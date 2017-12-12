Майдан, война или дипломатия? Как США готовятся решать проблему КНДР
Северная Корея никогда не должна стать ядерной державой, а в случае «горячей фазы» кризиса на Корейском полуострове США готовы «восстанавливать порядок» на территории КНДР, заявил в Атлантическом совете госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По его словам, если Пхеньян овладеет ядерным оружием, то лидер КНДР Ким Чен Ын может «торговать бомбами», чего допустить нельзя. В случае обострения, армия США готова начать операцию на территории КНДР, а затем вооруженные силы вернутся на свои позиции в Южной Корее.
«Мы взяли на себя такое обязательство», — сказал Тиллерсон.
Тиллерсон также пояснил, что у Пентагона уже разработаны многочисленные варианты действий на случай провала дипломатических усилий США. Не исключается и вариант «майдана» в Пхеньяне — с Китаем США уже обсудили шаги на тот случай, «если по каким-то внутренним причинам» в КНДР начнутся массовые беспорядки или «режим падет».
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При таком сценарии Вашингтон считает самым важным обеспечить сохранность тех ядерных зарядов, которыми уже располагает Пхеньян, чтобы они не попали в неправильные руки. Говоря о судьбе КНДР, Тиллерсон напомнил, что в ходе своей поездки по Азии он явно дал понять — США «не добиваются смены режима в КНДР и не добиваются краха режима».
Также Вашингтон не стремится к ускоренному воссоединению двух Корей на полуострове и не ищет поводы для введения войск в КНДР. Единственная цель США — предотвращение распространения ядерного оружия и денуклеаризация КНДР.
Госсекретарь также впервые призвал северокорейских дипломатов встретиться без предварительных условий, чтобы начать работу над «дорожной картой» по решению конфликта. Такие переговоры возможны при соблюдении «режима тишины», считает Тиллерсон — то есть без запуска ракет.
«Давайте просто встретимся и давайте поговорим о погоде, если вы хотите. Мы можем поговорить о том, будут ли переговоры вестись за квадратным или круглым столом, если это то, что вас тревожит», — сказал дипломат.
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Тем не менее о непосредственной угрозе КНДР Вашингтону Тиллерсон заявил. Пхеньян, по его словам, представлял и представляет «самую непосредственную угрозу нашей стране, мы покончим с эпохой стратегического терпения и приступим к эпохе стратегической ответственности».
Напомним, 13 декабря в Пхеньян прибыла делегация Минобороны РФ, ее возглавляет замначальника Национального центра управления обороной РФ Виктор Калганов. О цели визита не сообщается.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне сложной и напряженной. Также недавно КНДР заявила о том, что получила собственную ракету, способную доставить ядерный заряд в любую точку планеты.
Проблемы с Пхеньяном являются одним из примеров в череде обострений международной политики США с момента инаугурации президента Дональда Трампа. Вашингтон продолжает говорить о северокорейской угрозе, что Пхеньян, в свою очередь, рассматривает как угрозу.
В Северной Корее трактуют ситуацию как свою «политическую и военную победу» над США. В заявлении постоянного представительства КНДР при ООН говорится, что Вашингтону не удастся запугать Пхеньян.
Отмечается также, что СБ ООН «стал инструментом в руках США». Структуру эту нужно реформировать, потому что доверие к СБ ООН на международном уровне «достигло дна».