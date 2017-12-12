В понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин посетил Сирию с неожиданным визитом в рамках своего зарубежного турне по Ближнему Востоку. Путин также посетил Турцию и Египет, где подписал крупное энергетическое соглашение. В целом, российский президент хорошо справился с ролью влиятельного международного государственного деятеля. В то время как президент США Дональд Трамп вызвал возмущение по всему региону, Путин предстал в качестве мудрого и надежного партнера, пишет Ишан Тарур в статье для The Washington Post.

Минобороны России Российская группировка войск в Сирийской Арабской Республике

В Каире Путин объявил о скором возобновлении прямых российских коммерческих авиарейсов в Египет, впервые после взрыва российского пассажирского самолета в 2015 году, летевшего из Египта в Россию. В рамках переговоров с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси был подписан контракт на строительство российской АЭС стоимостью около $21 млрд. Также обсуждалось возможное соглашение о предоставления доступа на египетские военные авиабазы для российских ВВС.

В Анкаре Путин встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, уже в восьмой раз в 2017 году. Данное обстоятельство является еще одним доказательством того, что с момента убийства российского посла в Турции и атаки на российский бомбардировщик Су-24 отношения между двумя государствами резко улучшились. Эрдоган и его союзники постепенно пришли к осознанию того, что Россия просто их перехитрила в Сирии. Как бы там ни было, в настоящий момент Турция больше обеспокоена действиями со стороны Вашингтона.

Kremlin.ru Беседа Владимира Путина с военными лётчиками российских ВКС, принимавшими участие в антитеррористической операции в САР

Во время своего визита в Сирию Путин посетил российских военных на авиабазе Хмеймим, которая расположена возле сирийского прибрежного города Латакия.

«Через два года российские вооруженные силы совместно с сирийской армией победили самую боеспособную группу международных террористов. В связи с этим, я принял решение: значительная часть российского военного контингента возвращается из Сирийской Арабской Республики домой, в Россию», — заявил Путин.

Критики вмешательства России в сирийский конфликт не раз заявляли в прошлом, что Москва может застрять в САР надолго. Однако прошло два года и Путин продемонстрировал, что Россия не оставляет своих друзей и, что она может проецировать свою власть далеко за пределы Восточной Европы.

«По мере того, как США уменьшали свою традиционную роль на Ближнем Востоке, Россия расширила свое присутствие, организовав пафосное шоу из борьбы с исламистскими террористами на фоне колеблющегося западного христианского мира», — заявила американская журналистка Юлия Иоффе.

В качестве сравнения стоит напомнить, что две последние администрации США изо всех сил пытались выработать согласованную политику на Ближнем Востоке. Сначала администрация предыдущего президента США Барака Обамы подверглась острой критике за то, что Вашингтон предал арабских авторитарных лидеров в период «арабской весны», которые всегда ранее были верными союзниками США. Затем американская администрация подверглась точно такой же критике из-за того, что Вашингтон приложил недостаточно усилий для того, чтобы сместить президента Сирии Башара Асада, когда в стране начались волнения.

«Администрация Обамы из-за собственного равнодушия к ситуации в регионе предоставила России множество возможностей… В настоящий момент, когда у власти находится администрация, возглавляемая по-настоящему прорусским президентом, (русские) тоже неплохо справляются», — заявил вице-президент Института исследования Ближнего Востока, политолог Пол Салем.

Парадоксальным является то, что Трамп, который ранее осуждал военные действия США на Ближнем Востоке, сам отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе. Однако с тех пор он не проявлял особого интереса к Сирии. Трамп также прекратил скрытую поддержку «умеренной» оппозиции в Сирии.

Минобороны России Российская группировка войск в Сирийской Арабской Республике

В Анкаре Путин извлек политическую выгоду из решения Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Путин отметил, что распоряжение Трампа «не способствует ближневосточному урегулированию, а, наоборот, дестабилизирует и без того сложную ситуацию в регионе».

Опрос Pew Research Center, проведенный в 2017 году, показал, что 64% респондентов из ближневосточных стран считают, что сейчас Россия занимает более влиятельное положение в ближневосточных делах, нежели 10 лет назад. В ближайшие месяцы процент респондентов, уверенных в росте влияния России на Ближнем Востоке, может только увеличиться. Неустойчивые шаги администрации Трампа, такие как признание Иерусалима столицей Израиля, только ускорят снижение влияния США в регионе и проложат дорогу Москве.

По словам Салема, Россия «не заинтересована в новой холодной войне, однако будет использовать все свои возможности», чтобы расширить влияние на Ближнем Востоке. Росту влияния будет способствовать экспорт оружия и гражданской ядерной энергетики, а также получение доступа к потенциально огромным запасам природного газа в восточном Средиземноморье.

«У Москвы есть стратегия, она реализует ее посредством своевременной и продуманной политики, которая позволила успешно укрепить позиции не только в отношениях с Ираном, но и с союзниками США и на всем Ближнем Востоке», — заявил старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Бланк.