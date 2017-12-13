



Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

Нехорошие известия поступают из польского города Калиш. Как сообщает портал Naszemiasto Kalisz, местной мэрии предложено выкопать прах советских солдат с расположенного в пределах городского парка (парка Падаревского) кладбища советских солдат и перезахоронить их на территории военного некрополя в Майкуве. Издание напоминает, что советское солдатское кладбище уже дважды становилось жертвой вандалов, которые повреждали надгробные плиты. С заявкой на перенос выступал советник Тадеуш Скаржиньский, ссылаясь «на польскую традицию и культуру, которые требуют особой заботы о местах вечного отдыха». Однако в тот раз захоронение осталось на своем месте. Новую попытку «декоммунизировать» эту часть городского парка предпринял советник Кшиштоф Шчислый:

«Прежде чем наши политкорректные в конечном итоге решат, согласятся ли они перенести гробы, и если да, то с почестями или без них, я предлагаю сделать первый шаг. Попробуем разобраться с находящимися там пушками. Сразу после этого — с памятниками и триумфальными арками с красными звездами».

Такое неуважение к памяти погибших советских солдат советник мотивирует «исключительно экономическими соображениями», поскольку «каждый год мы тратим около 60−100 тысяч злотых на поддержание сохранности. Эти элементы — сомнительное украшение парка, но они могут быть ценными экспонатами. Возможно, их можно было продать, чтобы на эти средства обновить нечитаемые надписи на могилах солдат. Таким образом, мы сохраним политическую корректность». Президент Калиша Гжегож Сапиньский признает, что запрос Шчислого можно было бы рассматривать с юмором или как своего рода провокацию, если бы не то, что «советское солдатское кладбище, на котором есть запрещенные законом символы, является большой проблемой для города». Президент пообещал в ответ «найти этичное и законное решение».

Kalisz.naszemiasto.pl / Andrzej Kurzyński Калиш. Поляки, забывшие, кто освобождал их страну

До сих пор польские власти все же старались в рамках так называемой декоммунизации действовать по принципу памятники — отдельно, кладбища — отдельно. В августе этого года в интервью российской газете «Коммерсантъ» министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявлял, что «с могилами и кладбищами ничего не случится: их защищают международное право, польское государство и двусторонние соглашения. Мы не разрушаем памятники на захоронениях. Но местные власти могут разрушить знаки советского доминирования: красные звезды, серп и молот — вот что-то подобное». А отвечая на вопрос, будет ли уничтожена только подобная символика, а не памятники солдатам, уточнял:

«Если это памятники на кладбище — то они под защитой. Если нет — то почему мы должны их ценить?»

На днях с призывом разделять места захоронений и «памятники благодарности» призвал посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк. «Мы неоднократно указывали нашим российским партнерам, что Польша всегда с должным уважением и большим уважением будет следить за захоронениями всех павших солдат и военнопленных, независимо от их национальности и обстоятельств, при которых они оказались и погибли в нашей стране. Это относится и к могилам советских и российских солдат, — подчеркнул дипломат, сообщает Sputnik Polska. — Этот подход отвечает польской национальной традиции и христианским ценностям. В Польше есть 1875 кладбищ и захоронений русских и советских солдат. За последние 17 лет Польша выделила 20 миллионов злотых на их содержание». И заверил, что акты вандализма против захоронений советских солдат в Польше будут преследоваться в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Исходя из заявлений польских дипломатов, как квалифицировать призывы к «политической корректности» местного самоуправления Калиша? Это явно не «польская национальная традиция» и тем более не «христианские ценности». Хотелось бы призвать советников и президента города прислушаться к словам уважаемого министра иностранных дел Польши и уважаемого господина посла Марчиняка. Тем более что есть среди поляков и те, кто в полной мере хранит память о советских солдатах, освободивших их страну от нацизма. В те же дни, когда пришло нехорошее известие из Калиша, Gazeta Krakowska сообщила о благородном жесте Ассоциации «Курск» под руководством Ежи Тыца, желающей обновить могилы советских солдат на кладбище в Прошовице. В этом городе захоронено более шестисот воинов Красной армии, погибших в сражениях с немцами в январе 1945 года. По естественным причинам могилы ветшают.

Из фейсбука Ежи Тыца Ежи Тыц — поляк, который заботится о памяти погибших советских солдат

Как рассказывает Тыц, его движение уже девятый год занимается обновлением мемориальных объектов и военных кладбищ, чаще всего имеющих отношение к Советской армии. Для проведения работ требовалось разрешение местных властей. Губернатор Малопольского воеводства Петр Чвик дал согласие, хотя против этого выступали государственные историки Института национальной памяти Польши. Инициативу поддержал и мэр Прошовице Гжегож Чихый. По его словам, мэрия подошла к этому вопросу «не политически, а прагматично — если есть организация, которая хочет обновить военные захоронения своими силами и средствами, то ей не следует препятствовать». Как говорит глава Ассоциации «Курск», помимо ремонта и частичной замены элементов захоронений планируется установить таблицу с информацией о том, кто захоронен на кладбище, поскольку существующие данные являются неточными, что «мешает семьям найти близких». Вот это и есть следование христианским ценностям.