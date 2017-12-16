В Челябинске одной из обсуждаемых тем 12 декабря стало задержание учредителя компании «Речелстрой» и депутата городской думы Андрея Пязока. Также в этот день на улицы вышли обманутые дольщики жилого комплекса «Яркая жизнь», они требуют экстрадиции одного из предпринимателей из США. Партнёр оказавшегося за границей застройщика уже находится под следствием и дал показания правоохранительным органам.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Как дольщики стали обманутыми

О непростой судьбе жилого комплекса «Чурилово Лейк Сити» ИА REGNUM ранее уже рассказывало. Напомним, дома в районе Чурилово планировалось сдать в 2015—2016 годах. Не удалось. Компания «Речелстрой» столкнулась с финансовыми проблемами. На сайте областного арбитражного суда — информация о десятках дел с участием этой фирмы, и в подавляющем большинстве случаев она проходит в качестве ответчика. Иски же в основном касаются взыскания задолженности.

Первые дома компания всё же сдала. Но в 2017 году строительство оказалось фактически заморожено. Порядка 1500 человек лишились возможности въехать в купленное, но так и не построенное жильё. Люди выходили на уличные акции, обращались в разные инстанции.

В итоге им удалось достучаться и до губернатора, и до президента. Областные чиновники несколько раз встречались с дольщиками и докладывали о своих попытках решить проблему с достройкой домов. А вечером 9 ноября дольщикам позвонил президент Владимир Путин. Уже на следующий день, 10 ноября, по поручению главы государства с ними в очередной раз встретился губернатор Борис Дубровский.

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Ещё раньше областные чиновники заявили, что достраивать будут не 18, а 11 домов. Людей, которые купили квартиры в выброшенных из плана семи домах, расселят в тех, что возведут. Также стало известно, что строительством займётся уже не «Речелстрой», а компания «Западный луч».

Скзданиябудущего.рф Строительная площадка жилого комплекса «Яркая жизнь»

Как померкла «Яркая жизнь»

При всём внимании чиновников к проблеме дольщиков «Речелстроя» не все из граждан демонстрируют своё удовлетворение качеством решения вопроса. Многих не устраивает новый график сдачи домов. Люди отмечают, что здания, которые уже почти готовы, будут сдавать разве что не самыми последними. Но дольщики жилого комплекса «Яркая жизнь, тоже из Челябинска, вполне могут им позавидовать. Им вообще непонятно, кто будет достраивать их дома. Один из бизнесменов, занимавшихся строительством, находится под следствием, а второй — в США.

Напомним, четыре 10-этажных дома бизнесмены собирались построить на Краснопольском проспекте. Сдача планировалась на 2016 год. Однако разразился кризис, и застройщики оказались в трудном финансовом положении.

О заморозке строительства, несмотря на проблемы, речи не было. Один из партнёров, Григорий Ч., собирался достроить два дома. Ещё столько же планировал возвести его партнёр — Антон Д. Однако дольщики не видели значительных результатов. Кроме того, Антон Д. в августе улетел в США. Чиновники, которые обратили внимание на проблему дольщиков, надеялись на то, что он скоро вернётся. Но этого так и не произошло.

В итоге без квартир остаются порядка 300 человек. Доведённые до отчаяния люди вышли на улицы. В ноябре, после их жалоб, полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Позднее этим делом занялся Следственный комитет.

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Задержания и неудавшийся арест

Отметим, также уголовное дело было заведено и против руководства «Речелстроя». Статья та же — «Мошенничество». 11 декабря учредитель компании и депутат городской думы Челябинска Андрей Пязок был задержан сотрудниками ФСБ.

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Ещё раньше, в ноябре, силовики задержали Григория Ч. Следствие требовало его ареста. Однако суд оставил бизнесмена на свободе.

Как отмечают представители прокуратуры, часть денег, которые предстояло потратить на строительство десятиэтажных домов «Яркой жизни», пустили на другие цели. Правда, в надзорном ведомстве говорят о весьма смешной для строительства многоэтажки сумме ущерба, причинённого дольщикам, — более миллиона рублей. Вряд ли она сыграла бы решающую роль. Впрочем, дольщикам от уголовного дела не легче. Своих квартир они пока не видят и когда увидят, неизвестно.

12 декабря представители «Яркой жизни» вновь вышли на одиночные пикеты. Акция объединила порядка 50 человек. Люди требовали обеспечить доставку второго застройщика, Антона Д., из США. Они надеются на то, что за счёт имущества обоих бизнесменов удастся достроить все дома.

Интерес к проблеме дольщиков этого жилкомплекса демонстрируют и чиновники. Прокуратура ещё в ноябре поставила перед министерством строительства и инфраструктуры области вопрос о включении объекта в «дорожную карту» по решению проблем участников долевого строительства. Пока этого не сделано. Примерно 300 человек продолжают бороться и надеются на то, что всё же въедут в оплаченное ими жильё. Вопрос лишь в том, когда.