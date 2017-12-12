



Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Разрушение институциональных структур представляет собой определенный процесс. Оно происходит медленно. Как прогнившее изнутри дерево теряет свою силу, хотя с виду ветви и ствол кажутся крепкими, однако при сильном ветре падает на землю. Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) переживает сегодня похожую ситуацию.

Ее разрушение началось с момента отказа от парламентской системы и закона и перехода к единовластию. После 2010 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно укреплял свою личную власть, загубив при этом экономику, право, государственный аппарат страны и единство нации. Эрдоган и находящаяся под его монопольным контролем ПСР погрязли в таком беззаконии и коррупции, которым не может быть оправдания. Если партии удастся избавиться от своего лидера и пережить преобразование, возможно, она сможет продолжить свое существование, как любая другая политическая сила. Судьба Эрдогана же зависит от уступок, на которые он пойдет в отношении глобальных акторов.

Akparti.org.tr Президент Эрдоган принял участие в 6-м Провинциальном конгрессе ПСР. 02 декабря

В обществе и ПСР все более заметен страх и дискомфорт. Президент создал систему, опирающуюся на страх и угрозы, с ее помощью он держится на плаву. Даже те, кто открыто приукрашивает Эрдогана, стали подвергать сомнению многие вещи. Однако из-за страха они пока молчат. Диктаторы не способны распознать подобного рода неприязнь во время, когда им рукоплещут, набивая мозоли на руках, они не способны почувствовать, как земля уходит из-под ног. Но признания бизнесмена Резы Зарраба в суде Нью-Йорка показали масштабы беззакония и коррупции за последние 5 лет, а также масштабы грязи, в которой погрязла власть. После этого внутри ПСР возрастет недовольство, споры и разногласия. Чем больше Эрдоган будет стараться их подавить угрозами, тем больше будет проявляться его слабость, превращая его в бумажного тигра. Политическая альтернатива и оппозиционные голоса станут влиятельными.

«Пение» Зарраба серьезным образом нарушило жизненный уклад власти. Она начала паниковать, делать глупости. Те, кто две недели назад впервые за всю историю Республики дважды вручали ноту Вашингтону с целью защитить «гражданина Резу», сегодня объявляют его «агентом», конфискуют его имущество. Не знают, как еще оскорбить «национального героя, спасшего экономику» и «экспортера, закрывшего текущий дефицит». Накладывают запрет на выезд за пределы страны лицам, замешанным в коррупции правления Эрдогана, чтобы не всплыли новые признания. Однако уже близится финишная прямая, ибо непросто будет обмануть весь мир, как это удалось сделать с турецкой общественностью.

На судебный процесс США не смогут повлиять. Партнерство, образованное при воровстве, превращается в обвинения, ссоры, угрозы и очернение. Несмотря на то, что требуется время для того, чтобы самые разные слои общества увидели и отреагировали на эту «грязь», внутри власти уже сейчас наблюдается серьезное замешательство и критика. Давление стремительно растет не только изнутри, но и снаружи. Чрезвычайно важные признания Зарраба ускорят процесс разрушения. Эрдоган еще какое-то время может подпитывать общественное мнение «теориями заговора». Он может захотеть заглушить внешнюю дискредитацию, нагнетая давление и страх внутри страны, чтобы остаться на плаву. Уже стали поступать эти сигналы от его ближайшего окружения. Бывший советник президента, член ПСР Айдын Унал заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг «дела Зарраба», еще более усугубит положение сторонников Гюлена в Турции (FETÖ).

Но причем тут они? Народу грозят расправами «без суда и следствия». Да, судебное разбирательство в США, несомненно, еще более усугубит положение приверженцев FETÖ. Это самый естественный исход событий. «Вместо того, чтобы стать предметом операции после ожидания длительного судебного процесса, вам стоило бы готовиться к предстоящим расправам без суда и следствия», — заявил Унал. То есть выступил с открытыми угрозами проведения противозаконных арестов и иных действий, которые будут применены в отношении людей. Неведомым образом связавший движение Гюлена с судебным процессом в США Унал на прошлой неделе в своей колонке написал, что дело Зарраба усложнит жизнь 250 тысячам людей и членам их семей. В то время как за неделю до того Зарраб был верным другом ПСР.

Alayam.com Реза Зарраб

Иными словами, правительство пытается надеть на всех «черные очки» в целях сокрытия новой информации относительно взяток и коррупции. Известный своей близостью к власти и разведке обозреватель газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви опубликовал материал в целях изменения информационной повестки дня. Сообщив, что вслед за приложением Bylock и другими программами появился новый предлог для обысков, Сельви в конце своей статьи снова написал ложь о готовящейся попытке покушения на Эрдогана, а также о предстоящих атаках смертников. Подобными ложными и провокационными новостями они готовят почву для создания напряженности в обществе и проведения своих операций.

Ранее на повестку дня выдвигались заявления о липовом покушении на дочь Эрдогана — Сюмеййу Эрдоган. Те же самые заявления, но в отношении Эрдогана, также выдвигались. После этого были предприняты десятки противоправных действий по направлению в тюрьмы задержанных невинных людей. Подобные сообщения были нацелены на сокрытие политических преследований. После 15 июля 2016 года (попытки госпереворота) в результате операций, направленных против журналистов, деятелей науки, полицейских и военных, преподавателей, ремесленников и бизнесменов, которым приписали участие в движении Гюлена, пострадали тысячи людей. Привлек внимание тот факт, что статья Сельви вышла после проведенных в недавнем прошлом операций в Стамбуле и Анкаре против военных и полицейских. В течение нескольких дней были арестованы сотни людей.

Ложные вбросы о том, что «будет проведен новый переворот» или «в тюрьмах вспыхнет восстание», сделанные после контролируемой попытки переворота, стали причиной оказания давления на задержанных либо арестованных людей. В целях узаконивания пыток и плохого обращения волонтеров движения «Хизмет» клеветнически назвали террористами, преступниками, бунтовщиками. Подобную клевету попробовали применить против последователей движения «Хизмет», находящихся в других странах. Сначала следовал навет, потом от лидеров государств требовали выдать «преступников».

Diyar se Фетхуллах Гюлен

Например, в обмен на освобождение арестованного корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджеля и других задержанных граждан Германии Анкара потребовала выдать находящихся в Германии турецких офицеров, которые якобы ответственны за попытку государственного переворота 15 июля. Эрдоган выступил с этим предложением при встрече с бывшим премьер-министром Германии Герхардом Шредером, прибывшим в Стамбул от имени Ангелы Меркель. Шредер же отклонил данное предложение, заявив, что «это абсолютно неприемлемо». Турецкие офицеры, обратившиеся за убежищем в Германию, являются еще одной темой, вызвавшей напряженность во взаимоотношениях двух стран. Согласно немецким законам, подобный обмен не является возможным.

Другим примером является требование Эрдогана к правительству Алексиса Ципраса выдать без судебного разбирательства военных, обратившихся за убежищем в Грецию, поскольку «не удастся получить результат после обращения к судебному разбирательству» ввиду того, что суд не сможет этого сделать «в рамках закона». Однако Афины не ответили так, как этого хотел Эрдоган. Убегают из Турции и известные писатели, журналисты и артисты. Футболист Хакан Шукюр на протяжении долгого времени проживает в США. Музыкант Таркан обратился за получением вида на жительство в Германию. Главный редактор газеты Cumhuriyet Джан Дюндар продолжает свою журналистскую деятельность в Европе…

На сегодняшний день Эрдоган вынужден стать абсолютным деспотом, чтобы иметь возможность спасти себя и свое окружение от совершенных ими преступлений, вынужден установить полную диктатуру. Однако насколько эта ситуация сможет уберечь Эрдогана, кольцо вокруг которого все сужается? Увидим со временем.