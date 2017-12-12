Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая 2 декабря на форуме национальной обороны, заявил о приближающемся конце света. Отвечая на вопрос о том, как близко США и КНДР подошли к возможности начала боевых действий, Макмастер отметил, что «вероятность (войны) растет с каждым днем». Сенатор США, член комитета по вооруженным силам Джеймс Инхоф заявил, что для сената США важно «сообщить американскому народу о серьезной и непосредственной угрозе», с которой столкнулись США, добавив, что «времени осталось очень мало», пишет Дэниэл Де Петрис в статье для The Washington Times.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Герберт Макмастер

Прежде чем произойдет непоправимое, должностные лица США, владеющие ключами от национальной безопасности страны, должны начать думать критически и рационально. В противном случае могут быть предприняты действия, наносящие ущерб солдатам США, налогоплательщикам и гражданам. Несмотря на успехи КНДР в реализации своей военной программы, должностные лица США должны взглянуть на общую картину и проанализировать угрозу, которую КНДР представляет для национальной безопасности. Это необходимо сделать, поскольку после тщательного анализа ситуации на Корейском полуострове станет ясно, что заявленные цели КНДР не соответствуют ее возможностям.

Очевидным является тот факт, что США превосходят Северную Корею по своим ядерным возможностям и обладают превосходящими по военной мощи вооруженными силами. Это означает, что США могут задействовать политику сдерживания. Северокорейский ядерный потенциал не является экзистенциальной угрозой для США. Ядерный кризис на Корейском полуострове — сложная проблема, которая может быть решена при комбинированном использовании ядерного сдерживания, дипломатии и регионального сдерживания.

Вашингтону следует отказаться от политики нарастающих угроз в отношении Пхеньяна и дать четкую и всеобъемлющую оценку того, почему КНДР настаивает на разработке ядерного оружия и отвергает требование о денуклеаризации.

В отличие от Китая, Японии, России или даже Малайзии, Северная Корея — слабая нация, окруженная противниками. Экономика КНДР меньше экономики американского штата Вермонт, она полностью зависит от импорта энергетических ресурсов. Действительно, для нации, не имеющей экономических перспектив, друзей, союзников или партнеров на международной арене, создание ядерного оружия становится неотъемлемой частью национальной стратегии. Ядерное оружие становится единственным инструментом, с помощью которого можно предотвратить вторжение более сильного соседа или противника.

Однако северокорейское руководство также осознает и тот факт, что страна будет полностью уничтожена в случае применения ядерного оружия. Вероятно, именно поэтому КНДР не запустила ядерную ракету в сторону Сеула или Токио 11 лет назад, когда страна получила ядерные возможности.

The Official CTBTO Photostream Ядерная война

Исследование официальных северокорейских документов, проведенное европейским советом по международным отношениям, показало, что ядерное оружие рассматривается Пхеньяном как неотъемлемая часть «стратегии обороны, а не наступления». Также указывается, что в КНДР «никогда не упоминают о возможности использования своего ядерного потенциала для шантажа Южной Кореи и Японии или для совершения террористических актов». Данный момент является фундаментальным, поскольку Пхеньян не рассматривает баллистические ракеты в качестве наступательного ядерного оружия для нанесения удара по Вашингтону и его региональным союзникам, это не является приоритетным направлением для КНДР.

Конечно, это не означает, что Северная Корея не будет использовать ядерное оружие в случае конфликта. Однако США могут осуществлять политику ядерного сдерживания КНДР, не доводя северокорейский кризис до открытого столкновения.

В следующий раз, когда сенатор, эксперт по внешней политике или другой высокопоставленный чиновник США заявит, что часы Судного дня приближаются к полночи, поэтому было бы предпочтительнее нанести удар по КНДР сейчас, а не позже, нужно помнить, что точно такие же аргументы приводили и в период Карибского кризиса 1962 года. К счастью, подобные рекомендации тогда были проигнорированы. Это же нужно сделать и сейчас.