабря. Что же эти перестановки означают и чем они вызваны?

Увольнение

Не секрет, что у общества в Казахстане правоохранительная служба и суды вызывают мало доверия. И это сказывается на доверии к власти в целом, порождая экстремизм и терроризм, что в условиях падения реальных доходов населения становится проблемой. Перемены к лучшему в этой сфере — вопрос безопасности и стабильности. При этом система власти в стране персонифицирована, поэтому изменения в ведомстве традиционно начинаются со смены руководителя, который приходит со своим пакетом идей и реформ.

Итак, кто же стал объектом перестановок на этот раз?

Игорю Рогову уже 67 лет. Ему уже один раз продлевали срок пребывания в должности, несмотря на пенсионный возраст. При этом в стране наблюдается тренд на омоложение государственного аппарата. Кроме того, надо было найти должность для Кайрата Мами. Поэтому Рогову позволили удалиться на покой.

Кайрат Мами, хотя и занимался реформой Верховного суда, однако не смог повысить доверие к нему у общества. Причиной стала опять же персонификация: для того чтобы люди поверили в реформы, необходимо много и ярко выступать публично, чего не делал Мами. Также надо помнить о том, что недавно зять Кайрата Мами Аскар Жумагалиев был назначен вице-премьером, так что мог возникнуть вопрос о балансе — не слишком ли много полномочий сосредоточено в руках у членов одной семьи.

Parlam.kz Кайрат Мами

Жакип Асанов в бытность свою генеральным прокурором сумел изменить отношение населения к этому государственному ведомству, не в последнюю очередь за счет личной харизмы. Видимо, поэтому и было принято такое решение назначить его председателем Верховного суда. Мешать Асанову будет отсутствие опыта работы судьей, но так как в Казахстане судья в большинстве случаев выносит решение на основе того, что говорит прокурор, то это несущественный недостаток.

Причин для перемещения Кайрата Кожамжарова в Генеральную прокуратуру может быть две: необходимость ориентировать прокуратуру на работу против нарушителей закона в высших эшелонах государственного аппарата, что Кожамжаров очень хорошо умеет, а также попытка предотвратить разгорающийся конфликт между КНБ и Национальным бюро по борьбе с коррупцией по поводу пересмотра итогов Хоргосского дела, когда финполиция арестовала группу сотрудников КНБ, покрывавших контрабандистов. Новая межведомственная война силовиков сейчас никому не нужна.

Назначение Алика Шпекбаева председателем Агентства по делам государственной службы было закономерным. В последнее время он сумел справиться с четырьмя крайне важными для государственных ведомств миссиями:

постоянные выезды во все регионы с контролем работы государственных учреждений вместе с общественниками;

внешний анализ коррупционных рисков по 16 отраслям экономики;

подготовка плана антикоррупционных мероприятия на 2018−2020 годы, где внесли свой вклад госорганы, бизнесмены и 283 общественных организации;

работа в области борьбы с коррупцией и улучшению госуправления за рубежом.

В ближайшее время силовой блок будет адаптироваться к новому руководству и его идеям. Не исключено, что именно он станет основным ньюсмейкером в 2018 году, отодвинув гражданские ведомства.

Pvl.kyzmet.gov.kz Алик Шлекбаев

Ниже приведены краткие биографии участников кадровых перемещений.

Игорь Рогов родился 17 мая 1950 года в Азербайджанской ССР, в Баку.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Юридический факультет КазГУ им. С.М. Кирова (08.1968−07.1973), специальность «Юрист».

Научные звания, степени, деятельность: доктор юридических наук, тема диссертации «Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и криминологическое исследование)» (1991).

Трудовой стаж:

Следователь Ауэзовского районного отдела внутренних дел г. Алма-Аты (08.1973−04.1975);

Ассистент, старший преподаватель, заместитель декана, доцент юридического факультета Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (04.1975−05.1990);

Консультант Государственно-правового отдела канцелярии президента Казахской ССР (05.1990−01.1991);

Старший референт государственно-правовой референтуры аппарата президента Казахской ССР (01.1991−08.1991);

Старший референт государственно-правового отдела аппарата президента и Кабинета министров Республики Казахстан (08.1991−04.1992);

Заведующий сектором правоохранительных органов Государственно-правового отдела аппарата президента и Кабинета министров Республики Казахстан (04.1992−07.1992);

Заместитель председателя Конституционного суда Республики Казахстан (07.1992−09.1995);

Помощник президента Республики Казахстан (09.1995−04.1997);

Советник президента Республики Казахстан (04.1997−09.2000);

Министр юстиции Республики Казахстан (13.09.2000−29.01.2002);

Заведующий государственно-правовым отделом — заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан (31.03.2004−15.06.2004);

Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан (15.06.2004, 06.2010, переутвержден с 14.06.2016−11.12.2017)

Кайрат Мами родился 9 мая 1954 года в КазССР; Алма-Атинская область; Джамбульский район; с. Джамбул.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Казахский государственный университет им. Кирова (1976−1981), юрист-правовед; судья высшего квалификационного класса (12.2002), государственный советник юстиции 1-го класса (07.05.2010).

Научные звания, степени, деятельность: доктор юридических наук, тема диссертации: «Конституционная законность и судебная власть в Республике Казахстан: основные тенденции и приоритеты» (2003).

Трудовой стаж:

Судья, заместитель председателя, председатель Гурьевского областного суда (08.1981−10.1990);

Судья Верховного суда Республики Казахстан (11.1990−04.1993);

Председатель Алма-Атинского городского суда (04.1993−11.1995);

Председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан (11.1995−04.1996)

Исполняющий обязанности председателя Верховного суда Республики Казахстан (04.1996−06.1996);

Исполняющий обязанности председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан (08.1996−10.1996);

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан (10.1996−01.1999);

Вице-министр юстиции Республики Казахстан (01.1999−08.1999);

Заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан — заведующий Государственным правовым отделом (08.1999−08.2000);

Председатель Верховного суда Республики Казахстан (с 01.09.2000, постановлением Сената Республики Казахстан от 14.09.2005 года № 165 переизбран на должность председателя Верховного суда Республики Казахстан) (14.09.2005−03.04.2009);

года № 165 переизбран на должность председателя Верховного суда Республики Казахстан) (14.09.2005−03.04.2009); Генеральный прокурор Республики Казахстан (03.04.2009−04.2011);

Председатель Сената парламента Республики Казахстан (с 04.2011; переизбран — 24.11.2011−16.10.2013);

Председатель Верховного суда Республики Казахстан (10.2013−12.2017);

Председатель Конституционного совета Республики Казахстан (с 12.2017)

Жакип Асанов родился 17 августа 1963 года в КазССР; г. Кзыл-Орда.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (1985), юрист.

Parlam.kz Жакип Асанов

Трудовой стаж:

Стажер Кзыл-Ординской областной коллегии адвокатов (1985−1986);

И.о. старшего прокурора города Кзыл-Орды, помощник, старший помощник прокурора, начальник отдела Кзыл-Ординской области (1986−1993);

Старший прокурор Управления общего надзора, начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства о банках, финансово-кредитных отношениях и в контролирующих органах Управления общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1993−1994);

Консультант, заведующий сектором отдела обеспечения законности, правопорядка и судебной реформы администрации президента Республики Казахстан (11.1994−11.1996);

Первый заместитель начальника Управления налоговой полиции по Южно-Казахстанской области (1996);

Старший помощник генерального прокурора — заместитель начальника, начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере, начальник Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1997−2001);

Первый заместитель прокурора города Алма-Аты (02.2001−02.2002);

Прокурор Павлодарской области (02.2002−27.06.2003);

Вице-министр юстиции Республики Казахстан (27.06.2003−03.06.2005);

Председатель Совета директоров АО «Казахстанские Коммунальные Системы» (06.2005−03.2006);

Заместитель исполнительного директора Общенационального союза предпринимателей и работодателей «Атамекен» (06.2005−03.2006);

Президент и член совета директоров АО «Корпорация «Ордабасы» (20.03.2006−27.08.2007);

Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан (06.09.2012−25.04.2016);

Генеральный прокурор Республики Казахстан (25.04.2016−12.2017);

Председатель Верховного суда Республики Казахстан (с 11.12.2017).

Кайрат Кожамжаров родился 24 марта 1965 года в КазССР; г. Джамбул.

Transparencykazakhstan.org Кайрат Пернешович Кожамжаров

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Ленинградский Государственный университет имени А. А. Жданова (1987), юрист.

Трудовой стаж:

Служба в органах прокуратуры г. Джамбула и Джамбульской области (1987−1995);

Дознаватель, начальник отдела, заместитель начальника Хоргосской таможни (09.1995−1998);

Финансовый директор ТОО «Озон — Мелайн» (1998−1999);

Старший инспектор по особо важным делам, заместитель начальника 2-го управления Комитета налоговой полиции министерства государственных доходов Республики Казахстан, заместитель начальника следственного управления Комитета налоговой полиции министерства государственных доходов Республики Казахстан (07.1999−02.2002);

Начальник управления расследований агентства финансовой полиции Республики Казахстан (02.2001−02.2002);

Заместитель начальника по следственной работе Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по городу Алма-Ате (02.2002−05.2004);

Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Актюбинской области (05.2004−01.2007);

Заместитель председателя агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (01.2007−12.12.2008);

Председатель агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (12.12.2008−01.2012);

Аким Акмолинской области (01.2012−01.2013);

Помощник президента — секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (01.2013−06.08.2014);

Председатель агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (06.08.2014−12.2015);

Председатель Национального бюро по противодействию коррупции министерства по делам государственной службы РК (11.12.2015−09.2016);

Председатель агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (13.09.2016−12.2017);

Генеральный прокурор Республики Казахстан (с 11.12.2017)

Алик Шпекбаев родился 4 июля 1957 года в КазССР, Алма-Атинская область, Каскеленский район, пос. Красный Восток (ныне — Акжар).

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Чимкентская специальная средняя школа милиции МВД СССР (1980), Карагандинская высшая школа МВД СССР (1987), Академия МВД РФ (1991−1992), юрист.

Научная деятельность, звания: кандидат юридических наук, тема диссертации «Проблемы взаимодействия органов внутренних дел стран Центральной Азии в борьбе с организованной преступностью и экстремизмом (терроризмом)» (2005).

Трудовой стаж:

Начальник отряда, инспектор оперчасти ИТК-71, инспектор оперчасти учреждения СИ-1 УВД Алма-Атинского облисполкома (1980−1984);

Оперуполномоченный, старший оперуполномоченный ОУР Каскеленского РОВД (1984−1988);

Начальник Каскеленского поселкового отдела милиции (1988−1989);

Начальник Балхашского РОВД (1989−1991);

Начальник управления криминальной милиции, начальник УУР УВД Алматинской области (1992−1994);

Начальник Каскеленского РУВД (1994−1995);

Заместитель начальника УГСК по Алма-Атинской области, начальник управления расследований особо опасных преступлений ДГСК по Алма-Атинской области (1995−1997);

Начальник управления по раскрытию преступлений против личности, заместитель начальника ГУБОП, начальник ГУУР — первый заместитель начальника департамента криминальной полиции министерства внутренних дел Республики Казахстан (1997−2000);

Начальник УВД Алма-Атинской области (05.2000−11.2003);

Вице-министр внутренних дел Республики Казахстан (11.2003−05.11.2008);

Заведующий отделом правоохранительной системы администрации президента Республики Казахстан (05.11.2008−08.2014);

Заместитель председателя агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (08.2014−12.2015);

Заместитель председателя Национального бюро по противодействию коррупции РК (12.01.2016−09.2016);

Заместитель председателя агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (09.2016−12.2017);

Председатель агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (с 11.12.2017)

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