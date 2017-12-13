На два балла из десяти следует оценить работу столичного градоначальника Сергея Собянина по созданию в Москве нормальной ливневой канализации, считает президент центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Федоров. Об этом он 13 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя очередное невыполненное обещание мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из трубы выливается на прохожих. Ливневая канализация на Варварке

Действительно, если посмотреть ряд новостей за 2016 и 2017 годы, едва ли не в каждой из них, если речь шла о благоустройстве улиц, упоминались водостоки, которые-де уберегут москвичей от потопов, вызванных проливными дождями. Как показала практика, обещания выполнялись скорее на бумаге, нежели в реальности. В качестве одного из последних примеров можно вспомнить парк «Зарядье», а точнее, расположенный там Парящий мост, который не так давно приходилось закрывать из-за элементарной гололедицы. Как позже выяснилось, она образовалась из-за всё тех же неправильно выполненных водостоков. Остаётся только надеяться, что строительство моста продумывали серьёзнее, иначе рано или поздно беды не миновать.

Сам Собянин не устаёт повторять из интервью в интервью, что ливневая канализация справляется со своими задачами, а если проблемы и есть, то они незначительны.

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Незначительны они, видимо, для Собянина, так как сами москвичи, которые в сезон дождей оказываются в Венеции, не покидая столицы, значительность этих проблем осознают очень остро. Что ещё хуже, даже имеющаяся ливневая канализация порой отказывает из-за бесконечных ремонтных работ — её забивает строительным мусором. Это, кстати, признавал и сам Собянин, рассказывая о затоплении Арбатского тоннеля.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

Однако по большей части виноват не мусор, а банальная неспособность системы ливневой канализации справиться с массами воды. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист в области градостроительства и формирования стратегий развития городов и агломераций, руководитель градостроительной компании «Яузапроект» Илья Заливухин, «нужно сделать полноценное обследование инженерных систем».

Увы, на это можно было бы рассчитывать, если бы столицей руководил нормальный мэр, который способен мыслить на перспективу и стремится оставить после себя не раскуроченный город, а добрую память. Сергей Собянин, похоже, выбрал другой путь. Как отметил Георгий Федоров, московские власти, занимаясь переустройством улиц, «не учитывали функционал и прагматику», а гнались за внешним видом. Как результат, обновлённые улицы и водостоки сделаны для отвода глаз, а не воды.

И это не говоря уже о том, что в ливневую канализацию стекается вода с огромным количеством вредных веществ, среди которых канцерогены, реагенты и мелкая каменная крошка. Налицо загрязнение окружающей среды, на которое Собянин, похоже, не обращает особого внимания, так как есть вещи поважнее. Например, предстоящие выборы, на которых действующий градоначальник снова готов выдвигать свою кандидатуру, а значит, наступила пора новых обещаний.

Анна Гайнанова ИА REGNUM Гроза в Москве 30 июня 2017 года. Улица Забелина

Предполагается, что в новом бюджете на водоотведение и реконструкцию сетей в 2017—2018 гг. предусмотрено потратить более 9 млрд рублей. Именно столько, должно быть, стоят новости о том, что очередной потоп на московских улицах вызывали аномальные осадки. Такие оправдания, к примеру, звучали в 2016 году. Тогда же мэр Москвы поведал о «тропических ливнях», на которые не была рассчитана местная ливневая канализация. Она-де строилась с учетом климата.

Однако отвечающий за обустройство московского ЖКХ Пётр Бирюков в своё время признал, что именно благоустройство центральных улиц города создаёт проблемы для нормального отвода воды. Кому верить?

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Мэрия между тем пообещала горожанам проект (как раз то что нужно!), предусматривающий установку и замену подземных коллекторов в 119 проблемных зонах. На эти работы предполагается выделить 1,3 млрд рублей и закончить их к концу этого, 2017 года. Исходя из того, что год почти кончился, а бравурных отчетов от городских властей пока не слыхать, нетрудно догадаться, было ли выполнено очередное мэрское обещание.

Тем временем темпы реконструкции московской системы водоотведения отстают от необходимого графика лет на десять или больше, считает глава центра подземных исследований «Остроб» Михаил Савкин.

С другой стороны, может быть, эта ливневка и вовсе не нужна. Например, генеральный директор ГУМ «Мосводосток» Константин Ишханян объяснил журналистам, что проблема, оказывается, не столько в деньгах, сколько в том, что прокладка коммуникаций парализует город. Есть схема развития дождевой канализации — построить 685,52 км новой сети и реконструировать 78,13 км уже имеющейся. Однако, по словам Ишханяна, это «трудновыполнимый объём работ на практике». С этим сложно не согласиться — на практике действительно многие обещания оказываются трудновыполнимыми.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из трубы выливается на прохожих. Ливневая канализация на Варварке

Беда только в том, что даже уже имеющуюся ливневую канализацию портят так называемым благоустройством. Как рассказала руководитель Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбицкая, огромное количество ливневых решёток было просто укатано в асфальт.

Ещё более интересные моменты напомнил корреспонденту ИА REGNUM директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Мы помним представителя московской мэрии, которая, когда в Москве во время дождей вместе с машинами затопило один из столичных тоннелей, объясняла: «Чего вы хотите? Это же дождь — вода стекает вниз и, естественно, собирается в тоннеле. Какие могут быть претензии к мэрии», — рассказал Делягин. — То есть эта сотрудница даже не подозревала о таком явлении, как ливневая канализация».

Он также отметил, что во время ремонта улиц ливневая канализация ставилась так, что её решетка была самой верхней частью тротуара.

«То есть, когда шёл дождь, в решетку попадало только то, что падало туда с неба, — констатировал он. — Проблема ещё и в том, что плитку клали плохо. Часть той, которую положили этим летом, не дожила до зимы. Когда плитку кладут неаккуратно, это значит, что песок, на котором её размещают, уплотняется не сразу, а потом. Это значит, что во многих местах, там, где сейчас ливневая канализация расположена как надо, песок со временем уплотнится, и она может оказаться на холмике. Это реальность, которая, как я подозреваю, нас всех ждёт».

Дарья Антонова ИА REGNUM Очень часто можно видеть такую картину: труба есть, про водосток забыли

По мнению Делягина, при том аврале, который был этим летом, когда всё пообещали сделать ко Дню города и в итоге далеко не везде успели даже к первому снегу, стало понятно, что строителям было не до ливневки.

«На Садовом кольце есть места, где просто отсутствует плитка, — отметил он. — Однако, я думаю, ещё несколько лет бесконечной замены плитки, и ливневая канализация будет нормальной. Правда, к тому времени москвичей в регионах уже будут поднимать на вилы, так как невозможно объяснить нормальному человеку, что обычный москвич к происходящему разврату не имеет никакого отношения. Все понимают, сколько это стоит и сколько при этом уворовывается, и почему-то думают, что москвичи к этому причастны. Хотя, с другой стороны, если Собянин до сих пор мэр, то мы отчасти в этом действительно виноваты».

При этом он напомнил, что, если бы мэрия по-прежнему использовала асфальт, а не плитку, то исправить отсутствие уклона, необходимого для нормальной работы ливневой канализации, было бы намного проще.

«Когда кладут асфальт, для создания нужного уклона нужно просто немного по-другому насыпать «подошву», — отметил эксперт. — Если это забыли сделать, то при уплотнении асфальта можно поутюжить там, где должен быть уклон. А когда кладёте плитку, исправить уже ничего нельзя. Впрочем, о ливневой канализации думают, если хотят сделать людям хорошо. Если же вы кладёте плитку, чтобы отчитаться или чтобы какой-нибудь из московских начальников построил себе дворец, то в гробу вы видели и этот город, и этих москвичей, и эту ливневую канализацию. Судя по тому, как уложена плитка, в некоторых местах был первый вариант, а во многих второй».

Эти и многие другие факты, складываясь воедино, являют нам картину чудовищной халатности городских властей, их нежелания перестраивать город, продумывая последствия своих шагов, и оценивать тот вред, который они могут нанести нашей древней столице. Как после истории с ливневой канализацией, расположенной так, что туда вода просто не попадает, можно без улыбки воспринимать слова Ишханяна, что роботы помогают мониторить водосточные трубы в Москве.

«По узким трубам проезжают небольшие устройства на колёсах, оснащённые подсветкой и видеокамерами, которые могут поворачиваться на 360 градусов, — рассказал он журналистам. — Их можно назвать марсоходами столичной ливневой канализации».

Почему именно марсходами, понятно: Марс — как раз то место, где даже собянинская ливневая канализация не вызвала бы наводнений по причине отсутствия на Красной планете жидкой воды. С другой стороны, радует, что проблемой водостока наконец-то занялся хоть какой-то интеллект, пусть даже искусственный.

Дарья Антонова ИА REGNUM Старая и новые водосточные трубы в одном месте, сток на удалении

Напоследок нельзя не рассказать, как Собянин реагирует на возмущение москвичей. В ноябре один из них рассказал, что зашёл на сайт градоначальника и оставил там такую жалобу:

«Сергей Семенович, попробуйте пройтись во время дождя по Мясницкой — ни одного водостока от домов. Реки текут из благоустроенных дворов — приходится их пересекать по щиколотку в воде. Плитка в районе входа на станцию «Сретенский бульвар» перекошена, и можно легко сломать ноги. По бульварам со стоками дождевой воды также не продумано — по выездам из дворов потоки воды. Ливневая канализация не справляется с объемами стоков, и переход улиц превращается в квест по поиску брода».

Если бы столичный житель имел дело с нормальными властями, скорее всего, он получил бы в ответ стандартную, дежурную отписку в стиле «Мы всё исправим, спасибо за сигнал». Однако это был сайт Собянина, где работают креативные люди. Жалобу москвича удалили, так как она «не содержит никаких конструктивных предложений».

У нас конструктивные предложения найдутся: на следующих выборах не голосуйте за Сергея Собянина.