



Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров. Нагорный Карабах

Москва никогда не запрашивала агреман (предварительное согласие) на кандидатуру Георгия Зуева в качестве нового посла России в Азербайджане у Баку. Как сообщает Report.az, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Вене. «Относительно нашего нового посла в Азербайджане, который будет направлен, как только завершит свою миссию нынешний посол Владимир Дорохин, я видел примерно те же слухи, которые вы упомянули, в интернете. Мы никогда на Зуева не запрашивали агреман у правительства Азербайджанской Республики. Сама тема о том, кто имеет какие связи и как это сказывается на политике — она, конечно, не совсем отвечает современным цивилизованным требованиям», — приводит слова главы российской дипломатии бакинское издание.

Так, на первый взгляд, была поставлена «жирная точка» в интриге, которую разыгрывали азербайджанские СМИ относительно посольства России. Из чего следует два важных вывода. Первый: сообщения бакинских изданий о том, что 27 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий посла Дорохина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане, не соответствуют действительности. Он продолжает исполнять свои обязанности. Второй: попытки использовать Зуева в недостойной информационной игре как разыгрываемую фигуру, которому Баку якобы не выдал агреман, является откровенной политической провокацией с элементами оперативной игры. Тем более на фоне инсинуаций бакинских СМИ, будто бы «Зуев имеет связи с ФСБ России» и «армянские корни». Третий: такая операция, пожалуй, впервые с момента появления независимого Азербайджана затрагивающая уровень большой политики, могла быть санкционирована только со стороны «определенных структур».

Kremlin.ru Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Владимир Дорохин

В этой связи возникает вопрос о целях этой операции со стороны Баку, тем более что к ней быстро подключился американский аналитик Пол Гобл, бывший специальный советник госсекретаря США Джеймса Бейкера, работавший некоторое время директором Исследовательского центра Азербайджанской дипломатической академии. Гобл известен также тем, что не исключал возможность передела границ между Азербайджаном и Арменией. Его «план» заключался в следующем: передать Карабах Армении, а взамен Азербайджану дать Зангезур. Потом Гобл писал, что его идея «заинтересовала некоторые круги в Азербайджане и Турции, но против выступили Армения, Иран и Россия». Более того, он приписывает себе реализацию плана не считать Степанакерт стороной конфликта. Мы это к тому, что американский аналитик не является фигурой случайной.

Его статья, опубликованная в Eurasia Daily Monitor (Volume: 14 Issue: 157), была быстро растиражирована бакинскими СМИ. Некоторые фрагменты публикации напрямую затрагивают тему так называемого «дипломатического скандала» между Баку и Москвой.

«В конце ноября правительство Азербайджана сообщило России, что не примет предложенного им нового посла, поставив обе страны «на грань дипломатического скандала, — пишет Гобл. — Это могло удивить некоторых на Западе, но только не тех, кто уделяет пристальное внимание происходящим здесь процессам. Действительно, эта последняя размолвка отражает всё более советский стиль Москвы в ее дипломатических отношениях с бывшими советскими республиками. Более того, она следует за целым рядом последовательно более агрессивных действий России, по крайней мере, с точки зрения Баку. Москва назначает посла без процесса получения агремана и ожидает, что все с этим согласятся».

И далее:

«Первым и самым тревожным с точки зрения Баку был тот факт, что российские и армянские военные находятся в разгаре крупнейших совместных учений в своей истории. Этот факт ставит под сомнение утверждения Москвы о том, что она является нейтральным игроком в регионе и, таким образом, главным сторонником разрешения карабахского конфликта. Далеко не ясно, готовы ли западные державы воспользоваться этой возможностью, чтобы изменить минский формат переговоров. Однако Азербайджан явно подает сигнал о том, что более не считает Россию сбалансированным игроком. Все это усугубляется признаками того, что Москва может планировать вмешательство во внутренние дела Азербайджана путем активизации этнических меньшинств этой страны, в частности талышей».

А чуть ранее Гобл в интервью радиостанции «Свобода» заявлял, что успех в урегулировании нагорно-карабахского конфликта «в формате Минской группы невозможен». Он вновь подчеркивал, что нельзя допускать участия в переговорах Степанакерта. При этом цитировал одного из азербайджанских комментаторов, что «Грузия для Москвы — «средство», Армения — «путь», а Азербайджан — «награда», что, мол, «Москва сразу же предаст Армению, как только добьется послушания от азербайджанского правительства». Более того, как считает один из бакинских информационных порталов, «в политических кругах Азербайджана уверены, что Зуев приедет в Баку с особой миссией, так как будущем году в Азербайджане — президентские выборы, и есть риск вмешательства Москвы. Поэтому для Баку желательно наличие в стране дипломата, подобного Дорохину».

Как видим, несуществующий «дипломатический скандал» между Россией и Азербайджаном становится поводом для выстраивания некоторыми бакинскими экспертами и их западными партнерами различных антироссийских внутриполитических и геополитических сентенций. При этом частота «вбросов» такого рода информации в Азербайджане стала заметно более интенсивной. На наш взгляд, тому есть серьезные причины. Ход событий на соседнем Ближнем Востоке демонстрирует, что США имеет, как пишет американское издание New Yorker, «ограниченные варианты действий, теряют роль модератора в урегулировании конфликтов». В результате Азербайджан, ориентирующийся на Турцию, теряет геополитическую устойчивость, что ведет к ослаблению его позиций в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

Роль России — не только на Ближнем Востоке, но и в Закавказье — заметно усиливается и открывает для нее новые возможности для реализации своих задач на южном направлении, что стали чувствовать на Западе и в Азербайджане. В Закавказье перестает существовать контекст противостояния Москвы и Анкары, как и возможность заключения «сделки» по Нагорному Карабаху с участием Турции. В этой связи возникает проблема статуса Степанакерта с точки зрения определения реальных перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Так что не случайно Пол Гобл решил вернуться к этому вопросу. К тому же МГ ОБСЕ всё же «продавливает» реализацию достигнутых в Вене и в Санкт-Петербурге соглашений, предусматривающих появление на линии противостояния конфликтующих Азербайджана и Армении системы мониторинга и международных наблюдателей.

В ходе пресс-конференции в Вене Лавров сообщил, что «принципиальная договоренность сторон по расширению наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе на данный момент уже передана в ОБСЕ». По его словам, сейчас это является приоритетной задачей. Далее техническое, а потом и политическое подключение к процессу урегулирования конфликта Степанакерта становится неизбежным, потому, что это «входит в словарь языка практических шагов». В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 13 декабря 2017 года на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района планируется проведение очередного мониторинга, который проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик и его помощники. Но причем тут российские дипломаты, в отношении которых в Баку надувают «политический пузырь»?