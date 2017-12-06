Главные события минувшей недели в Башкирии были связаны с выборами президента России и депутатов Госсобрания республики в 2018 году. Из экономических новостей центральное место занял иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» о взыскании 131,6 млрд рублей дивидендов. Традиционно в СМИ поднималась тема обильных снегопадов и перекрытия трассы М-5. Из криминальных новостей можно выделить бегство уфимского предпринимателя и депутата горсовета Андрея Носкова за рубеж и задержания иностранных бизнес-тренеров.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Башкирии

Политика: выборы приближаются, Восточный выезд строится

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поддержал решение Владимира Путина баллотироваться на новый срок на должность главы государства. Рустэм Хамитов заявил, что «полностью поддерживает» это решение, считает его «закономерным и ожидаемым жителями республики».

«Владимир Владимирович является национальным лидером, способным сплотить страну, консолидировать общество, все народы России. У Путина есть четкое видение будущего страны, понимание ее миссии в истории. Есть развернутая программа действий. А самое главное — бесценный опыт успешного руководства государством, в том числе в непростых экономических реалиях и сложной международной обстановке», — отметил Хамитов.

«Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что некие «активисты башкирских национальных организаций намерены на выборах в Госсобрание республики, которые пройдут в сентябре 2018 года, выдвинуть своих представителей». Заявление было сделано на собрании с громким названием «Съезд башкирского народа». «Съезд» был организован неназванными «несколькими общественными организациями, находящимися в оппозиции руководству республики». Региональная власть обвиняется башкирскими националистами в том, что «поддержала «гонения» на башкирский язык и не предприняла попыток защитить его обязательное изучение в школах», а также «слепо последовала указаниям федерального центра». Будут ли активисты национальных организаций выдвигаться от партий или самовыдвижением, пока не известно.

Широкого резонанса данные заявления не вызвали, однако заслужили ряд критических замечаний со стороны пользователей соцсетей и экспертов. Чаще всего звучал вопрос, на каком основании немногочисленное собрание было названо съездом, по каким критериям избирались и избирались ли вообще делегаты, кто дал право нескольким общественникам из неизвестных организаций вещать от имени всего башкирского народа.

«Так называемые башкирские активисты лишены политической субъектности в силу своей малочисленности. О каком выдвижении на выборах в Госсобрание можно говорить, когда в организации — 20—30 человек и отсутствует поддержка со стороны населения. Признаю, что башкирские националисты удачно хайпанули на теме башкирского языка, но широкой общественной базы их деятельность, как и их перспективы, в республике не имеет», — считает политолог Кирилл Зотов.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с Рустэмом Хамитовым

«Комсомольская правда в Уфе» рассказала, что в Москве глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с Дмитрием Медведевым. Премьер-министр и глава республики поговорили о развитии транспортной инфраструктуры. Большое внимание было уделено обсуждению Восточного выезда из Уфы. Хамитов предложил варианты совместного действия с банками, федеральным правительством.

«Медведев в целом поддержал идею. Сейчас мы будем её обсуждать с банкирами, финансистами. Надеюсь, схема финансирования этого на самом деле дорогого объекта — более 30 млрд рублей — будет найдена, и мы сможем приступить к реализации этого проекта в 2018 году», — отметил Хамитов.

Также обсуждались вопросы о проведении в Башкирии международного конгресса по пчеловодству «Апимондия» в 2021 году.

Экономика: «Роснефть» против «Системы», 9 тыс. уволенных уфимцев

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что Башкирия стала одним из десяти регионов, направивших в Федеральное агентство по туризму заявку на участие в проекте «Гастрономическая карта России». Проект должен стартует в Ивановской области 12 декабря. Его целью является стимулирование развития в России агро‑ и гастрономического туризма. Пять из десяти участников проекта в 2018 году принимают матчи чемпионата мира по футболу. Предполагается, что они будут вовлечены в программу уже в первой половине следующего года. В Башкирии матчи чемпионата проходить не будут. Кроме республики заявки на участие в программе подали Татария, Удмуртия, Мордовия, Владимирская, Самарская, Тульская, Ростовская, Ульяновская и Костромская области. Программа подразумевает выдачу ее участникам в регионах сертификата «Гастрономическая карта России» — знака отличия лучших площадок туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса. Организаторы проекта, среди которых, кроме Ростуризма, есть также Минсельхоз и Федерация ресторанов и отельеров России, считают, что он позволит развивать новые турпродукты и услуги.

Власти Башкирии поддержат иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» о взыскании 131,6 млрд рублей дивидендов, полученных АФК в период контроля над «Башнефтью». «Роснефть» и «Башнефть» направили в арбитражный суд республики иск о возмещении «Башнефти» убытков в размере 131,64 млрд рублей. В исковые требования включена сумма дивидендов, полученных «Системой» в 2009—2014 годах, за вычетом налогов. Ранее арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Роснефти» к АФК о взыскании с «Системы» и дочернего АО «Система-инвест» 136,3 млрд рублей. убытка. В иске «Роснефть» требовала взыскать большую сумму — 170,6 млрд рублей и сейчас оспаривает решение первой инстанции в апелляции. АФК также оспаривает решение, так как считает исковые требования «Роснефти» необоснованными. «Роснефть» стала владельцем «Башнефти» в октябре прошлого года.

Rosneft.ru «Роснефть»

Тема получила продолжение. Арбитражный суд республики арестовал 52,09% акций ПАО «Детский мир» балансовой стоимостью 33,8 млрд рублей и другие активы АФК «Система» в рамках обеспечительных мер по новому иску «Роснефти» и «Башнефти» к корпорации. Всего в рамках этого дела арестованы активы ответчика на 98,701 млрд рублей. Суд запретил АФК «Система» распоряжаться этим имуществом и получать доход по арестованным ценным бумагам. В определении суда отдельно указано, что реальных активов АФК не хватит для удовлетворения этого иска «Роснефти».

"Указанные обстоятельства свидетельствуют о недостаточности имущества АФК «Система», что может привести к невозможности исполнения судебного акта», — прописано в документе.

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«Коммерсант в Уфе» отметил, что в Башкирии города Агидель, Сибай и ЗАТО Межгорье, не вошедшие в федеральный перечень моногородов, будут приравнены к ним по статусу и смогут предоставлять налоговые льготы резидентам в том же объеме, что и моногорода. Тем самым власти региона намерены повысить уровень социально-экономического развития этих территорий. Для них разрабатывается комплексная программа развития со сроком действия до 2025 года. Резиденты этих трех городов будут освобождены от уплаты налога на имущество, для них будет понижена ставка налога на прибыль. Прорабатывается также возможность придания им статуса территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) регионального уровня, который дает инвесторам льготы по региональным налогам. Правительство РФ внесло в перечень моногородов шесть городов Башкирии. Два из них — Кумертау и Белебей — из-за проблем градообразующих организаций (КумАПП и БелЗАН) отнесены к категории имеющих сложное социально-экономическое положение, один — Белорецк (Белорецкий меткомбинат) — к перечню городов, где есть риски ухудшения ситуации. Еще два — Благовещенск («Полиэф», входит в СИБУР-холдинг) и Учалы (Учалинский ГОК, входит в УГМК-холдинг) признаны стабильными.

ИАБашинформ отметило, что по данным службы занятости, с начала текущего года 565 предприятий и организаций Уфы были вынуждены уволить почти 8,6 тысячи человек. Из них на прошлой неделе под сокращение попали 330 уфимцев. На сегодняшний день численность работников, предполагаемых к увольнению, составляет в столице Башкирии без малого 3,8 тысячи человек. Из числа уволенных работников с начала года трудоустроены более 4,4 тысячи. Из них в своей организации — более 1,6 тысячи человек. Переведены на неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю по инициативе 14 работодателей 838 человек. Больше всего их насчитывается сейчас в таких предприятиях, как Уфимское приборостроительное производственное объединение — 571 человек, БПО «Прогресс» — 111, Центр метрологических исследований «Урал-Гео» — 42.

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Социум: долги по квартплате, помощь Луганску

«Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что за 11 месяцев 2017 года, по данным ЕРКЦ, жители Уфы оплатили услуги ЖКХ на сумму 12 млрд 751 млн рублей. Однако этой суммы категорически не хватает, чтобы покрыть все долги перед поставщиками ресурсов. На сегодняшний день долги уфимцев по коммунальным платежам составляют более 2,5 млрд рублей. Всего с января по декабрь текущего года горожанам пришли квитанции на общую сумму 13 млрд 103 млн рублей, сбор платежей составил 97,3%, отмечают в уфимской мэрии. В ЕРКЦ подчеркивают, что в настоящее время в суде рассматриваются 14 исков с требованием выселить злостных неплательщиков по услугам ЖКХ.

Подсчеты Росстата показали, во сколько обойдется праздничный новогодний стол жителям разных регионов России. Стоимость продуктов для Башкирии в этом году составляет 5 тыс. 545 рублей 15 копеек, в прошлом году данные затраты были меньше на 2,28%. Если учитывать, что средняя зарплата в республике на сегодняшний день равна 29 тыс. 252 рубля, то, чтобы накрыть стол, придется пожертвовать одной пятой частью среднемесячного заработка. Среди регионов РФ больше всего придется потратиться на покупку продуктов для встречи Нового года жителям Чукотки (8 тыс. 178,84 рублей), и всего за 3 тыс. 153,26 рубля окупится праздничный ужин для жителей Ингушетии. В Башкирии, чтобы приготовить салат «Оливье», придется оставить в магазине 279 рублей 95 копеек, в Татарии — 274 рубля 22 копейки, в Белгородской области — 235 рублей 98 копеек. Стоимость «сельди под шубой» для нашего региона в этом году составляет 131 рубль 79 копеек, сумма уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 2,71%.

«Молодежная газета» сообщила, что Башкирский союз ветеранов боевых действий организует очередной сбор и доставку гуманитарной помощи для жителей Луганской Народной Республики. В 2017 году гуманитарный груз был собран и доставлен в два этапа (I этап — февраль-март, II этап — апрель-май). Сейчас жители ЛНР вновь остро нуждаются в поддержке, школы ЛНР — в отопительных котлах и других предметах жизненной необходимости. Принимаются не только продукты питания, строительные материалы, теплая одежда, но и детское питание, новогодние подарки, новогодние игрушки, школьные принадлежности. Всего с ноября 2015 года по май 2017 года Башкирским союзом ветеранов боевых действий было доставлено в Луганскую Народную Республику более 80 тонн гуманитарного груза, совершено 9 поездок на территорию, памятную для Башкирии. Год назад наша республика отметила 75-ю годовщину со дня формирования 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии, которая в 1943 году принимала участие в освобождении земель Луганской области от фашистских захватчиков.

Gazprom.ru Башкирия — один из ключевых регионов для развития газозаправочной сети «Газпрома»

Транспорт, дороги, вокзалы, перевозчики, рейсы

Башкирия планирует перевести на газомоторное топливо до 10% транспорта в течение пяти-семи лет.

«Значит, мы на 10 процентов снизим давление на атмосферу в части выбросов от дизельного топлива и бензиновых двигателей, которые сегодня присутствуют», — отметил руководитель республики Рустэм Хамитов.

По оценке главы региона, за год, с 2015 до 2016 года, потребление компримированного газа коммунальным и общественным автотранспортом, государственными и муниципальными компаниями увеличилось с 2 млн кубометров до 10 млн. За три года в республике было приобретено около 300 единиц газобаллонной техники, в основном пассажирских автобусов. Субсидии из бюджета республики на эти цели составили около 800 млн руб., сообщил глава. Еще 100 автобусов НефАЗ на газомоторном топливе купил «Башавтотранс». Региональные законы позволяют эксплуатантам транспорта на газе получать 20-процентную льготу от действующих ставок транспортного налога. Эту ставку планируется снизить до 50%, отметил Хамитов. Он добавил, что до 2020 года из бюджета республики на покупку газобаллонной техники планируется направить около 2,5 млрд руб.

«Коммерсантъ в Уфе» рассказал, что госперевозчик «Башавтотранс» выставил на торги здание Северного автовокзала Уфы. Лот общей площадью 5,3 тыс. кв. м продается по начальной цене 83,18 млн рублей. В состав лота включено здание автовокзала, две платформы, эстакада, подпорная стенка, ограждение и замощение площадью 7,7 тыс. кв. м. На прошлой неделе вице-премьер республики Евгений Гурьев сообщал, что в кабмине обсуждается план приватизации «Башавтотранса», а также утвержден перечень имущества для продажи в рамках антикризисной программы ГУП. При этом, отмечал чиновник, на этом этапе будут продаваться непрофильные активы госпредприятия, а решение о продаже вокзалов не принято.

В 2018 году из Уфы будет выполняться 11 авиарейсов, субсидируемых государством. Господдержка обещана маршрутам из Уфы в Оренбург, Ижевск, Чебоксары, Киров (выполняются ГУП «Аэропорт Оренбург»), Нижний Новгород и Самару («Ютэйр»), Усинск и Сыктывкар («Комиавиатранс»), Ханты-Мансийск («Ямал»), Белоярский (авиакомпания «Турухан»). Рейсы в Ижевск, Киров, Нижний Новгород, Самару и Чебоксары будут софинансироваться властями этих регионов, отмечается в документе. Субсидии на рейс Уфа — Оренбург должны быть обеспечены Башкирией и самой авиакомпанией.

Несколько дней многочисленные СМИ следили за обстановкой на трассе М-5. Из-за обильного снегопада движение на границе Башкирии и Челябинской области было остановлено. В Башкирии на трассе М-5 организован пункт обогрева: помощь МЧС потребовалась 40 гражданам. Из них 28 человек получили горячее питание и питье, троим оказана медицинская помощь. Также сотрудники МЧС помогли отремонтировать микроавтобус «Форд Транзит» и автомобиль «МАЗ».

Дмитрий Ленков. Беглец

Криминал: депутат-беглец, задержанные гастролёры

Кугарчинский межрайонный суд Башкирии вынес приговор в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчины избили участкового полицейского и представительниц органов опеки, которые пришли забрать у неблагополучной семьи детей. В суде установлено, что семья постоянно злоупотребляла спиртным и не следила за детьми надлежащим образом. Когда на пороге появились представитель районной администрации, местной школы и участковый, отце семейства схватил вилы и вышел на них со словами «Сейчас я вас убью». Затем дебошир начал избивать участкового. К драке подключился и его собутыльник. В результате потасовки все представители власти получили травмы средней тяжести. Суд приговорил зачинщика драки к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,5 года. Его подельник получил 3 года условно с испытательным сроком 2,5 года.

ГТРК «Башкортостан» рассказала, что в Уфе задержали известного бизнес-тренера Брайана Трейси. По данным телеканала, мероприятие, в котором участвовал Трейси, было организовано с нарушениями. В итоге американскому гостю пришлось подписать протокол об административном правонарушении и сдать отпечатки пальцев. Кроме того, его обязали выплатить две тысячи рублей штрафа. Брайан Трейси — автор десятков книг по саморазвитию. Проводит консультации по вопросам личностного развития, цели, стратегии и психологии успеха. Неделей ранее в Уфе арестовали еще одного бизнес-тренера Аллана Клейнхансома.

После публикации ИА Башинформ о том, что один из самых богатых строителей Уфы, депутат Горсовета Андрей Носков объявлен в федеральный розыск, последовало сообщение СКР по Башкирии с информацией о том, что бизнесмен скрывается от правосудия за границей. Владелец группы ПСК-6 Андрей Носков объявлен в международный розыск. Носков стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. Как полагает следствие, компания «Колорит», владельцем которой являлся депутат, причинила ущерб уфимской администрации на сумму более 117 млн рублей. Кроме того, данная компания ответственна за снос дома купца Кочкина в центре Уфы.