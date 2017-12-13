Президент США Дональд Трамп спустя двое суток после заявления президента РФ Владимира Путина о разгроме террористов в Сирии и выводе российской группировки поспешил приписать победу над боевиками США. Причем не только в Сирии, но и в Ираке.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, но они распределяются в других районах. И мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», — заявил Трамп в своем выступлении в Белом доме на церемонии подписания оборонного бюджета.

Новый бюджет утвержден в размере 692 млрд, что на $77,5 млрд больше, чем годом ранее. Причем на операции США за рубежом из них приходится $75 млрд, а на военные операции в Ближневосточном регионе — $66 млрд.

Несмотря на победные реляции, авторитетные западные СМИ продолжают называть настоящего врага терроризма в Сирии и обсуждать стратегию успеха. Например, американское издание National Interest регулярно рассказывает и всесторонне анализирует успехи российских ВКС в Сирии и объясняет, почему Россия «обыграла» США на Ближнем Востоке.

Mil.ru ВКС России в Сирии

Россия на подобные заявления отвечала и отвечает фактами. Так, Минобороны РФ напомнило, что именно сирийская армия, по которой регулярно наносили удары ВВС коалиции во главе с США, при поддержке ВКС РФ освободила от террористов сотни населенных пунктов. И в целом сложно иначе как участием России объяснить, почему под контроль легитимного руководства страны — президента Башара Асада — вернулась почти вся территория Сирии.

Было бы странно, если бы «победитель» Вашингтон, который объявил Асада шесть лет назад врагом, отдал ему страну добровольно. В Минобороны напомнили также, кто освобождал от боевиков Алеппо, Пальмиру и Дейр-эз-Зор: террористов из этих городов выгоняли не кто иной, как российские ВКС и сирийская правительственная армия.

Единственным же весомым результатом операций союзников в Минобороны РФ назвали «массированные бомбардировки Ракки вместе с мирными жителями». «Всё это время международная коалиция была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр-эз-Зоре», — заявляет ведомство.

Если о «победе» над терроризмом в Сирии заявлялось и ранее, то 10 декабря Трамп пошел дальше, приписав Вашингтону победу в двух мировых войнах и «поставленный на колени» коммунизм. Также, говоря о заслугах США, он назвал американцев «нацией, которая вырыла Панамский канал» и «отправила человека на Луну».

Высадка американских войск на пляже «Омаха». 1944

Выступая перед своими сторонниками в штате Флорида, Трамп подчеркнул, что «все мы — жители города или деревни, черные, коричневые или белые — слышали это раньше, во всех течет одна и та же красная кровь». И до тех пор, пока у США «хватит смелости, поддерживаемой убеждениями», не будет «недоступной цели» для американцев.

Слова главы Белого дома повторяют риторику американских историков, которые считают, что нацистская Германия была повержена исключительно из-за вступления в войну Соединенных Штатов. Также широко распространена их же точка зрения, что и исход Первой мировой войны решил Вашингтон. Отметим, что такой подход опасен не тем, что он существует для «внутреннего пользования», а тем, что он обосновывает вмешательство государства в дела других стран и подрывает их суверенитет.

«Борьба с террористами» во всех регионах мира ведется США уже не первый десяток лет, начиная с операции в Афганистане. Сейчас США держат свои войска по всему миру и тайно участвуют во многих вооруженных конфликтах — в Мали, в Нигере, Ираке, Сомали и много где еще.

«Это какая-то бесконечная война без границ, не имеющая пределов ни во времени, ни в географии. Мы должны знать больше», — заявил член сенатского комитета по вооруженным силам Линдси Грэм.

Согласно официальным данным Пентагона, в Вооруженных силах США состоят 1,3 млн человек, из них 450 тыс. несут службу за границей. Таким образом, под предлогом «борьбы с терроризмом» осуществляются военные операции во всем мире, и конца этому процессу не предвидится. Именно в таком ключе необходимы заявления о «победе над терроризмом» и «продолжении преследования». Хотя накануне выборов Трамп призывал закончить военные операции США и сократить военные расходы.

Американские солдаты в точке эвакуации

Что же касается террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то в предвыборных заявлениях Трамп обвинил в появлении террористов свою соперницу Хиллари Клинтон и заявил, что Вашингтон не должен был вводить войска в Ирак, и что в сирийском конфликте США проиграли России, Сирии и Ирану. И если накануне выборов было понятно, что в Сирии США проиграли, то что изменилось год спустя? Только то, что существует американская традиция исключительности — образ «Града на холме», которую нельзя не продолжать, зайдя в Белый дом.