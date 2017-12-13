На первый взгляд, политика президента США Дональда Трампа в отношении России является пассивной и вялой. Это скорее тактика, чем стратегия. В настоящий момент действия американской администрации в отношении Москвы включают в себя поэтапные тактические маневры, однако по сути своей они являются сочетанием преемственности и импровизации. Политика Трампа в отношении Москвы входит в противоречие с его главным обещанием «снова сделать Америку великой», пишет профессор Института мировой политики Марек Ян Чодакивикз (Marek Jan Chodakiewicz) в статье для The Hill.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

США не удастся снова сделать великими, если Вашингтон будет уступать позиции на международной арене. Стратегические цели президента России Владимира Путина противоречат предвыборному обещанию Трампа. Путин намерен восстановить власть Москвы над постсоветском пространстве и расширить свое влияние на территориях, которые входят в сферу интересов США: на Ближнем Востоке, в Восточной и Юго-Восточной Азии. Поскольку цели России противоречат целям Америки, между Белым домом и Кремлем началось противостояние.

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Это столкновение титанов, потому что Российская Федерация унаследовала ядерный арсенал Советского Союза. Таким образом, Россия является единственной державой в мире, способной уничтожить США. Это уже само по себе позволяет внести Москву в категорию противников Вашингтона.

Минобороны России Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий»

Политика Белого дома в отношении Москвы по большей части является пассивной, она также основывается на некоторых предустановленных моделях, предусмотренных еще во время холодной войны. Можно с легкостью обнаружить сходные черты как с доктриной 33-го президента США Гарри Трумэна, так и 40-го президента Рональда Рейгана.

Трамп пообещал защитить как союзников США по НАТО, так и страны, не входящие в Североатлантический Альянс. Глава Белого дома осторожно ободряет своих сторонников, однако в некоторых случаях он ограничивает американскую поддержку, например, так случилось с курдами. Трамп действует аналогичным образом и в отношении Украины. Вашингтон всяческие поддерживает и обнадеживает Киев, поставляет гуманитарную помощь и оказывает военную поддержку, однако отказывает в той военной помощи, которую требуют в Киеве. Однако США не могут взять на себя непосильные обязательства. Вероятность того, что Вашингтон начнет войну из-за Украины, практически равна нулю.

С другой стороны, в Белом доме готовы занять более жесткую позицию в поддержке своих союзников на восточном фланге НАТО. Трамп поощрял создание инфраструктуры Междуморья — проамериканского блока в постсоветском пространстве, между Черным, Адриатическим и Балтийским морями. Большинство стран Восточной Европы в значительной степени интегрированы в западные системы безопасности. Это не может не раздражать Путина.

Kremlin.ru Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017 года

Движимая реваншистской посткоммунистической идеологией, Россия реализует империалистическую внешнюю политику, направленную на реинтеграцию постсоветского пространства. Об этом может свидетельствовать ситуация с Крымом. Практически на каждом шагу Путин бросает вызов США. К одному из таких вызовов можно отнести и кибератаки. В Сирии после очевидного краха ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) именно пророссийские группы являются самой влиятельной силой в стране. Россия помогла Ирану установить наземный мост через территорию Сирии в Ливан. Существование этого наземного моста между Тегераном и Бейрутом угрожает Израилю. Между тем, к великой радости Москвы, в Багдаде продолжают доминировать шиитские группировки, поддерживаемые Ираном. Турция также больше симпатизирует Москве, чем Вашингтону.

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Россия еще больше укрепила свои позиции в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Москва вытеснила Вашингтон из Киргизской Республики и ее соседей, противодействует США в Афганистане, тем или иным образом сотрудничает с КНДР — везде Путин пытается подорвать позиции США.

Администрация Трампа до данного момента хорошо зарекомендовала себя в Центральной и Восточной Европе. В остальных регионах мира США необходимо держать ухо востро. Несмотря на то, что Трамп так или иначе реагирует на действия России, Белый дом не имеет четкой стратегии, в отличие от Кремля. Эту ситуацию необходимо изменить. Трамп не сможет «снова сделать Америку великой» без такой стратегии.