Перед Китаем открылись новые дипломатические возможности на Ближнем Востоке после того, как президент США Дональд Трамп принял решение признать Иерусалим столицей Израиля и переместить туда американское посольство, пишет Эммануэль Скимия в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Решение Трампа по Иерусалиму разрушило консенсус, сложившийся внутри международного сообщества относительно израильско-палестинского конфликта, согласно которому урегулирование ситуации может быть достигнуто на основе концепции «двух государств». Предполагалось, что Иерусалим одновременно будет являться столицей Израиля и Палестины в пределах границ 1967 года.

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Сейчас на Ближнем Востоке Вашингтон не видят в роли честного посредника между Израилем и Палестиной. Поскольку решение Трампа не получило одобрения среди европейских союзников США, страны ЕС могли бы нарастить координацию с Пекином в рамках ближневосточного урегулирования.

Житель Палестины

В понедельник, 11 ноября, после встречи в Брюсселе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что никакая инициатива по возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем не может быть осуществлена «без участия Соединенных Штатов».

Однако в то же время Могерини предложила расширить «ближневосточную четверку», включив в ее состав Иорданию, Египет и ряд других партнеров. Четверка, которая в ее нынешнем виде состоит из ООН, Соединенных Штатов, ЕС и России, должна содействовать мирным переговорам между Израилем и Палестиной.

Относительно возможности подключения Китая к процессу ближневосточного урегулирования в ЕС заявили, что «непосредственное внимание будет уделяться партнерам в регионе, в то время как работа с международными партнерами также будет увеличена».

Действительно, присоединение восточноазиатского гиганта к ближневосточной четверке могло бы помочь возобновить мирные переговоры между израильскими и палестинскими лидерами, которые не могут сдвинуться с мертвой точки с 2014 года.

Так же как и европейские государства, Китай заинтересован в предотвращении дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока, который приобретает всё более важное значение для реализации геополитических планов Китая. Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул данное утверждение во время своего выступления на дипломатическом форуме в Пекине в минувшую субботу, 9 декабря. Обращаясь к дипломатам и ученым, он настоятельно призвал все стороны, участвующие в израильско-палестинском кризисе, «проявлять сдержанность и избегать новых волнений в регионе».

Присоединившись к четверке, Китай расширит свои дипломатические возможности в регионе. Участие Китая в ближневосточных делах будет возрастать по мере роста влияния КНР как глобальной державы. Пекин вкладывает много средств в коммуникационные и транспортные коридоры, чтобы связать западную часть Тихого океана и ЕС в рамках проекта «Один пояс и один путь». Новый китайский Шелковый путь должен пройти через страны Ближнего Востока, поэтому региональная нестабильность является постоянной угрозой для планов Пекина по расширению торговли.

Стена Плача, Иерусалим

Китай считает, что конфликт между Израилем и Палестиной должен быть разрешен путем диалога и переговоров в соответствии с резолюциями ООН. Пекин также считает, что любое политическое урегулирование на Ближнем Востоке должно сопровождаться параллельными усилиями по улучшению экономических условий для жителей данного региона.

Предложения Китая по разрешению ближневосточных споров пока не дали ощутимых результатов. Это несмотря на то, что Пекин имеет хорошие отношения со многими конфликтующими сторонами, в частности с Израилем, с которыми Пекин имеет значительные торговые связи. Китай является крупнейшим торговым партнером Израиля после ЕС и США.

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В настоящий момент Пекин не привык к тонкостям ближневосточной политики, его политика в отношении данного региона все еще находится в процессе становления. Но продолжение сотрудничества с ЕС, Россией и Турцией может помочь китайскому правительству отточить свои дипломатические инструменты на этом переходном этапе.

В конечном итоге попытки Трампа разорвать ядерное соглашение с Ираном, его решение о выходе США из Парижского соглашения по климату от 2015 года и позиция Белого дома относительно статуса Иерусалима могут привести к тому, что ЕС и Китай еще на один шаг приблизятся к расширенному сотрудничеству, по меньшей мере по этим трем конкретным вопросам.

Принимая во внимание теплые отношения между КНР, Россией и Ираном, а также то, что сближение ЕС и КНР может привести к последствиям стратегического характера, можно прийти к выводу, что решение Трампа по Иерусалиму является весьма недальновидным.