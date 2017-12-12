Северная Корея никогда не должна стать ядерной державой, а в случае «горячей фазы» кризиса на Корейском полуострове США готовы «восстанавливать порядок» на территории КНДР, заявил в Атлантическом совете госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

По его словам, если Пхеньян овладеет ядерным оружием, то лидер КНДР Ким Чен Ын может «торговать бомбами», чего допустить нельзя. В случае обострения, армия США готова начать операцию на территории КНДР, а затем вооруженные силы вернутся на свои позиции в Южной Корее.

«Мы взяли на себя такое обязательство», — сказал Тиллерсон.

Тиллерсон также пояснил, что у Пентагона уже разработаны многочисленные варианты действий на случай провала дипломатических усилий США. Не исключается и вариант «майдана» в Пхеньяне — с Китаем США уже обсудили шаги на тот случай, «если по каким-то внутренним причинам» в КНДР начнутся массовые беспорядки или «режим падет».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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При таком сценарии Вашингтон считает самым важным обеспечить сохранность тех ядерных зарядов, которыми уже располагает Пхеньян, чтобы они не попали в неправильные руки. Говоря о судьбе КНДР, Тиллерсон напомнил, что в ходе своей поездки по Азии он явно дал понять — США «не добиваются смены режима в КНДР и не добиваются краха режима».

Также Вашингтон не стремится к ускоренному воссоединению двух Корей на полуострове и не ищет поводы для введения войск в КНДР. Единственная цель США — предотвращение распространения ядерного оружия и денуклеаризация КНДР.

Госсекретарь также впервые призвал северокорейских дипломатов встретиться без предварительных условий, чтобы начать работу над «дорожной картой» по решению конфликта. Такие переговоры возможны при соблюдении «режима тишины», считает Тиллерсон — то есть без запуска ракет.

«Давайте просто встретимся и давайте поговорим о погоде, если вы хотите. Мы можем поговорить о том, будут ли переговоры вестись за квадратным или круглым столом, если это то, что вас тревожит», — сказал дипломат.

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Тем не менее о непосредственной угрозе КНДР Вашингтону Тиллерсон заявил. Пхеньян, по его словам, представлял и представляет «самую непосредственную угрозу нашей стране, мы покончим с эпохой стратегического терпения и приступим к эпохе стратегической ответственности».

Напомним, 13 декабря в Пхеньян прибыла делегация Минобороны РФ, ее возглавляет замначальника Национального центра управления обороной РФ Виктор Калганов. О цели визита не сообщается.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне сложной и напряженной. Также недавно КНДР заявила о том, что получила собственную ракету, способную доставить ядерный заряд в любую точку планеты.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Проблемы с Пхеньяном являются одним из примеров в череде обострений международной политики США с момента инаугурации президента Дональда Трампа. Вашингтон продолжает говорить о северокорейской угрозе, что Пхеньян, в свою очередь, рассматривает как угрозу.

В Северной Корее трактуют ситуацию как свою «политическую и военную победу» над США. В заявлении постоянного представительства КНДР при ООН говорится, что Вашингтону не удастся запугать Пхеньян.

Отмечается также, что СБ ООН «стал инструментом в руках США». Структуру эту нужно реформировать, потому что доверие к СБ ООН на международном уровне «достигло дна».