В Вашингтоне уделяют слишком много внимания ядерным центрифугам и баллистическим ракетам Ирана, забыв одну простую истину: распространители ядерного оружия также являются и преследователями по отношению к собственному народу. Еще одним примером может послужить Северная Корея. Администрация президента США Дональда Трампа и Конгресс разрабатывают новую стратегию борьбы против Ирана. Вашингтону следовало бы обратить свое внимание на поддержку иранских оппозиционных сил, пишет Джеки Уолкотт в статье для The Hill.

David Holt Граффити на бывшем американском посольстве в Тегеране

Совсем недавно Трамп отказался подтвердить, что Иран соблюдает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), подписанного в 2015 году. Глава Белого дома заявил, что Иран ускорил реализацию своей ракетной программы и расширил поддержку регионального террора, начиная с Йемена и заканчивая Сирией.

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Сейчас Конгресс работает над внесением изменений в ядерную сделку. В октябре 2017 года палата представителей Конгресса одобрила новые санкции против ливанского движения «Хезболла» и Ирана. Сенаторы Боб Коркер и Том Коттон заявили о готовности введения самых суровых санкций в отношении Ирана, если Тегеран приблизится к возможности получить ядерное оружие в течение одного года или заблокирует доступ для международных инспекторов на свои ключевые военные объекты и откажется заморозить развитие своей ракетной программы.

Ggia Граффити на бывшем американском посольстве в Тегеране

Тем не менее власти США до сих пор не обратили свое внимание на необходимость создания всеобъемлющей стратегии по увеличению поддержки иранского народа. Вашингтон должен начать борьбу с нарушениями прав человека, поддержать религиозные и этнические меньшинства внутри страны и содействовать демократии.

Согласно данным комиссии по международной религиозной свободе, с момента подписания JCPOA ситуация с правами человека в Иране неуклонно ухудшалась. В настоящий момент власти Ирана продолжают борьбу с диссидентами, выступающими за проведение реформ.

К началу 2017 года под стражу были заключены по меньшей мере 90 бахаи и 120 мусульман-суннитов. Они находились в тюрьме исключительно из-за своих религиозных убеждений. В августе 2016 года более 20 суннитов были казнены за «вражду против Бога», еще несколько суннитов находятся в камерах смертников.

В течение первых шести месяцев 2017 года в Иране казнили 239 человек. Только в июле текущего года в Иране казнили 103 человека. По данным Amnesty International, в 2016 году на долю Ирана приходилось 55% всех зарегистрированных смертных приговоров по всему миру.

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В своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что «народ Ирана больше всего боится своих лидеров». Настало время для скоординированной политики в отношении Ирана, которая, с одной стороны, окажет поддержку иранскому народу, а с другой — противодействие его угнетателям.

Конгресс принял несколько законопроектов, предусматривающих санкции в отношении лиц, нарушающих права человека в Иране. Однако, несмотря на то, что соответствующие законопроекты были подписаны президентом США, Вашингтон не проявляет необходимой агрессивности в задействовании санкций в рамках борьбы с нарушениями прав человека в Иране.

David Holt Граффити на бывшем американском посольстве в Тегеране

Трамп мог бы сделать защиту прав иранского народа одним из ключевых пунктов своей новой стратегии в отношении Ирана. Конгресс также мог бы сыграть немаловажную роль, приняв законодательство, которое обеспечило бы финансирование стратегии в области защиты прав человека. Таким образом, Тегерану можно будет угрожать введением самых жестких санкций, если он продолжит отрицать основные права своего народа, который, в конце концов, может признать злонамеренный характер иранского режима.