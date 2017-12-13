The Hill: Вашингтон упустил из виду важный аспект борьбы с Ираном
В Вашингтоне уделяют слишком много внимания ядерным центрифугам и баллистическим ракетам Ирана, забыв одну простую истину: распространители ядерного оружия также являются и преследователями по отношению к собственному народу. Еще одним примером может послужить Северная Корея. Администрация президента США Дональда Трампа и Конгресс разрабатывают новую стратегию борьбы против Ирана. Вашингтону следовало бы обратить свое внимание на поддержку иранских оппозиционных сил, пишет Джеки Уолкотт в статье для The Hill.
Совсем недавно Трамп отказался подтвердить, что Иран соблюдает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), подписанного в 2015 году. Глава Белого дома заявил, что Иран ускорил реализацию своей ракетной программы и расширил поддержку регионального террора, начиная с Йемена и заканчивая Сирией.
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Сейчас Конгресс работает над внесением изменений в ядерную сделку. В октябре 2017 года палата представителей Конгресса одобрила новые санкции против ливанского движения «Хезболла» и Ирана. Сенаторы Боб Коркер и Том Коттон заявили о готовности введения самых суровых санкций в отношении Ирана, если Тегеран приблизится к возможности получить ядерное оружие в течение одного года или заблокирует доступ для международных инспекторов на свои ключевые военные объекты и откажется заморозить развитие своей ракетной программы.
Тем не менее власти США до сих пор не обратили свое внимание на необходимость создания всеобъемлющей стратегии по увеличению поддержки иранского народа. Вашингтон должен начать борьбу с нарушениями прав человека, поддержать религиозные и этнические меньшинства внутри страны и содействовать демократии.
Согласно данным комиссии по международной религиозной свободе, с момента подписания JCPOA ситуация с правами человека в Иране неуклонно ухудшалась. В настоящий момент власти Ирана продолжают борьбу с диссидентами, выступающими за проведение реформ.
К началу 2017 года под стражу были заключены по меньшей мере 90 бахаи и 120 мусульман-суннитов. Они находились в тюрьме исключительно из-за своих религиозных убеждений. В августе 2016 года более 20 суннитов были казнены за «вражду против Бога», еще несколько суннитов находятся в камерах смертников.
В течение первых шести месяцев 2017 года в Иране казнили 239 человек. Только в июле текущего года в Иране казнили 103 человека. По данным Amnesty International, в 2016 году на долю Ирана приходилось 55% всех зарегистрированных смертных приговоров по всему миру.
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В своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что «народ Ирана больше всего боится своих лидеров». Настало время для скоординированной политики в отношении Ирана, которая, с одной стороны, окажет поддержку иранскому народу, а с другой — противодействие его угнетателям.
Конгресс принял несколько законопроектов, предусматривающих санкции в отношении лиц, нарушающих права человека в Иране. Однако, несмотря на то, что соответствующие законопроекты были подписаны президентом США, Вашингтон не проявляет необходимой агрессивности в задействовании санкций в рамках борьбы с нарушениями прав человека в Иране.
Трамп мог бы сделать защиту прав иранского народа одним из ключевых пунктов своей новой стратегии в отношении Ирана. Конгресс также мог бы сыграть немаловажную роль, приняв законодательство, которое обеспечило бы финансирование стратегии в области защиты прав человека. Таким образом, Тегерану можно будет угрожать введением самых жестких санкций, если он продолжит отрицать основные права своего народа, который, в конце концов, может признать злонамеренный характер иранского режима.